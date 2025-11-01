Kevesen ismerik ezt a különleges magyar pogácsát: ettől lesz puha és sárga a tésztája

Rendszeresen sütsz pogácsát vendégvárásra vagy ajándékba? Ősszel a klasszikus sajtos, burgonyás vagy tepertős pogácsák mellett érdemes kipróbálni a sütőtökös verziót is, aminek élénk sárga a tésztája és másnap is ugyanolyan finom, mintha frissen sütöttük volna. Nézzük, hogyan készül a magyarok kedvenc sós süteménye a közkedvelt szezonális zöldségfélével, a sütőtökkel: vigyázat, nehéz leállni vele, addig esszük, amíg még van előttünk az asztalon!

A magyar gasztronómia legismertebb sós süteményei közé tartoznak a pogácsák, melyeknek megannyi hagyományos, vagy éppen egyedi, újító verzióját ismerjük. A legnépszerűbb típusok közé tartozik a sajtos, a burgonyás és a tepertős, sokan azonban a túrósra, a tejfölösre vagy az aludttejesre esküsznek. Most, hogy a boltokban és piacokon fillérekért kapható a sütőtök, végre eljött az ideje a tökös verziónak is, amit nem kell hajtogatni, elég csak begyúrni, keleszteni és kiszaggatni.

Fillérekért kapható a sütőtök, ne maradj le róla!

Magyarországon is a közkedvelt zöldségfélék közé tartoznak a tökök, melyeknek alapvetően megkülönböztetjük nyári és őszi/téli verzióit. A nyári tökfélék tipikusan vékony, puhább héjú, zsenge tökök, amelyeket rövid hőkezelést követően, vagy akár nyersen is bátran elfogyaszthatunk (ilyen a cukkini, a főzőtök vagy a patisszon). Könnyebb őket megpucolni, ízük semleges, magjaik olyan zsengék, hogy nem szükséges megválni tőlük.

Ezzel szemben az őszi, téli tökfélék, melyek szezonja szeptember környékén indul és egész télen át kitart, keményebb húsú, nyersen nem fogyasztható (legalábbis nem finom) zöldségek. Ide tartoznak többek között a jellegzetes, „narancssárga” tökök, amelyeknek magas cukortartalmuknak köszönhetően kellemesen édes ízük van. Ezeknek a tököknek keményebb, „érett” magjuk van, amelyeket nem szokás a főzés során hasznosítani (ide nem értve a kiszárított, már feldolgozott tökmagot).

Magyarországon a legelterjedtebb őszi tökféle a hosszúnyakú, élénk narancssárga, hamvas héjú sütőtök, amit sokan „sonkatöknek” is neveznek – kevesen tudják azonban, hogy ennek a hivatalos megnevezése valójában a pézsmatök.

A sima sonkatök mellett egyre elterjedtebb nálunk is az óriástök és a „nagydobos kék” tök, illetve a kicsi, dekoratív, narancssárga héjú hokkaido tök (ezt japán töknek is nevezik). A boltokban a november 1-ii hétvége környékén kapható a méretes, narancssárga „halloween tök” is, ez utóbbit azonban a dísztökök közé soroljuk, fogyasztásra nem alkalmas – azonban nagyon szép töklámpást faraghatunk belőle.

Tudtad, hogy a tök is Amerikából származik? A tökfélék az első amerikai árucikkek között érkeztek meg a Magyar Királyságba, már az 1500-as évek elején – sokkal hamarabb váltak elterjedt konyhakerti zöldséggé, mint például a burgonya vagy a paradicsom. A tökfélék egyébként Közép-Amerika, egészen pontosan a mai Mexikó térségében őshonosak: az angol „squash” kifejezés az indián „askutasquash” szóból ered, ami annyit tesz, mint „nyersen ehető zöldség”.

Amikor beindul a szezonja, érdemes minél több sütőtököt fogyasztanunk, ugyanis egy igazán egészséges, sült és nyers formában is rengeteg hasznos vitamint (különösen értékes a benne található A-vitamin) és ásványi anyagot tartalmazó zöldségféléről van szó. A tökféléknek kifejezetten alacsony a kalóriatartalma (jól használhatók diétához), rosttartalmuk magas (jót tesznek a beleknek), sőt, a bennük található természetes cukroknak köszönhetően még az édesség iránti sóvárgásunkat is csillapíthatjuk velük.

Sütőtök

Mi mindent készíthetünk sütőtökből?

Mondanunk sem kell, a sütőtök egyike a legsokoldalúbban használható konyhai alapanyagoknak, ugyanis édeskés alapíze lehetővé teszi, hogy sós és édes ételekhez egyaránt használhassuk. Sütőtökre végtelen plusz egy fogást alapozhatunk: az egyik legelterjedtebb filléres őszi leves egyike a sütőtök krémleves, amit bármilyen izgalmas feltéttel feldobhatunk.

