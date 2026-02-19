Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására

A bolhapiacok, zsibvásárok, kézműves vásárok, vagy kisállat börzék nem csak a vásárolni vágyókat vonzzák, kiváló hétvégi program lehet akár a nézelődés is. Az ország számos pontján tartanak országos állat- és kirakodóvásár rendezvényeket 2026-ban is. Cikkünkben összegyűjtöttük a legnépszerűbb vásárokat az alapján, hogy az interneten mennyien keresnek rá az egyes helyszínek vásár eseményeire. Az biztos, hogy ezek a bolhapiacok nemcsak a térségben élők számára, hanem országosan is eseményszámba mennek, vásárlók és árusok is megcélozzák azokat az ország minden pontjáról és akár még határon túlról is.

A vásár tartásának az ország sok településén nagy hagyománya van. Míg egyes helyeken 100-150 éve tartanak rendszeres vásárokat, máshol akár a középkorig is visszanyúlik az országos vásárok rendezésének hagyománya. Listában szedtük azokat a helyeket, amelyek iránt a legnagyobb érdeklődés mutatkozik minden évben.

Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban

Magyarország számos településen tartanak állat- és kirakodóvásárokat, szinte minden megyére több országos és akár nemzetközi jelentőségű rendezvényt tartanak rendszeresen. Akik a környékben laknak és rendszeresen látogatják a vásárokat, azok már tudják, melyik hétvégéken hová érdemes menni. Azok viszont, akik nem járnak sűrűn vásárokba, vagy új helyet fedeznének fel maguknak, az alábbi listából kiválogathatják, mi legyen a következő úti céljuk. Cikkünkben igyekszünk a legfontosabb információkat közzétenni az ország 15 legnagyobb érdeklődés övezte vidéki vására kapcsán. A cikk végén pedig egy térképen mutatjuk az ország többi jelentős vásárát is.

A dabasi vásár 2026-ban

Dabas Pest vármegyében található Budapest és Kecskemét között nagyjából félúton. A dabasi vásár története már több mint másfél évszázaddal ezelőtt kezdődött, a vásártartás hagyományát azóta is őrzik. A vásár Dabas területén minden hónap második vasárnapján van, helyszíne a Vásártér u. 4-es szám. A dabasi vásárról részeletesen ebben a cikkben írtunk.

Mihály napi vásár 2026-ban Debrecen területén

Debrecent nem nagyon kell bemutatni: Magyarország második legnépesebb települése, az Észak-Alföld központja, Hajdú-Bihar vármegye székhelye. Annak ellenére, hogy Debrecenben is nagy hagyománya van a vásártartásnak és mindig fontos kereskedelmi csomópont volt a történelemben, ma már csak évi egy országos nagyvásárt rendeznek. Debrecen még 1405-ben kapott vásártartási jogot Luxemburgi Zsigmond királytól, az 1700-as évek elején még hat nagyvásárt tartottak évente, melyek akár 12-15 napig is tarthattak. 1747-ben az éves nagyvásárok számát négyre korlátozták, később pedig a nagyvásárok száma tovább csökkent: egy őszire és tavaszira korlátozódott.

Az évi kettő vásár közül az egyik volt a Mihály-napi vásár, a másik a Gergely-napi vásár. Azonban az utóbbi években - részben a járvány, részben szervezési nehézségek miatt - már a Gergely-napi vásárt sem rendezte meg a város. Érdemes azt is tisztázni: eredetileg az őszi vásárokat nevezték Mihály-napi és a tavasziakat Gergely-napinak, azonban ma már akár tavasszal, akár ősszel rendezik, Mihály-napi vásár néven emlegetik a debreceni vásárt. Az idei, tavaszi Mihály-napi vásár 2026. május 9. és 10-én (szombaton és vasárnap) lesz megtartva és idén is a Böszörményi út mentén, a Füredi út és Doberdó utca közötti szakaszon keressük az árusokat. A Mihály napi vásárról ebben a cikkben ítunk bővebben.

Dunaföldvári vásárok 2026-ban

A dunaföldvári vásár 2026-ban is márciustól novemberig havonta egyszer kerül megrendezésre, minden hónap harmadik vasárnapján. Dunaföldvár Tolna megyében található több mint 8 ezer fős város. A 6-os főút mellett Bács-Kiskun és Fejér vármegyék hármas határán, a Duna jobb partján találjuk Dunaújvárostól 20, Budapesttől pedig 90 kilométerre találjuk. A kirakodóvásár helyszíne Dunaföldváron az Alsó tó úton található, a pontos cím: 7020 Dunaföldvár, Alsó tó, 0268/1 hrsz. A dunaföldvári vásárról ebben a cikkben írtunk bővebben.

A hortobágyi hídivásár 2026-ban

A hagyományoknak megfelelően idén is az államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepéhez kapcsolódóan rendezik meg az országos hírű hídivásárt Hortobágyon. Az idei időpont tehát 2026. augusztus 20-22. és a fő helyszín a Kilenclyukú Híd, valamint a pásztormúzeum. A hagyományőrző ünnep történelme az 1800-as évek elejére tekint vissza, amikor a debreceni és környékbeli gazdák állatvásárokat tartottak Hortobágyon a Kilenclyukú híd lábánál. Az állatvásár pedig elképzelhetetlen volt kirakodó vásár nélkül, így alakult ki a híres hídivásár szokása. Mára az állatvásár jelleget felváltotta a népművészeti és kézműves portékák bemutatása, árusítása. A hortobágyi hídi vásárról ebben a cikkben írtunk bővebben.

Az idei jászapáti vásár

A jászapáti vásár 2026-ban is minden hónap első vasárnapján lesz, ez alól a húsvéti hosszú hétvége sem kivétel, a mindenszentek azonban igen. Novemberben ezért a második vasárnap lesz vásár Jászapátiban. A vásár helyszíne változatlanul Jászapáti területén, a Temető utcai Vásártér, vagyis a 31-es főút és a Lehel utca közötti rész. Jászapátiban is nagy hagyománya van az országos vásároknak: 1746-ban Mária Terézia városi rangra emelte a települést, mely ezzel engedélyt kapott négy országos vásár megtartására is, azóta rendeznek vásárokat. 2026-ban ünneplik a vásárjog elnyerésének 280. évfordulóját.

Jászapáti a Jászság második legnagyobb települése, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében található. A település a Tisza és a Zagyva folyó közötti síkságon helyezkedik el, mely előnyös a vásártartás szempontjából: ma is sokan keresik fel a térségből a rendezvényeket, de az ország számos pontjáról is látogatnak ide vásárlók. A jászapáti vásárról ebben a cikkben írtunk bővebben.

A kecskeméti zsibpiac

Kecskemét vásártartási hagyományai is nagyon régre, a 14. századig nyúlnak vissza: a város elhelyezkedése már korán lehetőséget teremtett arra, hogy vámszedő- és vásározóhelyként kiemelkedjen a környező települések közül, mivel egy fontos alföldi kereskedelmi út mellett feküdt. A kecskeméti vásár - amit a helyiek kecskeméti piac, vagy zsibpiac néven emlegetnek - ma is az ország egyik legnagyobbja, és minden szombaton és vasárnap megtartják. Ez is mutatja a kecskeméti vásár jelentőségét: már olyan városból is kevés akad az országban, ahol minden vasárnap rendeznek országos kirakodóvásárt - mint például Pécsen -, de Kecskeméten egyedülálló módon mindkét hétvégi napon rendeznek vásárt.

Kecskemét az országból mindenhonnan könnyen megközelíthető, Budapesttől autópályán kb. 45 percre fekszik. A mintegy 20 hektáron elterülő vásártér pedig Kecskemét kertvárosi részén, a Szent László körút felől és a Mindszenti körút felől megközelíthető területen, a Gokart pálya mellett található. Az igazán nagy tömegek által látogatott piaci napok vasárnapokon vannak, a szombatok valamivel csendesebbek. Illetve Kecskemét pezsgő piaci élete nem merül ki a hétvégi zsibikben. A kecskeméti vásárról, különböző piacokról ebben a cikkben írtunk bővebben.

A dorozsmai vásár 2026-ban

Csongrád-Csanád megye országos hírű vásárai közül az egyik legfontosabb a havonta megtartott kiskundorozsmai országos kirakodóvásár. A dorozsmai vásár ugyancsak nagy múltra tekint vissza: az egykori Dorozsma elnevezésű település 1838-ban V. Ferdinánd királytól kapott jogot évi négy vásár tartására, egyúttal városi címet is. Ma már Dorozsma több mint 180 éves vásár hagyományát a szegediek is magukénak érezhetik: 1973-ban a települést Szegedhez csatolták, így a vásár helyszíne, a Dorozsmai Nagybani Piac címe is hivatalosan Szeged része, a Kettőshatári út 2-4. szám alatti területen kell keresni. A dorozsmai vásárról bővebben ebben a cikkben írtunk.

A kisteleki vásár

A Dél-Alföld egyik legnagyobb kirakodó- és állatvásárja a kisteleki kirakodóvásár, melyek 2026-ban is minden hónap első vasárnapján rendeznek meg, bár a szervezők a változtatás jogát fenntartják. A kisteleki vásár helyszíne 2026-ban is Kistelek belterületén, az Ipari Park és a vasútállomás közvetlen közelében, a ligetes szabadidőpark területe, melynek pontos címe: 6760 Kistelek, Rákóczi u. 42-44. (főbejárat). A kisteleki vásárról bővebben ebben a cikkben írtunk.

