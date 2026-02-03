Különös látvány fogadta tegnap a szombathelyi kertészet munkatársait: egy békésen legelésző juhnyáj tűnt fel az árudában.
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta
Fenyő Miklós a Balaton rajongója volt, nyarait Zamárdiban álló villájában töltötte. Halála után a rajongók mécsesekkel emlékeznek rá a gyönyörűen felújított háznál, amely élete végén titkos menedékévé vált.
Január 31-én 78 éves korában meghalt Fenyő Miklós - írta a Pénzcentrum. Az Artisjus-, Fonogram- és eMeRTon-díjas magyar dalszerző, szövegíró, zenész szerette a Balatont, és Zamárdiban álló villáját igazi nyári menedékként alakította ki. Az épületet néhány éve vásárolta meg, majd építtette újjá: a villa ízléses és visszafogott, nem hivalkodó, de minden részlete a művész személyiségét és jó ízlését tükrözi - írta a Sonline.hu.
„Ha csak tehetem, a magyar tenger partján töltöm az időmet. A meleget igazából sehogy sem bírom. A kulcsszavak ilyenkor: Balaton, Zamárdi, medence és légkondis szoba. Mindezt úgy, hogy közben figyelni kell a hangomra, hiszen 19-én a Plázson mégsem állhatok oda rekedten, a nyár legnagyobb rock and roll bulijára” - nyilatkozta még tavalyelőtt a zenész egy balatoni fellépés előtt.
Az épület tetején ma is ott díszeleg a violinkulcs, ami egyszerre szimbóluma a zenének és a ház történetének. A gyönyörű kertben medence várta a tulajdonost, aki gyakran mondta: ez a nyaraló az ő „kohója”, ahol közel a nyolcvanhoz is erőt gyűjtött és kikapcsolódott
Halála után a rajongók Zamárdi Facebook-csoportjaiban kezdtek el megemlékezni: a villa előtti kertben mécsesek és virágok jelentek meg, tiszteletteljes gesztusként a művész emléke előtt. A képekből jól látszik, mennyire szeretett hely volt Fenyő Miklós számára ez a nyaraló, és hogy a közösség mennyire ápolja az emlékét.
Döbbenetes látlelet készült a hazai erdőkről! Tájegységnyi szinten szűnnek meg a természetes élőhelyek: a védett erdők fái az erőművekbe kerülnek.
Az Aggteleki Nemzeti Park bejelentése szerint február 16-tól kezdődően legalább két évre bezár a Rákóczi-barlang, a karsztvidék egyik legszebb ékköve.
Íme, dédanyáink titkos varázsköptetője: fillérekből készíthetsz csodaszert a 2026. év gyógynövényéből
Tudtad, hogy 2026-ban az év gyógynövénye a kerti kakukkfű? Nemcsak a konyhában használható, hanem a téli időszakban köhögés és torokfájás ellen is hatékony segítség lehet.
Előbújtak a szegedi medvék Gyertyaszentelőkor: havat kóstoltak, de az ínycsiklandó csemegéket sem hagyták ott – de mit jósol ez a télnek?
A Greenpeace közzétett jelentése szerint súlyos azbesztveszély lehet Magyarországon – játszóterek és közterületek is érintettek. A bozsoki polgármester viszont egészen mást állít.
Egy Észak-Amerikából származó, rendkívül alkalmazkodóképes ragadozó terjedése miatt aggódnak a természetvédők a Dunántúlon.
Medvenyomokra bukkantak Nógrád vármegyében, Cserhátsurány közelében. A település polgármestere óvatosságra figyelmezteti a helyieket és a kirándulókat.
Zala vármegye egyes vidékein még most is megsütik a fumu nevű kalácsot a gyermekágyas anyáknak, családtagjainak – és ez csak egy a régi magyar gyermekváró...
Váratlan vendég Siófokon: riadt kis vadállat kuporgott egy családi ház udvarán – mutatjuk, mi lett vele
Siófok-Kilitin Rolandék kertjébe egy nem mindennapi vendég keveredett.Ijedten az autójuk alatt kuporgott ez a tüneményes kis vidra.
Kihirdették a 2026-os Balaton-átúszás tervezett időpontját: a szervezők tájékoztatása szerint a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. július 18-án, szombaton rendezik meg.
Megdöbbentő látvány fogadta Egyházashetye határában azokat, akik arra jártak: több, egymásra dobott döglött disznót fotózott le egy olvasó, a tetemek egy kuka mellett hevertek.