A sütőtököt főételekhez is használhatjuk: készíthetünk belőle rakott ételeket, tésztafeltétet, rizottót, de tálalhatjuk köretként is, akár sütve, akár pürésítve. A desszertekről semmi esetre sem szabad megfeledkeznünk: a sült vagy főtt sütőtök pürésítve megannyi különféle sós vagy édes sütemény alapanyaga lehet – ilyen például a sütőtökös muffin, a rétes, az amerikai stílusú sütőtökös pite vagy cikkünk főszereplője, a tökös pogácsa - de akár összetettebb, krémes desszertekhez is használhatjuk.

Bár ez nem mindenkinek jut eszébe elsőre, a sütőtököt még befőzésre is lehet használni: ugyanúgy, ahogy a legtöbb gyümölcsből, tökből is készíthetünk ínycsiklandó lekvárt, vagy például „pumpkin spice” szirupot kávéhoz, forró csokihoz. A sütőtököt leginkább karácsonyi fűszerekkel érdemes párosítani: remekül illik hozzá a fahéj, a szegfűszeg, a méz, a kardamom, a szerecsendió, a gyömbér vagy az ánizs.

Recept: Sütőtökös pogácsa

Megannyi tökös recept közül a mi választásunk egy ínycsiklandó tökös pogácsára esett: a tésztáját a tök mellett a reszelt sajt varázsolja még puhává. Ez egy igazán egyszerű verzió: nem kell többször keleszteni vagy hajtogatni, elég jó alaposan kidagasztani, majd miután megkelt, már szaggathatjuk is a pogácsákat. Lássunk neki, nézzük, hogyan készül!

Sütőtökös pogácsa

Hozzávalók

500 g búzafinomliszt

150 g sült sütőtök

150 g trappista sajt

100 g vaj vagy margarin

25 g friss élesztő

1 db tojás

2-3 ek joghurt

1 dl tej

1 mk kristálycukor

1 tk só

a tetejére: 1 db tojás a kenéshez + tökmag

A sütőtökös pogácsa elkészítése

Előkészület gyanánt vegyünk egy kisebb sütőtököt, daraboljuk fel, magozzuk ki, majd süssük meg sütőpapírra téve, 200 °C-on, hagyományos sütési módban, kb. 1,5 óra alatt. A sült tököt hagyjuk kihűlni, majd kanalazzunk ki a héjából 150 g pürés állagú tököt. A tejet langyosítsuk meg, keverjük el benne a cukrot, majd futtassuk fel benne a szétmorzsolt élesztőt kb. 10 perc alatt.

A sütőtökös pogácsa készítése

Mérjük ki a fél kiló lisztet egy tálba, majd morzsoljuk el benne a hideg vajat. Adjuk hozzá a sót, a reszelt sajtot, a tököt, a tojást, az élesztős tejet és a tejfölt, majd kezdjük el kidagasztani. Dagasztás közben adjunk még hozzá 2-3 evőkanál krémes joghurtot (szükség szerint lehet kevesebb vagy több is), hogy könnyebben gyúrható legyen. Egy kissé lágy, ragacsosabb hatású tésztát fogunk kapni.

Ha kidagasztottuk a sütőtökös pogácsa tésztáját, takarjuk le az edényt egy tiszta konyharuhával, majd tegyük félre meleg szobahőmérsékletű helyiségben kelni; a tészta kb. 1 óra alatt a duplájára kel. Ha ezzel megvagyunk, fordítsuk ki a tésztát lisztezett deszkára, nyújtsuk ki egy jó ujjnyi vastagra, majd tetszőleges méretű és formájú pogácsaszaggatóval szaggassunk belőle pogácsákat. A maradék tésztát gyúrjuk egybe, nyújtsuk ki, majd szaggassunk ki belőle annyi pogácsát, amennyit csak ki tudunk.

Kenjük meg a pogácsáink tetejét az 1 db felvert tojással, majd díszítsük a tetejüket reszelt sajttal vagy magvakkal (mi a tök apropóján tökmagot használtunk) ízlés szerint. Helyezzük a pogácsákat 180°C-ra előmelegített sütőbe és süssük ki őket hőlégkeveréses módban kb. 20 perc alatt (mi kisebb pogácsát sütöttünk - nagyobb méret esetén pár perccel hosszabb ideig süssük).

Sütőtökös pogácsa

Tippek és tapasztalatok

Bár számos alkalommal készítettünk már pogácsát, meg kell mondjuk, a sütőtökös pogácsa receptje mindenképpen dobogós helyet érdemel a ranglistán. A hozzá használt sütőtöktől izgalmas, sárga színt kapott a tésztánk, ennek és a sajtnak köszönhetően kellemesen puha lett a végeredmény. Nekünk sokat dobott rajta a tetején lévő tökmag is, ugyanis a magvaktól még ősziesebb és „tökösebb” lett a pogácsánk.

Tipp: mivel a sütőtökfélék szezonja ősszel és télen van, érdemes ebben az időszakban minél gyakrabban készíteni, ugyanis nagyon egészséges alapanyagról van szó. Aki rendszeresen süt tököt, minden bizonnyal gyakran szembesül azzal, hogy akár nagyobb mennyiségű felesleg is keletkezik – ezt semmi esetre se dobjuk ki, helyette kanalazzuk egy zacskóba és tegyük el a fagyasztóba. Bármikor felhasználhatjuk krémlevesekhez, pürékhez, süteményekhez.

Fotók: Tóth Viktória