Felejtsd el a hagyományos lángost: így készül a rongyos lapótya, mind a tíz ujjad megnyalod utána

Közeleg a nyár, indul a lángosszezon, azonban a jól ismert „strandos” lángoson kívül számos más izgalmas lángosétellel is találkozhatunk a magyar konyhában, amelyek mind arra várnak, hogy kipróbáljuk őket. Na de mégis, mitől lángos a lángos és milyen lángosfajták léteznek? A laktató finomságok nyomában egy igazán egyedi receptre bukkantunk, aminek a neve is beszédes: ez a rongyos lapótya, amit bárki könnyűszerrel összedobhat – mi is kipróbáltuk, mennyei!

Lángos, krumplis lángos, krumplilángos, langalló, és még sorolhatnánk – bármelyikről legyen szó, a legtöbben tétovázás nélkül elfogadjuk, ha megkínálnak vele. A lángosozás Magyarországon hosszas történelmi múltra tekint vissza, éppen ezért jó, ha tudjuk, hogy számos, különféle megjelenésű és ízvilágú sült tésztaétel tartozik ebbe a népes családba. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mitől „lángos” a lángos? Arról, hogy pontosan mióta sütnek lángost Magyarországon, hosszas vitát nyithatnának a történészek. A lángoskészítés hagyománya feltételezhetően a kenyérsütéssel egyidőben jelent meg, az első darabok valószínűleg maradék kenyértésztából készültek. A „lángos” elnevezés az étel készítésének módjára utal, ugyanis eredetileg kinyújtott, kézzel megformázott tésztaként, a kemence elejében sütötték a parázsra dobva. A régi időkben a szegényebbek fogyasztották zsírral, tejföllel vagy lekvárral megkenve, a módosabbak viszont szalonnát és más drága alapanyagokat is megengedhettek maguknak. Érdekesség: mivel a kenyérsütő kemence felfűtése drága volt, a kenyeret régen tipikusan 5-7 naponta sütötték. A kenyértészta dagasztása is hosszadalmas, akár több órás feladatnak bizonyult, éppen ezért a kenyérsütés napján, gyors megoldásként gyakran készült lángos is. Hányféle lángost készítenek Magyarországon? Ha definiálni szeretnénk a „lángos” kifejezést, azt mondanánk, hogy egy hagyományosan lágy, többnyire kelt (de kelesztés nélküli is lehet) tésztából készített lepényről van szó, amelyet kemencében (újabban sütőben) vagy forró zsiradékban sütnek ki. A legtöbbünknek a lángos kifejezés hallatán a hagyományos strandos lángos jut eszünkbe (nevezik még piaci lángosnak, balatoni lángosnak is), ami szintén egy lágy tésztából készülő, olajos kézzel megformázott, forró olajban frissen kisütött lepény. A „balatoni” strandos lángosról Kevesen tudják, hogy a jelenleg alapértelmezettnek minősülő lángos készítése az 1950-es évekig nyúlik vissza, ekkoriban kezdtek ugyanis bő olajban sütni Magyarországon. Mivel a lángos egy egyszerű alapanyagokból, olcsón és gyorsan készíthető tésztaféle, hamar a gyorsbüfék közkedvelt ételévé vált. A jól ismert fokhagymás, sajtos-tejfölös verzió a ’70-es évektől kezdve szinte minden üdülőhelyen, strandétteremben, büfében megjelent, fogyasztásának szokása pedig örökre összeforrt a balatoni nyaralással. A legtöbb lángosféle a frissen készített gyors ételek kategóriájába tartozik, ezeket elkészítésük után azonnal elfogyasztjuk, ugyanis állaguk gyorsan romlani kezd. A hagyományos lángos készítésére is többféle receptúra létezik: ez lehet kefires lángos (aludttejjel is készíthető), káposztás vagy például krumplis lángos is, melynek tésztájába főtt burgonyát dolgoznak, továbbá az elmúlt évek során a töltött lángos készítése is elterjedt. A krumplis lángost ne keverjük össze a „krumplilángossal”, ami egy puha, palacsintára emlékeztető étel. Szintén a lángosfélék közé soroljuk a „magyar pizzának” is nevezett kenyérlángost, más néven langallót vagy töki pompost, ami jó sok szalonnával, lila hagymával a karácsonyi vásárok elmaradhatatlan kelléke. A langalló tésztája – habár valamennyire tényleg hasonlít a pizzára - egy kissé nehezebb, vaskosabbra és töményebbre készítjük, hiszen míg a hagyományos olasz pizzánál a feltéten van a hangsúly, addig a langallónál a tészta élvezete ugyanolyan fontos, mint a feltété. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A rongyos lapótya sütése Rongyos lapótya: régi magyar lángos, amit keleszteni sem kell Az elfeledett magyar ételek hosszas listáját bővíti a rongyos lapótya is, amelyet, ha máshonnan nem is, de nagyszüleink, dédszüleink konyhájából még ismerhetünk. A rongyos lapótya (vagy lapósa) egy laktató, népies lángosféleség (sokan a vakarcshoz hasonlítják), amelyhez még élesztőt sem kell használni, a tésztáját csak egy kis szódabikarbónával fogjuk „felfújni”. A rongyos lapótya tésztája ezt leszámítva mindössze egy kis lisztből, langyos vízből és aludttejből áll – utóbbit nyugodtan helyettesíthetjük ugyanannyi kefirrel vagy joghurttal. A recept szerint a tészta készítése során fontos, hogy ügyeljünk az kézi alapos dagasztásra, a pihentetésre és a formázásra. Hozzávalók 500 g búzafinomliszt