A miskolci régiségvásár 2026-ban

A miskolc régiségvásár a megszokott rend szerint, minden hónap első vasárnapján kerül megrendezésre 2026-ban is. A régiségvásár hagyományai nem olyan régiek, mint egyes listában szereplő zsibvásároké, mondhatni új hagyomány: de 2003 óta szinte minden hónap első vasárnapján megtartották Miskolcon, csak nagyritkán szólt közbe az időjárás, vagy pl. a pandémia. A régiségvásáron kizárólag a régiségek, műtárgyak körébe tartozó tárgyak eszközök, retro tárgyak kerülhetnek árusításra, ez adja a miskolci vásár különlegeségét: nem egy szimpla bolhapiacra érdemes számítani, hanem válogatott kincsek, régiségek, retró tárgyak találnak itt gazdára.

A miskolci vásár helyszíne pedig megszokott módon a város szívében, a Széchenyi István úton a Városház tér és a Villanyrendőr között lesz. Érdemes említeni Miskolc kapcsán, hogy termelői napok pedig minden hónap harmadik vasárnapján vannak. A miskolci régiségvásárról, illetve a termelői napokról ebben a cikkben írtunk bővebben.

A mórahalmi vásár 2026-ban

A Szeged környéki vásárok közül jelentős még a mórahalmi vásár. A vásár Mórahalom területén 2026-ban is minden hónap harmadik vasárnapján kerül megrendezésre, függetlenül az ünnepnapoktól. A vásár helyszíne a mórahalmi rendezvény-, és vásártér, mely a Munkácsy Mihály utca és a Szegedi út felől is megközelíthető. A rendezvény nem csak a helyieknek lehet fontos program minden hónapban: távolabbról, és akár határon túlról is érkeznek vásárlók, árusok Mórahalomra.

Ha valaki szeret vásárba járni és Mórahalomra utazik kikapcsolódni, a gyógyfürdőzés, vagy tavasszal például a szedd magad-tulipán programok mellett szervezheti úgy, hogy a hónap harmadik vasárnapján a vásárba is eljusson. Érdemes még említeni a mórahalmi búcsút is, mely egy évben csak egyszer van, és szintén jelentős vásári rendezvény helyi és régiós szinten is. A mórahalmi vásárról és búcsúról bővebben ebben a cikkben írtunk.

A nagykőrösi vásár

Ahogy a korábbi években, 2026-ban is tíz alkalommal - január és november kivételével minden hónapban - lesz vásár Nagykőrös területén. A város büszke történelmi vásártartási hagyományaira: minden évben régies nyelvezettel megfogalmazott felhívást adnak ki a vásárok időpontjai kapcsán. A felhívás szerint a "sokadalomba csikósok, gulyások, kondások, juhászok örökösei ősi hagyományainknak mögfölelően, mindön lábas jószágot, az minémű göbölt és másféle marhákat fölhajthatnak. Elváratnak; régi céhös mestörségök mai mívelői, kalmárok, lacikonyhások. Regősök, lantosok, komédiások, tűznyelők, csepűrágók és kikiáltók. Mindazok, akik mestörségüket hitös pöcséttel bizonyítják és a sokadalmi vámot tisztösségben mögfizetik".

A nagykőrösi vásárok jellemzően a hónapok utolsó vasárnapján vannak, novemberben viszont nincs vásár. Helyette december első vasárnapján tartják az év utolsó vásárát. A vásárokról bővebben ebben a cikkben írtunk.

Az ónodi vásár 2026-ban

Ónod egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei község Miskolchoz közel, mely szintén büszke vásártartási hagyományaira: még 1396. július 9-én adományozott Zsigmond király Ónodnak mezővárosi és vásártartási jogot, ezzel Ónod az egyik legrégebbi vásártartási joggal rendelkező település az országban. A vásározási szokások pedig meg is maradtak, hiszen mai napig minden hónap első csütörtökén - elvétve egy-egy kivétellel - országos kirakodóvásárt rendeznek a településen, sokezer vásározó részvételével. Az ónodi vásárról bővebben ebben a cikkben írtunk.

