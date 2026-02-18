A Balaton vízszintje tovább nő, de a szakemberek szerint a valódi veszélyt nem a kevés vagy sok víz jelenti, hanem a tó vízminőségének és ökológiai...
Nagy dobásra készülnek a nyári szezonra: új nemzetközi járat indul a hévízi reptérről
Jelentős mérföldkőhöz érkezik a Hévíz–Balaton Airport működése: a 2026-os nyári szezonban innen is közvetlen charterjáratot indít az ITAKA, Magyarország legdinamikusabban fejlődő utazásszervezője. A járatindítás jelentős előrelépést jelent a nyugat-magyarországi régió légi elérhetőségének javításában, és hozzájárulhat a térség turisztikai és gazdasági fejlődéséhez - írták a sajtóközleményben.
Az ITAKA 2026. június 13. és szeptember 12. között, heti egy alkalommal, szombatonként indít közvetlen charterjáratot a Hévíz–Balaton Repülőtér és Törökország egyik legnépszerűbb üdülőrégiója, Antalya között. A járatokat a Tailwind Airlines 168 férőhelyes repülőgépei teljesítik, így a szezon során több mint 2300 utas utazhat közvetlenül Sármellékről a török Riviérára.
A hévízi indulás elsősorban Nyugat-Magyarország, a Balaton térsége, a Dél-Dunántúl, valamint a határ menti régiók és az Újvidék utazóinak kínál vonzó alternatívát. A kisebb forgalmú repülőtér gyorsabb áthaladást, rövidebb várakozási időt és stresszmentesebb indulást biztosít – különösen a nyári csúcsidőszakban, amikor a budapesti repülőtér és a főváros irányába vezető utak is jelentősen leterheltek.
Az ITAKA gondosan összeállított utazási csomagjai a repülőutat, a szállást, a transzfereket, a magyar nyelvű helyi képviselőt és a 0–24 órás magyar nyelvű ügyféltámogatást is magukba foglalják, így az utazók teljes nyugalomban élvezhetik nyaralásukat. A hévízi charterjáratokhoz a reptér és az ITAKA ingyenes parkolást biztosít az utasok számára, tovább növelve az indulás kényelmét és a költséghatékonyságát, ezáltal az ügyfélélményt. Az előfoglalási adatok alapján egyértelmű kereslet mutatkozik a közvetlen vidéki indulások iránt, különösen olyan népszerű desztinációk esetében, mint Antalya.
A vidéki indulások szerepe felértékelődik
„Az ITAKA indulása óta elkötelezett a magyar turizmus fejlesztése mellett, és innovatív megoldásaival folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel a magyar utazóközönséget még magasabb szinten tudja kiszolgálni. A hévízi indulás egyszerre jelent kényelmi előnyt az utasoknak és kézzelfogható gazdaságélénkítő hatást a régió számára. Felelősséget érzünk a jövő turizmusáért, és hosszú távon gondolkodunk a vidéki repterek szerepének erősítésében” – mondta Csabai Ferenc, az ITAKA Magyarország operatív igazgatója.
Az ITAKA hosszabb távra tervez a Hévíz–Balaton repülőtérrel: amennyiben az antalyai járat sikeresnek bizonyul, a vállalat a későbbiekben további desztinációk indítását sem zárja ki. A repülőtér működésének újraindulása munkahelyeket teremt közvetlenül és közvetve is, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy a térség a külföldi utazók számára is még vonzóbbá váljon.
A vidéki repterek szerepének erősítése szervesen illeszkedik az ITAKA magyarországi növekedési stratégiájához A vállalat jelenleg Budapestről, Debrecenből és 2026 nyarától Hévízről kínál charterjáratokat, célja pedig a fenntartható, gazdaságos működés mindhárom bázison. A hévízi indulás a teljes charterforgalmon belül várhatóan 4–5 százalékos részesedést képvisel, ami jól mutatja a vidéki repterek iránti növekvő keresletet és a régió jelentőségét az ITAKA hosszú távú terveiben.
A ruzsai vásár 2026-ban is minden hónap negyedik vasárnapján kerül megrendezésre, ami alól feltehetően csak a decemberi vásár lesz kivétel.
Elő a naptárral! Március 6-án újra elstartol a Taste Balaton Fesztivál: éttermek, borászatok, cukrászdák és kilátók várják a vendégeket különleges menükkel és workshopokkal.
Éledezik már a nyugati végek meseszép botanikus kertje: ezer színben virágoznak a tavasz első hírnökei + Fotók
A Kámoni Arborétumban már éledezik a tavasz: hóvirágok, tőzikék és krókuszok nyílnak, ezer színben pompázik a park. Nézd meg a legszebb képeket a tavaszi virágokról!
A bejelentés alapján a hatóságok figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.
Kertépítő Nívódíj Arany minősítést és zsűri különdíjat is kapott a balatonfüredi Écsy-villa kertje egy országos szakmai konferencián. Az elismerés a többéves, komplex tájépítészeti munka eredményét...
Kétmilliárd forintos pályázatra készül Gárdony a Velencei-tó vízszintjének stabilizálása érdekében. A tervek szerint a lehulló csapadékvizet helyben tartanák, majd szabályozott módon visszavezetnék a tóba.
Kilátó épülhet a Balaton egyik legforgalmasabb partszakaszán, a balatonmáriafürdői hajóállomás közelében.
Szomorú látvány fogadhatja a Balaton partján sétálókat: az elmúlt hetekben több part menti nádasban is elhullott hattyúkat találtak. A szakemberek vizsgálatai szerint az esetek hátterében...
A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja.
A térség egyik leginkább látogatott hagyományőrző rendezvénye az ország távoli pontjairól is vonzza az érdeklődőket, több mint 150 éves múltra tekint vissza.
Elképesztően hátborzongató, régi épületbe jutottak be magyar kalandorok: mit rejtegetnek még ezek a falak?
Magyarországon egyre népszerűbb az elhagyatott épületek felfedezése.
Az utasok a legendás MÁV 424-es „Bivaly” gőzmozdonyával élhetik át a vasút hőskorának hangulatát, közel százéves eredeti kocsik kíséretében.
Nem semmi álláshirdetés jelent meg: Maldív-szigeteki utat és a bértábla szerinti fizetésen felül plusz tíz százalékot kaphat Babót iskolájának új tanítója.
Aggodalom Szabadifürdőn: a helyiek a Galerius-tömb körüli munkálatok miatt tartanak a siófoki partszakasz átalakulásától.
A Balatonkeresztúr melletti csomópont most teljesen átalakulhat: a tervek szerint egy biztonságosabb körforgalom váltja az életveszélyes kereszteződést.
Kigyulladt a berek Fonyódnál, és az erős szél miatt a tűz gyorsan terjedt – a fényét a Balaton északi partján is látni lehetett.
Az országos kirakodóvásárt a dorozsmai piac területén rendezik minden második vasárnap. A dorozsmai vásár keretében állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése tilos.
A jó hír, hogy Szabi a Pék ínycsiklandó virágfánkját mostantól otthon is elkészíthetjük, hiszen a pék a recepttel együtt minden apró, mégis kulcsfontosságú trükköt is...
