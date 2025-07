Íme, a spórolós magyarok nagy kedvence: így készül a krumplilángos, olaj sem kell hozzá

A krumplilángos egyike a legautentikusabb népies ételeiknek, ráadásul semmi másra nincs szükség hozzá, csak lisztre, krumplira, na és persze egy forró serpenyőre. Ezúttal annak jártunk utána, mely magyar országrészekben szokás krumplilángost sütni és hogyan készül ez az egyszerű magyaros étel az eredeti recept szerint. Milyen feltétekkel szokás fogyasztani, hogyan érhetjük el a lehető legtökéletesebb állagot?

A hagyományos magyar gasztronómia messze túlmutat a gulyáslevesen és a pörköltön: az igazán eredeti, népies ételek, amelyeket őseink a takarékosság jegyében készítettek, sokszor még csak nem is tartalmaztak húst. A legegyszerűbb magyar ételek egyike a krumplilángos, amit sokan hajlamosak összetéveszteni a krumplis lángossal, ami egy merőben más jellegű, megjelenésű étel. Nézzük, mi a különbség, melyiket hogyan szokás készíteni!

A népies magyar konyha jellegzetességei

Nagyszüleink, dédszüleink idejében, kiváltképp a paraszti világban a hétköznapokban nagyon egyszerű, olcsó és laktató ételeket készítettek. Rengeteg magyar család élt úgy, hogy vagy szinte teljesen nélkülözte a húst, vagy ha hozzá is jutott, húsételt tipikusan hétvégén vagy ünnepnapokon tálaltak, éppen ezért az egyszerű ételek zöme vagy nem tartalmazott húst, vagy zsír, szalonna, kolbász formájában került bele a receptbe.

A húsnál jelentősen olcsóbb tojás, liszt, burgonya, hüvelyesek, tészták, illetve az idényzöldségek és gyümölcsök azonban bőséges mennyiségben rendelkezésükre álltak, így a legtöbb ételt ezekből az egyszerű, laktató alapanyagokból készítették. Hogy néhány példával illusztráljuk, mit ettek régen a magyarok, érdemes visszatekintenünk a cicege, más néven tócsni, a laktató nyárlőrinci tutajos vagy például a retro magyar tészták receptjére, ha pedig az egyszerű ételek édes verzióit szeretnénk kipróbálni, ne feledkezzünk meg a burgonyaalapú tésztából készített nudliról, szilvás gombócról, barátfüléről sem.

Krumplilángos vagy krumplis lángos? Közel sem mindegy!

A krumplilángos kapcsán felmerülő nagy dilemmák közé tartozik, hogy mégis hogyan nevezik ezt az ételt – „krumplilángosnak” vagy „krumplis lángosnak hívjuk”? A két megnevezést ne használjuk szinonimaként, ugyanis két teljesen más ízű és megjelenésű ételről van szó! A krumplis lángos a klasszikus balatoni lángos főtt burgonyával feltuningolt verziója: a főtt, pépesített burgonyát a lángos kelt tésztájában dolgozzák el, majd olajban sütik ki, végül hagyományos lángos feltétekkel kínálják. A lángosok tésztájába kerülhet ezen felül kefir, joghurt, tejföl is.

Ezzel szemben a krumplilángos – sokan laska néven ismerik – inkább egy lepénykenyér-jellegű étel, amihez alapvetően nem szokás mást használni, mint lisztet és főtt krumplit, illetve egy kevés sót az ízesítéséhez. Míg a hagyományos lángost kézzel formázzák, addig a krumplilángos kelesztetlen tésztáját lisztezett deszkán nyújtják vékonyra, ezt követően a sütése száraz serpenyőben történik (a receptúra vidékenként eltérhet, így van, ahol zsírt is használnak hozzá). A kész étel a legtöbb embert egy vastag, laktató, krumplis, sós ízvilágú palacsintára emlékezteti.