A pécsi vásár 2026-ban

Baranya vármegye székhelye is régi vásártartási hagyományokkal rendelkezik, és szemben a jellemző havi egy vásáridőponttall, Pécsen minden vasárnap vannak vásárok. Pontosabban a kirakodó-, autó- és zsibvásár - vagyis a bolhapiac - minden vasárnap megrendezésre kerül Pécsen, a - nagyállatvásárral egybekötött - országos állat- és kirakodóvásár pedig minden hónap első vasárnapján van a pécsi Vásártéren. Továbbá amint az a hivatalos pécsi vásárnaptárból is kitűnik, országos régiségvásár Pécs területén havi egyszeri országos állat- és kirakodóvásárt megelőző csütörtökön van. A pécsi Vásártér a Megyeri út mellett, a 24010. helyrajzi szám alatt található. A pécsi vásárról bővebben ebben a cikkben írtuk.

A ruzsai vásár

Ruzsa egy kétezer főt meghaladó lakosú település Csongrád-Csanád vármegyében, ahol rendszeresen rendeznek országos állat- és kirakodóvásárt, valamint hobbi- és kisállatvásárt. A ruzsai vásár 2026-ban is minden hónap negyedik vasárnapján kerül megrendezésre, ami alól feltehetően csak a decemberi vásár lesz kivétel. A ruzsai vásár, ahogy a mórahalmi és a dorozsmai sem esik messze Szegedtől, így a városból is jelentős számú látogató érkezik ide, de az ország más pontjairól és határon túlról is sokan eljönnek Ruzsa vásár rendezvényeire. A ruzsai vásártér a település határában a Szegedi út mellett található. A ruzsai vásárról bővebben ebben a cikkben írtunk.

A váci vásár

A vásár Vác területén minden hónap harmadik vasárnapján kerül megrendezésre az országos állat- és kirakodóvásár a Vásártéren. A váci vásár hivatalosan 6-13 óráig tart, a minden pénteken megtartott heti állatvásárra pedig téli időszakban reggel 7-től, nyáron már 6 órától várják az érdeklődőket. A váci vásár helyszíne a Vásár utca 2. szám alatt található vásártér. A váci vásárról bővebben ebben a cikkben írtunk.

Még számos más vásári rendezvényre érdemes időt szakítani 2026-ban

A felsorolt 15 vásár mind országos jelentőségű kirakodóvásár, zsibvásár vagy régiségvásár. Az országban - illetve a határon túl viszont számos más jellegű vásár is akad, illetve olyan kisebb vásárok, amelyek azért helyben szintén nagy jelentősége lehet. Ilyen például a monori kisállatbörze, a szegedi Bödön Piac, illetve az évi egyszer rendezett szegedi hídivásár. Ilyen a határon túli feketetói vásár, vagy a Simon Júda vásár Párkányban. Az őrségi vásár Őriszentpéteren is minden évben jelentős esemény, de érdemes meglátogatni például Bezzegpuszta, Szekszárd, Mezőtúr, Lajosmizse, vagy Tiszafüred rendszeres vásárait is. Az alábbi térképen sok fontos vásár helyszín látható:

A vásárok elhelyezkedéséből látható, hogy a Dunántúlon főként a Duna vonalán, az Alföldön pedig a Budapest-Kecskemét-Szeged tengelyen koncentrálódnak a főbb helyszíneket adó településeket. Ezeken kívül más "vonalak" is kirajzolódnak: melyek még mindig őrzik a középkori fő kereskedelmi útvonalak emlékét. Ha megnézzük az alábbi térképet, mely a magyar gazdaságot mutatja be a török hódoltság idején, láthatjuk hogy az egykori kereskedelmi utak mentén helyezkednek el ma is a legfőbb vásári helyszínek:

A vásárokba nemcsak vásárlási céllal érdemes ellátogatni: kiváló hétvégi programlehetőség maga a nézelődés is. Minden település vásárának megvan a maga hangulata, és utána a környékben általában más programlehetőségek is kínálkoznak. Aki szeret vásárba járni, vagy szívesen belekóstolna ebbe a világba összekötheti egy hétvégi kiruccanással, amikor a hegyekben kirándul, horgászik, wellnessezik, múzeumokat látogat, színházba megy, és hosszan lehetne még sorolni.

A vásárokba pedig azért is érdemes kilátogatni, mert valódi kincsekre lehet bukkani, és gyakran tényleg sokkal olcsóbban elintézni egy bevásárlást. A zsibvásárok rutinos vásárlói már listával mennek a havi nagyvásárokra: sokaknak vannak kedvenc termékei, amelyeket csak az ilyen vásárokban tud beszerezni. Alkalmi jelleggel szintén meg lehet próbálni vásárban beszerezni egy-egy pótlandó alkatrészt, új edényt, cipőt, vagy élelmiszereket, amire épp szükség van. A nyomott árak miatt sokat spórolhatunk, ha sikerrel jár a kincsvadászat.