Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta

Fenyő Miklós a Balaton rajongója volt, nyarait Zamárdiban álló villájában töltötte. Halála után a rajongók mécsesekkel emlékeznek rá a gyönyörűen felújított háznál, amely élete végén titkos menedékévé vált.

Január 31-én 78 éves korában meghalt Fenyő Miklós - írta a Pénzcentrum. Az Artisjus-, Fonogram- és eMeRTon-díjas magyar dalszerző, szövegíró, zenész szerette a Balatont, és Zamárdiban álló villáját igazi nyári menedékként alakította ki. Az épületet néhány éve vásárolta meg, majd építtette újjá: a villa ízléses és visszafogott, nem hivalkodó, de minden részlete a művész személyiségét és jó ízlését tükrözi - írta a Sonline.hu.

„Ha csak tehetem, a magyar tenger partján töltöm az időmet. A meleget igazából sehogy sem bírom. A kulcsszavak ilyenkor: Balaton, Zamárdi, medence és légkondis szoba. Mindezt úgy, hogy közben figyelni kell a hangomra, hiszen 19-én a Plázson mégsem állhatok oda rekedten, a nyár legnagyobb rock and roll bulijára” - nyilatkozta még tavalyelőtt a zenész egy balatoni fellépés előtt.

Az épület tetején ma is ott díszeleg a violinkulcs, ami egyszerre szimbóluma a zenének és a ház történetének. A gyönyörű kertben medence várta a tulajdonost, aki gyakran mondta: ez a nyaraló az ő „kohója”, ahol közel a nyolcvanhoz is erőt gyűjtött és kikapcsolódott

Halála után a rajongók Zamárdi Facebook-csoportjaiban kezdtek el megemlékezni: a villa előtti kertben mécsesek és virágok jelentek meg, tiszteletteljes gesztusként a művész emléke előtt. A képekből jól látszik, mennyire szeretett hely volt Fenyő Miklós számára ez a nyaraló, és hogy a közösség mennyire ápolja az emlékét.