2026. február 18. szerda Bernadett
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő áll az ablak mellett a poggyásszal a repülőtéren
HelloVidék

Nagy dobásra készülnek a nyári szezonra: új nemzetközi járat indul a hévízi reptérről

HelloVidék
2026. február 18. 13:45

Jelentős mérföldkőhöz érkezik a Hévíz–Balaton Airport működése: a 2026-os nyári szezonban innen is közvetlen charterjáratot indít az ITAKA, Magyarország legdinamikusabban fejlődő utazásszervezője. A járatindítás jelentős előrelépést jelent a nyugat-magyarországi régió légi elérhetőségének javításában, és hozzájárulhat a térség turisztikai és gazdasági fejlődéséhez - írták a sajtóközleményben.

Az ITAKA 2026. június 13. és szeptember 12. között, heti egy alkalommal, szombatonként indít közvetlen charterjáratot a Hévíz–Balaton Repülőtér és Törökország egyik legnépszerűbb üdülőrégiója, Antalya között. A járatokat a Tailwind Airlines 168 férőhelyes repülőgépei teljesítik, így a szezon során több mint 2300 utas utazhat közvetlenül Sármellékről a török Riviérára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hévízi indulás elsősorban Nyugat-Magyarország, a Balaton térsége, a Dél-Dunántúl, valamint a határ menti régiók és az Újvidék utazóinak kínál vonzó alternatívát. A kisebb forgalmú repülőtér gyorsabb áthaladást, rövidebb várakozási időt és stresszmentesebb indulást biztosít – különösen a nyári csúcsidőszakban, amikor a budapesti repülőtér és a főváros irányába vezető utak is jelentősen leterheltek.

Az ITAKA gondosan összeállított utazási csomagjai a repülőutat, a szállást, a transzfereket, a magyar nyelvű helyi képviselőt és a 0–24 órás magyar nyelvű ügyféltámogatást is magukba foglalják, így az utazók teljes nyugalomban élvezhetik nyaralásukat. A hévízi charterjáratokhoz a reptér és az ITAKA ingyenes parkolást biztosít az utasok számára, tovább növelve az indulás kényelmét és a költséghatékonyságát, ezáltal az ügyfélélményt. Az előfoglalási adatok alapján egyértelmű kereslet mutatkozik a közvetlen vidéki indulások iránt, különösen olyan népszerű desztinációk esetében, mint Antalya.

A vidéki indulások szerepe felértékelődik

„Az ITAKA indulása óta elkötelezett a magyar turizmus fejlesztése mellett, és innovatív megoldásaival folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel a magyar utazóközönséget még magasabb szinten tudja kiszolgálni. A hévízi indulás egyszerre jelent kényelmi előnyt az utasoknak és kézzelfogható gazdaságélénkítő hatást a régió számára. Felelősséget érzünk a jövő turizmusáért, és hosszú távon gondolkodunk a vidéki repterek szerepének erősítésében” – mondta Csabai Ferenc, az ITAKA Magyarország operatív igazgatója.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ITAKA hosszabb távra tervez a Hévíz–Balaton repülőtérrel: amennyiben az antalyai járat sikeresnek bizonyul, a vállalat a későbbiekben további desztinációk indítását sem zárja ki. A repülőtér működésének újraindulása munkahelyeket teremt közvetlenül és közvetve is, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy a térség a külföldi utazók számára is még vonzóbbá váljon.

A vidéki repterek szerepének erősítése szervesen illeszkedik az ITAKA magyarországi növekedési stratégiájához A vállalat jelenleg Budapestről, Debrecenből és 2026 nyarától Hévízről kínál charterjáratokat, célja pedig a fenntartható, gazdaságos működés mindhárom bázison. A hévízi indulás a teljes charterforgalmon belül várhatóan 4–5 százalékos részesedést képvisel, ami jól mutatja a vidéki repterek iránti növekvő keresletet és a régió jelentőségét az ITAKA hosszú távú terveiben.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #turizmus #nyár #repülőtér #hévíz #járat #hellovidék #nyári szezon #zala megye #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:28
13:53
13:51
13:45
13:28
Pénzcentrum
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2
2 hete
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta
3
3 hete
Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése
4
1 napja
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
5
5 napja
Feszült hangulat a hazai erdészetek körül: kiakadt a szakma, nyílt levélben üzent az egyesületi elnök
PÉNZÜGYI KISOKOS
Swap ügylet
Minden olyan deviza csere ügylet, mely két egyidőben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú - azonnali és határidős - váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege. Két devizanem közötti, ellentétes irányú azonnali és határidős csere ügylet. Devizacsere-ügylet megkötésével az egyik devizában meglévő eszközünket elveszítjük azért, hogy a másik devizában időszakosan fellépő finanszírozási igényünket árfolyamkockázat felvállalása nélkül teljesíthessük (strukturális likviditási hiány). A bankok hasonló ügyletekkel fedezik a devizahitelezésből eredő kockázataik nagy részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 13:02
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 11:51
Tárgyalóasztalnál a háború: óriási a tét a genfi béketárgyalások második napján
Agrárszektor  |  2026. február 18. 13:31
Agrártámogatások 2026-ban: fontos részletek az Agrárium Konferencián
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel