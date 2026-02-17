A térség egyik leginkább látogatott hagyományőrző rendezvénye az ország távoli pontjairól is vonzza az érdeklődőket, több mint 150 éves múltra tekint vissza.
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja. A népszerű színész nem mellesleg sokak kedvence, Leonardo DiCaprio magyar hangja is.
Hevér Gábor 2020 óta az RTL népszerű sorozatában, A mi kis falunkban, Répa Árpád karakterét alakítja, aki a történet egyik visszatérő figurája. Árpi nagyszájú, örök optimista vállalkozó típus, aki mindig benne van valamilyen üzletben, tervben vagy éppen félresikerült ötletben. Tipikus „mindent megoldok okosban” karakter. De tudtátok, hogy a népszerű színész, aki Árpi alakítja, évekkel ezelőtt családjával a nyüzsgő főváros helyett a vidéki életet választotta, és valóban egy kis faluban él?
A szegedi születésű színész felesége, Myriam Rakotomalala, Mosonmagyaróváron született, édesapja révén félig madagaszkári származású. A házaspár két kamaszlányt nevel: az idősebb, Vilma, egy epizódszerep erejéig feltűnt A mi kis falunk című sorozatban, húgát Bertának hívják. A család pedig Budapest vonzáskörzetének egyik legkedveltebb kistelepülésén, Nagykovácsiban él. Hevér Gábor idén szilveszterkor is innen egy Főispán feliratú pólóban posztolt:
Egyik legszebb, Budapest környéki zsákfaluban találták meg otthonukat
A Budai-hegység ölelésében fekvő település a Nagykovácsi-medencében helyezkedik el, a Kutya-hegy, a Nagy-Kopasz és a Nagy-Szénás nyúlványai között. Budapest központjától mintegy 15 kilométerre, a II. kerület közelében található, átlagosan 340 méteres tengerszint feletti magasságban. Zsáktelepülés jellegéből adódóan közúton csupán egy irányból, Budapest felől közelíthető meg.
Nagykovácsi igazi paradicsoma a művészeknek: nemcsak Hevér Gábor miatt ismert, hanem több országosan vagy helytörténeti szempontból jelentős személyiség is kötődik a településhez. Íme, egy kis felsorolás, a teljesség igénye nélkül. Nagykovácsiban él:
- Gulyás Dénes – operaénekes és politikus
- Oberfrank Pál – színész, színigazgató, Nagykovácsi díszpolgára (2012)
- Olthy Magda – színésznő
- Pálos György – színész
- Perényi Miklós – gordonkaművész
- Sáry László – zeneszerző
- Szirtes Ági – színésznő
- Varga Tamás – színész
- Zsohovszky Piroska – az első magyar női hegymászó, aki 7000 méter felett járt
Hevér Gábor a közösségi oldalán többször is megosztott képeket a Nagykovácsi és a környék természeti szépségeiről, a csodaszép környezetről, amely otthonául szolgál.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
„Ez a mi kilátásunk, ezt nyertük meg” – mutatta be a településüket egy Instagram-posztjában. Egy másikban épp azt videózta le, milyen a hazafelé vezető út a behavazott Nagykovácsiba:
Pályáját a Nyers együttes énekeseként kezdte
Hevér Gábor 1996-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, pályáját azonban a Nyers együttes énekeseként kezdte. Friss diplomásként egy évadra a Miskolci Nemzeti Színházhoz szerződött, ezt követően szabadúszóként dolgozott. 2003-ban a budapesti Nemzeti Színház társulatának tagja lett, ahol Alföldi Róbert igazgatása alatt játszott egészen 2013-ig. Ezt követően a Vígszínházban szerepelt 2019-ig, azóta ismét szabadúszóként dolgozik.
2026-ban is több fronton aktív színész: az „Ágyban Párban” című előadásban látható az Orfeum Vacsoraszínház produkciójában, emellett az RTL „Pandora – A szelence átka” című játék-reality műsorvezetője. A 2024/2025-ös évadban szereplőként feltűnt „Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban” című RTL-műsorban is. Hevér Gábor szinkronszínészként is népszerű, több világsztár magyar hangjaként is ismert: Leonardo DiCaprio több filmjében is ő adta a magyar hangot, de ő szinkronizálja James McAvoyt is – például X‑Men filmekben.