A krumplilángos – bár egy olyan ételről van szó, amelyet számos országrészben ismernek -, alapvetően Kelet- és Északkelet-Magyarország jellegzetes étele: közkedvelt fogásnak számít a Hajdúságban, Borsodban, a Nyírségben és a palóc vidékeken is.

Kruplilángos

Recept: Krumplilángos

A krumplilángos elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő burgonyatípust válasszunk. A krumplipüréalapú ételekhez sütni való, azaz „C” típusú burgonyát szokás használni, amit sokan „szétfövő” burgonyának is neveznek, ugyanis ez a típus teljesen máshogy viselkedik olajban sütés vagy főzés hatására. A sütni való burgonyából kiváló tepsis- vagy olajban sült hasábburgonyát készíthetünk, azonban nem alkalmas krumplileves vagy például paprikás krumpli készítésére, ugyanis – hosszas hőkezelés hatására – mállani kezd. Ez a tulajdonsága azonban tökéletesen alkalmassá teszi a pürékészítésre, ugyanis a pürénk nem marad darabos, sokkal könnyebben elérhető vele a homogén állag, ami a krumplialapú tészták készítéséhez is szükséges – ilyen tészta a krumplilángos tésztája is.

Hozzávalók

1 kg burgonya („C” típus)

kb. 350 g liszt

1 ek só (ha sósan készítjük)

feltétek ízlés szerint

A krumplilángos tésztája

A krumplilángos készítése

Ahogy a fentiekben már elárultuk, rendkívül egyszerű ételről van szó, amihez először meg kell főznünk a burgonyát enyhén sós vízben, héjában (nagyjából 30 perc a krumplik méretétől függően). Ha könnyen beleszalad a villa a krumplikba, öntsük le róluk a vizet, majd még melegében – óvatosan, nehogy megégessük magunkat! – hámozzuk meg. A héjatlan krumplit törjük át krumplinyomón, hagyjuk langyosra hűlni, majd adjunk hozzá nagyjából 300-350 gramm (a krumpli nedvességtartalmától függően lehet 400 gramm is) lisztet, és egy evőkanál sót (ha sósan készítjük), majd gyúrjuk homogén, jól formázható tésztává. A megfelelő állagú tészta nem ragacsos! A masszából formázzunk vastag rudat, majd egy éles kés segítségével szeleteljük ujjnyi vastag, tenyérnyi méretű korongokra. Ezeket lisztezett deszkán nyújtsuk vékonyra, majd forró serpenyőben süssük meg őket, oldalanként 1-2 perc alatt. A kész lángosokat nyugodtan halmozzuk egymás tetejére, ahogy a palacsinta esetében szokás.

A krumplilángos sütése

Hogy ízlett a krumplilángos?

A krumplilángos túlzás nélkül a világ legegyszerűbb ételei közé tartozik, amit bárki könnyen és gyorsan elkészíthet, azonban a bevásárláskor mindig tartsuk észben, hogy a C típusú burgonyát kell előnyben részesíteni. A krumplilángos és a hozzá hasonló ételek esetében a burgonya víztartalmától függ, hogy mennyi lisztet fog a massza felvenni – elképzelhető, hogy a megadott mennyiségnél kevesebbre, vagy éppen többre lehet szükség. Mindig alkalmazkodjunk a burgonya egyedi adottságaihoz!

A kellemesen sültes ízű, puha és laktató krumplilángost hagyományosan fokhagymás olajjal vagy zsírral megkenve fogyasztották, azonban gyakran fokhagymás tejföllel is megkenik. A nudlihoz hasonlóan egy olyan ételről van szó, amit sósan és édesen is lehet fogyasztani (utóbbi esetben ne tegyünk ilyen sok sót a tésztába, csak egy csipetet) – ha az édes ízek mellett tesszük le a voksunkat, nyugodtan kenjük meg bármilyen lekvárral.

Fotók: Tóth Viktória