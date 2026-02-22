Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 8. játékhéten vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2026/8. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson 221 millió lesz a főnyeremény.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 8. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai az 8. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

4; 5; 15; 25; 35; 43.

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következő Hatoslottó húzáson 221 millió forint lesz a főnyeremény.

További nyeremények a hatos lottón az 8. héten:

5 találat: egyenként 345 795 forint

4 találat: egyenként 8 410 forint

3 találat: egyenként 3 420 forint

Jokerszám: 652921

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egyvalaki több mint 34 milliót nyert! Így a 9. héten 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

