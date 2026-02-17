2026. február 17. kedd Donát
Nagykovácsi in autumn
HelloVidék

Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor

HelloVidék
2026. február 17. 06:01

A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja. A népszerű színész nem mellesleg sokak kedvence, Leonardo DiCaprio magyar hangja is.

Hevér Gábor 2020 óta az RTL népszerű sorozatában, A mi kis falunkban, Répa Árpád karakterét alakítja, aki a történet egyik visszatérő figurája. Árpi nagyszájú, örök optimista vállalkozó típus, aki mindig benne van valamilyen üzletben, tervben vagy éppen félresikerült ötletben. Tipikus „mindent megoldok okosban” karakter. De tudtátok, hogy a népszerű színész, aki Árpi alakítja, évekkel ezelőtt családjával a nyüzsgő főváros helyett a vidéki életet választotta, és valóban egy kis faluban él?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szegedi születésű színész felesége, Myriam Rakotomalala, Mosonmagyaróváron született, édesapja révén félig madagaszkári származású. A házaspár két kamaszlányt nevel: az idősebb, Vilma, egy epizódszerep erejéig feltűnt A mi kis falunk című sorozatban, húgát Bertának hívják. A család pedig Budapest vonzáskörzetének egyik legkedveltebb kistelepülésén, Nagykovácsiban él. Hevér Gábor idén szilveszterkor is innen egy Főispán feliratú pólóban posztolt:

Egyik legszebb, Budapest környéki zsákfaluban találták meg otthonukat

A Budai-hegység ölelésében fekvő település a Nagykovácsi-medencében helyezkedik el, a Kutya-hegy, a Nagy-Kopasz és a Nagy-Szénás nyúlványai között. Budapest központjától mintegy 15 kilométerre, a II. kerület közelében található, átlagosan 340 méteres tengerszint feletti magasságban. Zsáktelepülés jellegéből adódóan közúton csupán egy irányból, Budapest felől közelíthető meg.

Nagykovácsi igazi paradicsoma a művészeknek: nemcsak Hevér Gábor miatt ismert, hanem több országosan vagy helytörténeti szempontból jelentős személyiség is kötődik a településhez. Íme, egy kis felsorolás, a teljesség igénye nélkül. Nagykovácsiban él:

  • Gulyás Dénes – operaénekes és politikus
  • Oberfrank Pál – színész, színigazgató, Nagykovácsi díszpolgára (2012)
  • Olthy Magda – színésznő
  • Pálos György – színész
  • Perényi Miklós – gordonkaművész
  • Sáry László – zeneszerző
  • Szirtes Ági – színésznő
  • Varga Tamás – színész
  • Zsohovszky Piroska – az első magyar női hegymászó, aki 7000 méter felett járt

Hevér Gábor a közösségi oldalán többször is megosztott képeket a Nagykovácsi és a környék természeti szépségeiről, a csodaszép környezetről, amely otthonául szolgál.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ez a mi kilátásunk, ezt nyertük meg” – mutatta be a településüket egy Instagram-posztjában. Egy másikban épp azt videózta le, milyen a hazafelé vezető út a behavazott Nagykovácsiba:

Pályáját a Nyers együttes énekeseként kezdte

Hevér Gábor 1996-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, pályáját azonban a Nyers együttes énekeseként kezdte. Friss diplomásként egy évadra a Miskolci Nemzeti Színházhoz szerződött, ezt követően szabadúszóként dolgozott. 2003-ban a budapesti Nemzeti Színház társulatának tagja lett, ahol Alföldi Róbert igazgatása alatt játszott egészen 2013-ig. Ezt követően a Vígszínházban szerepelt 2019-ig, azóta ismét szabadúszóként dolgozik.

2026-ban is több fronton aktív színész: az „Ágyban Párban” című előadásban látható az Orfeum Vacsoraszínház produkciójában, emellett az RTL „Pandora – A szelence átka” című játék-reality műsorvezetője. A 2024/2025-ös évadban szereplőként feltűnt „Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban” című RTL-műsorban is. Hevér Gábor szinkronszínészként is népszerű, több világsztár magyar hangjaként is ismert: Leonardo DiCaprio több filmjében is ő adta a magyar hangot, de ő szinkronizálja James McAvoyt is – például X‑Men filmekben.
Címlapkép: Getty Images
#család #celeb #televízió #falu #sztár #sorozat #színész #agglomeráció #rtl #hellovidék #rtl magyarország

Pénzcentrum
Megszólalt az Answear hazai vezetője: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
