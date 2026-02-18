Nagy dobásra készülnek a nyári szezonra: új nemzetközi járat indul a hévízi reptérről

Jelentős mérföldkőhöz érkezik a Hévíz–Balaton Airport működése: a 2026-os nyári szezonban innen is közvetlen charterjáratot indít az ITAKA, Magyarország legdinamikusabban fejlődő utazásszervezője. A járatindítás jelentős előrelépést jelent a nyugat-magyarországi régió légi elérhetőségének javításában, és hozzájárulhat a térség turisztikai és gazdasági fejlődéséhez - írták a sajtóközleményben.

Az ITAKA 2026. június 13. és szeptember 12. között, heti egy alkalommal, szombatonként indít közvetlen charterjáratot a Hévíz–Balaton Repülőtér és Törökország egyik legnépszerűbb üdülőrégiója, Antalya között. A járatokat a Tailwind Airlines 168 férőhelyes repülőgépei teljesítik, így a szezon során több mint 2300 utas utazhat közvetlenül Sármellékről a török Riviérára.

A hévízi indulás elsősorban Nyugat-Magyarország, a Balaton térsége, a Dél-Dunántúl, valamint a határ menti régiók és az Újvidék utazóinak kínál vonzó alternatívát. A kisebb forgalmú repülőtér gyorsabb áthaladást, rövidebb várakozási időt és stresszmentesebb indulást biztosít – különösen a nyári csúcsidőszakban, amikor a budapesti repülőtér és a főváros irányába vezető utak is jelentősen leterheltek.

Az ITAKA gondosan összeállított utazási csomagjai a repülőutat, a szállást, a transzfereket, a magyar nyelvű helyi képviselőt és a 0–24 órás magyar nyelvű ügyféltámogatást is magukba foglalják, így az utazók teljes nyugalomban élvezhetik nyaralásukat. A hévízi charterjáratokhoz a reptér és az ITAKA ingyenes parkolást biztosít az utasok számára, tovább növelve az indulás kényelmét és a költséghatékonyságát, ezáltal az ügyfélélményt. Az előfoglalási adatok alapján egyértelmű kereslet mutatkozik a közvetlen vidéki indulások iránt, különösen olyan népszerű desztinációk esetében, mint Antalya.

A vidéki indulások szerepe felértékelődik

„Az ITAKA indulása óta elkötelezett a magyar turizmus fejlesztése mellett, és innovatív megoldásaival folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel a magyar utazóközönséget még magasabb szinten tudja kiszolgálni. A hévízi indulás egyszerre jelent kényelmi előnyt az utasoknak és kézzelfogható gazdaságélénkítő hatást a régió számára. Felelősséget érzünk a jövő turizmusáért, és hosszú távon gondolkodunk a vidéki repterek szerepének erősítésében” – mondta Csabai Ferenc, az ITAKA Magyarország operatív igazgatója.

Az ITAKA hosszabb távra tervez a Hévíz–Balaton repülőtérrel: amennyiben az antalyai járat sikeresnek bizonyul, a vállalat a későbbiekben további desztinációk indítását sem zárja ki. A repülőtér működésének újraindulása munkahelyeket teremt közvetlenül és közvetve is, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy a térség a külföldi utazók számára is még vonzóbbá váljon.

A vidéki repterek szerepének erősítése szervesen illeszkedik az ITAKA magyarországi növekedési stratégiájához A vállalat jelenleg Budapestről, Debrecenből és 2026 nyarától Hévízről kínál charterjáratokat, célja pedig a fenntartható, gazdaságos működés mindhárom bázison. A hévízi indulás a teljes charterforgalmon belül várhatóan 4–5 százalékos részesedést képvisel, ami jól mutatja a vidéki repterek iránti növekvő keresletet és a régió jelentőségét az ITAKA hosszú távú terveiben.