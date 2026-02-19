2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
1 °C Budapest
MTI/Vasvári Tamás
HelloVidék

Tarolt az északi part: íme, az Év Balatoni Háza díjpályázat legújabb győztesei

HelloVidék
2026. február 19. 17:15

Nyaraló-átalakítás Tihanyban, friss üdülőház Badacsonyörsön, két látványos középület Balatonfüreden – az idei Év Balatoni Háza pályázaton egyértelműen az északi part vitte a prímet. A díjakat az új balatonfüredi Balatoni Főépítészség épületében adták át.

Balatonfüreden, az új Balatoni Főépítészség épületében hirdették ki az Év Balatoni Háza 2025. építészeti díjpályázat eredményeit. Az idei mezőnyben az északi part bizonyult a legerősebbnek: a fődíjas lakóépület Tihanyban, az üdülőépület Badacsonyörsön, míg a középületek kategóriájában két balatonfüredi projekt végzett az élen. A szervezők négy különdíjat is kiosztottak. 

A pályázatot a Nők a Balatonért Egyesület a Balatoni Szövetség együttműködésével immár nyolcadik alkalommal hirdette meg, az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával. A kiírás célja a minőségi balatoni építészet népszerűsítése és a példaértékű, a tájba illeszkedő épületek bemutatása volt - írta a Hírbalaton.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén 2015. augusztus 31. után használatba vett épületekkel lehetett pályázni 2025. november 15-ig. Idén sem előre meghatározott kategóriákban hirdettek győztest: a beérkezett munkák alapján a bírálóbizottság döntött arról, mely projekteket díjazza.

A felhívásra 21 pályamű érkezett a Balaton régióból. Az előbírálat után kilenc épület jutott tovább, amelyeket a zsűri a helyszínen is megtekintett. A végső döntést követően az alábbi eredmények születtek.

A bírálóbizottságban a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a három érintett vármegye építész kamarája, a NABE és a Balatoni Szövetség képviselői, valamint a Balatoni Főtájépítész kaptak helyet. A zsűri elnöke Lengl Zoltán Balatoni Főépítész, a minisztérium Balatoni Főépítészeti Főosztályának vezetője volt.

Íme, az Év Balatoni Háza 2025. építészeti díjpályázat díjazottjai:

  • Az Év Balatoni Háza 2025. pályázat díjazott lakóépülete, a Magyar Építész Kamara különdíjasa: Tihanyi nyaraló átalakítása (Felelős tervező: Losonczi Júlia, építészek: Gyökér András, Gulyás Levente)
  • Az Év Balatoni Háza 2025. pályázat díjazott üdülőépülete: Badacsonyörs Nyaralóépület (Felelős tervező: Benczúr László, építészek: Tóth Zsófia, Weichinger Miklós)
  • Az Év Balatoni Háza 2025. pályázat díjazott középülete, a Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának különdíjasa: Balatonfüred, Füredliget Pavilon (Felelős tervező: Kertész András Tibor DLA)
  • Az Év Balatoni Háza 2025. pályázat díjazott középülete: Balatonfüred, Brázay étterem és park (Tervezők: Páll Anikó és Wallner Krisztina)
     

Különdíjasok:

  • a Balatoni Szövetség különdíjasa: Révfülöp, Kulturális és Turisztikai Látogatóközpont (Felelős tervező: Pupos Csaba)
  • a Nők a Balatonért Egyesület különdíjasa: Zánka, PAZAR HOMES (Felelős tervező: Horváth-Farkas Zsófia, Horváth Sándor)
  • a Somogyi Építészek Kamarájának különdíjasa: Balatonszárszó Nyaraló-Telelő (Felelős tervező: Berecz tamás DLA, építészek: Katók Edit, Rainer Anna)
  • A Magyar Építőművészek Szövetségének különdíjasa: Balatonszárszó Ikernyaraló (Felelős tervező: Hőnich Richárd DLA, építészek: Mudry Luca, Somorácz György)

Fotó: MTI/Vasvári Tamás