Aggodalom Szabadifürdőn: a helyiek a Galerius-tömb körüli munkálatok miatt tartanak a siófoki partszakasz átalakulásától.
A Balatonkeresztúr melletti csomópont most teljesen átalakulhat: a tervek szerint egy biztonságosabb körforgalom váltja az életveszélyes kereszteződést.
Kigyulladt a berek Fonyódnál, és az erős szél miatt a tűz gyorsan terjedt – a fényét a Balaton északi partján is látni lehetett.
Az országos kirakodóvásárt a dorozsmai piac területén rendezik minden második vasárnap. A dorozsmai vásár keretében állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése tilos.
A jó hír, hogy Szabi a Pék ínycsiklandó virágfánkját mostantól otthon is elkészíthetjük, hiszen a pék a recepttel együtt minden apró, mégis kulcsfontosságú trükköt is...
Nem marad el a már negyedszázados múltú Szegedi Hídivásár 2026-ban sem: a helyszín ezúttal is a Belvárosi híd és környéke.
Ha unjuk a szalagos fánkot, itt az idő, hogy kipróbáljuk a herőcét! Ti kóstoltátok? Más néven forgács- vagy csörögefánk – így biztosan ismerősebb. Most nagyanyám...
Hamarosan itt a tavasz, a bakancsok is előkerülnek, és sokan indulnak útnak az Országos Kéktúra szakaszain. Jó hír, hogy a Kéktúra-térkép extra funkcióval bővült!
Ne a mennyezetre! A gyulai hentesmester trükkje: így tárold a kolbászt, hogy sokáig ízletes maradjon + Videó
Akár nyárig is eltartható a jó magyar házikolbász – és mindezt tartósítószer nélkül! Akad még néhány egyszerű praktika, amivel otthon is megőrizheted friss ízét!
Feszült hangulat a hazai erdészetek körül: kiakadt a szakma, nyílt levélben üzent az egyesületi elnök
Nyílt levelet tett közzé Országos Erdészeti Egyesület elnöke, amelyben az erdőgazdálkodásról és az erdészek munkájáról szóló közbeszéd eldurvulására hívja fel a figyelmet.
Két vasi falu határában évek óta csak nőnek a használt autógumikból álló halmok. A több ezer tonnányi hulladék sorsa továbbra is rendezetlen.
Titkos állatkertet számoltak fel Keszthelyen: lássuk, voltak-e zebrák a Balaton-parti dzsungelben + Videó
Védett állatokat, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is tartanak.
Bödön Piac Szeged: 2026-ban ezeken a hétvégéken tartják a vásárt, itt van minden tudnivaló egy helyen
Bödön Piac 2026-ban is várja az érdeklődőket kéthetente Szegeden.
Összegyűjtöttünk 7+1 olyan túracélt, ahol a séta mellé egy kis babona is jár — és ahol az élmény garantáltan emlékezetesebb lehet egy zsúfolt étteremnél.
Mikor lesz 2026-ban kecskeméti piac és vásár? Itt található a piac és a vásár Kecskemét területén: minden fontos tudnivaló egy helyen
Kecskemét vásártartási hagyományai a 14. századig nyúlnak vissza, működik itt zsibvásár szombaton és vasárnap, kisállatvásár, veterán börze, és több kisebb-nagyobb piac is.
Most különleges élmény vár a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban: újraindulnak a „Hanyi szafarik”, során a látogatók elzárt, nehezen megközelíthető területeket járhatnak be terepjárókon, szakértő természetvédők kalauzolásával.
A balatonfenyvesi keleti mólón a horgászni vágyók most azzal szembesülhetnek, hogy a kedvelt fémből készült horgászállások eltűntek a partról. Az is kiderült, miért szedték le...
Összesen 141 kilogramm haltetemet emeltek ki a Holt-Marosból – közölte a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület. A tömeges pusztulást a januári, hosszan tartó hideg okozhatta.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén