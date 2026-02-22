Kihúzták az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 8. játékhéten vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 2026/8. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson 221 millió lesz a főnyeremény.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 8. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Hatoslottó nyerőszámai az 8. játékhéten, emelkedő számsorrendben:
4; 5; 15; 25; 35; 43.
Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következő Hatoslottó húzáson 221 millió forint lesz a főnyeremény.
További nyeremények a hatos lottón az 8. héten:
- 5 találat: egyenként 345 795 forint
- 4 találat: egyenként 8 410 forint
- 3 találat: egyenként 3 420 forint
Jokerszám: 652921
Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egyvalaki több mint 34 milliót nyert! Így a 9. héten 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
Címlapkép: Szerencsejárék Zrt.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-nyereményét: új milliárdosa van az országnak, neki köszönheti a fődíjat
