Jelentős visszaeséssel indult az év az európai autópiacon, a gyártók többsége gyengébb eredményeket produkált az előző év azonos időszakához képest.
A piaci ár feléért árverez egy Teslát a NAV: bárki licitálhat a filléres elektromos autóra
Március 5-én reggel indul a licitálás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus árverési felületén egy fekete Tesla Model 3-ra. A piaci árnál jóval kedvezőbben, mindössze 5 millió forintos kikiáltási áron meghirdetett járműre három napig tehetnek ajánlatot az Ügyfélkapuval rendelkező érdeklődők.
A NAV online felületén elérhető lehetőségre a BAON hívta fel a figyelmet. Bár a gépjármű becsült forgalmi értéke 10 millió forint, a licit ennek csupán a feléről indul. Az árverés március 5-én 8 órakor veszi kezdetét, és március 8-án 21 óráig tart, így a potenciális vevőknek mindössze három napjuk áll rendelkezésre az ajánlattételre.
A kedvező kikiáltási ár mellett azonban fontos tisztában lenni azzal, hogy az autó jelenleg sem hatósági jelzéssel (rendszámmal), sem törzskönyvvel nem rendelkezik. A hiányzó okmányok pótlása a nyertes licitáló feladata, és ennek költségei is őt terhelik. A műszaki vizsga ugyanakkor még érvényes, a határidő egészen június 1-jéig tart.
A típus iránti keresletet jól mutatja, hogy a használtautó-piacon jóval magasabb áron cserélnek gazdát a hasonló modellek. A tavalyi adatok szerint egy használt Model 3 átlagára megközelítette a 10 millió forintot, de a hirdetésekben is jellemzően 7-9 millió forintot kérnek egy-egy példányért.
A Tesla Model 3 népszerűsége elsősorban az alacsony fenntartási költségeknek, a mérsékelt szervizigénynek és a 400-600 kilométeres hatótávnak köszönhető. A biztonsági teszteken kiválóan szereplő, értékálló modell ideális lehet azoknak, akik városi használatra vagy ingázáshoz keresnek modern elektromos autót.
A kínálat enyhén fiatalodott, miközben az árszint stabil maradt.
A Tesla bemutatta a Cybertruck eddigi legolcsóbb változatát, ezzel egy időben pedig jelentősen csökkentette a csúcsmodell, a Cyberbeast árát.
Több mint három hete áll a Barátság kőolajvezeték, és bár a magyar autósok az utóbbi hónapokban kedvező üzemanyagáraknak örülhettek, a helyzet jelentős drágulást hozhat a...
Mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát januárban, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest.
A projekt jelenleg nem termel bevételt, miközben folyamatos ráfordítást igényel.
Rémi Gábor márkaigazgató arról beszélt, hogy a piaci részesedés megtartása az idei évben komoly kihívást jelent a márka számára.
A kőolajvezetéket orosz csapás érte, ami közvetlenül hozzájárult a tranzit megszakadásához.
Újabb óriási perpatvar küszöbén áll Magyarország: most aztán igazán fájhat a fejünk a Barátság kőolajvezeték miatt
Három hete szünetel az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken.
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?
Egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset.
Egy rosszul észlelt úthiba nemcsak kellemetlenséget, hanem jelentős anyagi veszteséget is okozhat, mivel sérülhet a gumiabroncs, a felni, a futómű vagy akár a jármű alsó...
Szombaton halálos kimenetelű munkabaleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén, ahol egy férfi vesztette életét daruzási munkálatok során.
Az állami támogatásban részesülő elektromosautó-gyártóknak garantálniuk kellene, hogy járműveik alkatrészeinek legalább 70 százaléka az Európai Unióból származzon.
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
A fejlett szenzorok, LED- és lézerfényszórók, valamint a moduláris alkatrészek miatt már kisebb sérülések is több százezer forintos számlát generálhatnak.
A kormány tervei szerint 2026 tavaszától az állam teljes mértékben átvállalná a jogosítványszerzés költségeit a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiataloktól.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2025 első három negyedévében tovább csökkent a személysérüléses közúti balesetek száma Magyarországon
Kiderült, ekkor indul az M7-es bővítése: egy kulcsfontosságú gyorsforgalmi út is megépülhet a magyar vidéken
Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése, valamint ugyanebben az évben indul az M200-as gyorsforgalmi út építése is.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből
Ötven év után teljesen új KRESZ készül Magyarországon, és a tervezet alapján nem finomhangolásról, hanem átfogó újraszabályozásról beszélhetünk.
A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén