Hallottál már a cicegéről? Így készül a magyarok kedvenc filléres burgonyaétele

A hagyományos magyar konyha egyik legismertebb „szegényétele” a cicege, amit sokan lepcsánka, cicedli vagy tócsni néven ismernek. Bár országrésztől függően rengeteg különféle megnevezéssel találkozhatunk, a lényeg nem változik: egy olyan szuperegyszerű, olcsó és laktató ételről van szó, amit az évnek bármelyik időszakában, bárki könnyedén összedobhat a kamrában megtalálható hétköznapi alapanyagokból. Nézzük, hogyan készül!

Cikkünkben utánajárunk, mi az a cicege és hogyan készül ez a – szó szerint – filléres magyar étel: tudd meg, milyen furcsa neveken ismerhetjük, milyen burgonyából szokás készíteni és mire kell vigyáznunk a sütése során, hogy egy kívül garantáltan ropogós, belül puha korongot kapjunk. Végül, de nem utolsó sorban kipróbált receptünket egy kis tartármártással egészítjük ki, hogy még csúszósabb legyen, mint magában.

A száznevű magyar étel nyomában

A legrégebbi magyar burgonyaételek egyike nem más, mint a cicege, amit a legtöbben talán tócsni vagy röszti/rösztiburgonya néven ismerhetünk. Az előbbiek mellett attól függően, hogy éppen melyik országrészben járunk, találkozhatunk még a, bandurák, bere, beré, berét, berhe, bramborák, cicedli, görhöny, harula, kremzli, krumplibaba, krumplimálé, krumplirózsa, lapcsánka, lapotya, lapotyka, lepkepotyi, nyist, pacsa, pacsni, placki, ragujla, recsege, enge-menge, rösztike, mackó, macok, matutka, taccs, tócsi, illetve a toksa megnevezésekkel is.

Bár megannyi névvel illethetjük ezt az egyszerű ételt, annyit elöljáróban elmondhatunk róla, hogy a lényeg minden esetben ugyanaz: egy nagyjából tenyérnyi méretű (vagy ízlés szerint nagyobb), resztelt burgonyalepénykéről van szó, amelyet fogyaszthatunk önmagában vagy valamilyen mártással (leggyakrabban tejföllel vagy tartárral tálalják), viszont az sem megy ritkaságszámba, ha valamilyen húsétel köretelemeként kap szerepet a tányéron.

Liszt és burgonya, az ősi páros

A modern élelmiszerboltok elterjedése előtt a magyar háziasszonyok takarékos konyháján abból készült étel, ami szezonálisan éppen elérhető volt, továbbá tipikusan olyan alapanyagokat használtak, amelyekből olcsón jól lehetett lakatni a családot. Ezek az egyszerű, mégis kiadós ételek gyakran sült vagy főtt tésztafélék voltak, amelyekből a burgonya sem hiányozhatott, ugyanis liszt és krumpli összedolgozásából születtek a leglaktatóbb ételek.

Mi minden készülhetett lisztből és burgonyából? Nos, bár két meglehetősen egyszerű alapanyagról van szó, meglepően sokféle módon lehet variálni őket. A liszt és a főtt burgonya összedolgozásából született az olasz gnocchi magyar verziója, a nudli, más néven az angyalbögyörő, a barátfüle, avagy a derelye, illetve az ezekhez hasonló tésztából készített szilvás gombóc. Hogy ne csak édes ételeket soroljunk, érdemes megemlíteni a krumplilángost is, amit a fentiekkel ellentétben már nem vízben főzve, hanem olajban vagy zsírban kisütve készítenek (ne keverjük össze a krumplis lángossal – míg az előbbi egy palacsintaszerű étel, az utóbbi a hagyományos „balatoni” lángos főtt burgonyával készített verziója).

Míg a fent említett ételek alapvetően liszt és főtt burgonya keverékéből készülnek, addig az olyan tésztafélék, mint például a felvidéki eredetű sztrapacska, nyers reszelt burgonyát tartalmaznak (a sztrapacskát a nokedlihez hasonló módon készítjük, azonban utóbbi nem tartalmaz burgonyát). Szintén nyers reszelt krumpli hozzáadásával készül cikkünk főszereplője, a cicege is, amit viszont olajban vagy zsírban szokás kisütni.

Cicege (rösztiburgonya, tócsni)

Hiába szegényes, mégis laktató

A cicege (röszti, tócsni) eredeti, valóban szegényes verziója kizárólag reszelt burgonyából és lisztből állt, amiből egyszerű kis korongokat formáztak, majd zsírban kisütötték őket. Ezt az ősi verziót is nyugodtan kipróbálhatjuk, azonban manapság már a „gazdagabb” receptúrák alapján tojást is szokás a masszához adni. A cicege készülhet továbbá hagymával vagy hagyma nélkül is: a nyers burgonyához ízlés szerint nyugodtan adhatunk finomra aprított vöröshagymát és/vagy fokhagymát, ha úgy érezzük, hogy valami hiányzik (mi csak egy kis fokhagymát teszünk bele).

Érdemes röviden kitérnünk arra is, hogy a tócsni milyen krumpliból készül: nos, alapvetően érdemes általánosan felhasználható, „B” típusú burgonyát, „A” jelű sütni való burgonyát vagy bármilyen sárgás héjú fajtát vásárolni - ezekről általánosságban elmondható, hogy jó tócsni alapanyagok (de akkor sem kell aggódnunk, ha csak főzni való krumpli van otthon, ugyanis abból is abból is el tudjuk készíteni). Válasszunk minél nagyobb szemű burgonyát, mert azokat könnyebb lereszelni (ajánlott almareszelőt használni, de ízlés szerint sajtreszelőn is lereszelhetjük).

A cicege hozzávalói

750 g krumpli

3-4 ek liszt

1 db tojás

2-3 gerezd fokhagyma

só, bors ízlés szerint

napraforgóolaj a sütéshez

A tartármártás hozzávalói

4 ek tejföl

4 ek majonéz

1 ek mustár

1 gerezd fokhagyma vagy pár szál metélőhagyma

só, bors ízlés szerint

A tócsnik sütése

A cicege és a tartár elkészítése

Mossuk meg alaposan, hámozzuk meg a burgonyát, majd reszeljük le nagylyukú reszelőn, ezután sózzuk meg és hagyjuk 5-10 percen keresztül állni. A burgonya a só hatására jobban kiereszti a levét: ha a reszelék levet eresztett, tegyük egy tiszta konyharuhába és facsarjuk ki jó alaposan. A kifacsart reszelékhez adjuk hozzá a tojást, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, adjunk hozzá fokhagymanyomóval átnyomott fokhagymát, majd annyi lisztet, amennyit felvesz (ne legyen se túl masszív, ragacsos, de folyós állagú se). A masszából kézzel formázzunk tenyérnyi méretű, vagy ízlés szerint nagyobb „palacsintákat”. Hevítsük fel a napraforgóolajat egy serpenyőben, majd a már forró olajban, közepes lángon süssük ropogós aranybarnára a cicegéket. Amíg kisülnek, egyszerűen keverjük össze a tartármártás hozzávalóit. A frissen sült cicegéket helyezzük papírtörlővel kibélelt tányérba, várjunk néhány percet, amíg a papír felissza a felesleges olajat, majd fogyaszthatjuk is frissen, melegen, jó sok tartárral.

Milyen volt a cicege, kinek ajánljuk?

A cicege, más néven a tócsni nevű egyszerű magyar burgonyaétel kiváló választás azokra az alkalmakra, amikor a semmiből kell összedobnunk egy kiadós ételt, hiszen csupa olyan alapanyagból készül, amelyeket bármelyik magyar konyhában megtalálhatunk. A cicege önmagában is fogyasztható bármilyen mártással, azonban sokan laktató köretelemként kínálják valamilyen húsétel mellé. Tipp: más zöldségekkel vegyítve vagy édesburgonyával is egyszerűen elkészíthető, illetve a zöldfűszerek is jól állnak neki.

A recept pofonegyszerű, azonban, ha nem figyelünk oda a lépésekre – különös tekintettel a krumpli kifacsarására – könnyű elrontani, ugyanis fontos, hogy a krumpli még a massza bekeverése és a sütés előtt kieressze leve nagyrészét. Figyeljünk oda arra is, hogy az olaj kellőképpen forró legyen (ezt egy kis darab krumplival tesztelhetjük is), mert ha nem kezd el azonnal sülni, a cicege magába szívja az olajat. Az is hiba, ha túlságosan forró olajban akarjuk kisütni, mivel ilyen esetben előfordulhat, hogy a cicege külseje megég, belül pedig nyers marad.