1 dl aludttej (vagy joghurt, kefir)

1 ek só

1 tk szódabikarbóna

1-2 dl langyos víz

sertészsír a kenéshez és a sütéshez

tejföl, fokhagyma, só és bors a feltéthez A tésztacsigák lapítás előtt A rongyos lapótya elkészítése Mérjük ki a hozzávalókat egy tálba: keverjük el a lisztet a sóval, a szódabikarbónával és az aludttejjel, adjunk hozzá kb. 1 dl langyos vizet, majd kezdjük el alaposan kidagasztani, közben adjunk hozzá még egy kevés vizet, ha a tészta igényli. Ezt a tésztát „felverve” szokás dagasztani, alulról felfelé, hogy minél több levegő jusson a belsejébe. Ha elkészültünk a sima felületű tésztával, takarjuk le egy konyharuhával, pihentessük kb. 30 percen keresztül (ennyi idő alatt légbuborékok jelennek meg rajta), ezután nyújtsuk ki az egészet lisztezett felületen, téglalap alakúra. Kenjük meg a tésztát hideg zsírral (kb. 2 evőkanálnyi elég lesz), majd tekerjük fel. Szeleteljük fel a tésztahengert 2 ujjnyi szeletekre, fektessük oldalukra az így kapott csigákat, majd pihentessük őket letakarva, további 20 percig. Miután eleget pihentek a csigák, olvasszunk fel 2-3 kanál zsírt egy forró serpenyőben, egy nyújtófa segítségével óvatosan lapítsuk ki a csigákat, majd közepes lángon, 2-3 perc alatt süssük ropogós aranybarnára őket, a másik oldalukat további 1-2 percig süssük ugyanígy. Minél hólyagosabb lesz a tészta sütés közben, annál jobb a végeredmény állaga. A kisütött lapótyákról csepegtessük le a felesleges zsírt konyhai papírtörlőn, közben keverjük ki a tejfölt áttört fokhagymával, sóval, borssal. A kész lángosokat fogyasszuk melegében, tejföllel jó vastagon megkenve. Ízteszt: milyen volt a rongyos lapótya? A rongyos lapótya sütése során érdemes arra is figyelni, hogy 2 adag között (egyszerre 3-4 db fér a serpenyőbe) pótoljuk a zsírt, ugyanis a tészta abból valamennyit mindenképp felvesz a sütés során. Ha letelt az előírt 2-3 perc és szép piros a tészta, ne süssük tovább „biztos, ami biztos” alapon, ugyanis könnyen áteshetünk a ló túloldalára, amitől viszont már száraz hatású, kemény lesz a tészta. A kóstolás során a rongyos lapótya egyértelműen hozza a lángos jól megszokott ízvilágát, a fokhagymás tejföl pedig kiválóan kiegészíti a zsírban sült tészta ízeit. A rongyos lapótyát nem csak sós, hanem édes verzióban is fogyaszthatjuk, porcukorral vagy lekvárral megkenve (de lehet mogyorókrémmel, csokoládéöntettel is, ahogy nekünk tetszik), utóbbi esetben viszont ne tegyünk a tésztába ennyi sót, csak egy csipetet. Fotók: Debreczeni-Tóth Viktória

