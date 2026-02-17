Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor

A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja. A népszerű színész nem mellesleg sokak kedvence, Leonardo DiCaprio magyar hangja is.

Hevér Gábor 2020 óta az RTL népszerű sorozatában, A mi kis falunkban, Répa Árpád karakterét alakítja, aki a történet egyik visszatérő figurája. Árpi nagyszájú, örök optimista vállalkozó típus, aki mindig benne van valamilyen üzletben, tervben vagy éppen félresikerült ötletben. Tipikus „mindent megoldok okosban” karakter. De tudtátok, hogy a népszerű színész, aki Árpi alakítja, évekkel ezelőtt családjával a nyüzsgő főváros helyett a vidéki életet választotta, és valóban egy kis faluban él?

A szegedi születésű színész felesége, Myriam Rakotomalala, Mosonmagyaróváron született, édesapja révén félig madagaszkári származású. A házaspár két kamaszlányt nevel: az idősebb, Vilma, egy epizódszerep erejéig feltűnt A mi kis falunk című sorozatban, húgát Bertának hívják. A család pedig Budapest vonzáskörzetének egyik legkedveltebb kistelepülésén, Nagykovácsiban él. Hevér Gábor idén szilveszterkor is innen egy Főispán feliratú pólóban posztolt:

Egyik legszebb, Budapest környéki zsákfaluban találták meg otthonukat

A Budai-hegység ölelésében fekvő település a Nagykovácsi-medencében helyezkedik el, a Kutya-hegy, a Nagy-Kopasz és a Nagy-Szénás nyúlványai között. Budapest központjától mintegy 15 kilométerre, a II. kerület közelében található, átlagosan 340 méteres tengerszint feletti magasságban. Zsáktelepülés jellegéből adódóan közúton csupán egy irányból, Budapest felől közelíthető meg.

Nagykovácsi igazi paradicsoma a művészeknek: nemcsak Hevér Gábor miatt ismert, hanem több országosan vagy helytörténeti szempontból jelentős személyiség is kötődik a településhez. Íme, egy kis felsorolás, a teljesség igénye nélkül. Nagykovácsiban él:

Gulyás Dénes – operaénekes és politikus

Oberfrank Pál – színész, színigazgató, Nagykovácsi díszpolgára (2012)

Olthy Magda – színésznő

Pálos György – színész

Perényi Miklós – gordonkaművész

Sáry László – zeneszerző

Szirtes Ági – színésznő

Varga Tamás – színész

Zsohovszky Piroska – az első magyar női hegymászó, aki 7000 méter felett járt

Hevér Gábor a közösségi oldalán többször is megosztott képeket a Nagykovácsi és a környék természeti szépségeiről, a csodaszép környezetről, amely otthonául szolgál.

„Ez a mi kilátásunk, ezt nyertük meg” – mutatta be a településüket egy Instagram-posztjában. Egy másikban épp azt videózta le, milyen a hazafelé vezető út a behavazott Nagykovácsiba:

Pályáját a Nyers együttes énekeseként kezdte

Hevér Gábor 1996-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, pályáját azonban a Nyers együttes énekeseként kezdte. Friss diplomásként egy évadra a Miskolci Nemzeti Színházhoz szerződött, ezt követően szabadúszóként dolgozott. 2003-ban a budapesti Nemzeti Színház társulatának tagja lett, ahol Alföldi Róbert igazgatása alatt játszott egészen 2013-ig. Ezt követően a Vígszínházban szerepelt 2019-ig, azóta ismét szabadúszóként dolgozik.

2026-ban is több fronton aktív színész: az „Ágyban Párban” című előadásban látható az Orfeum Vacsoraszínház produkciójában, emellett az RTL „Pandora – A szelence átka” című játék-reality műsorvezetője. A 2024/2025-ös évadban szereplőként feltűnt „Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban” című RTL-műsorban is. Hevér Gábor szinkronszínészként is népszerű, több világsztár magyar hangjaként is ismert: Leonardo DiCaprio több filmjében is ő adta a magyar hangot, de ő szinkronizálja James McAvoyt is – például X‑Men filmekben.