A piaci ár feléért árverez egy Teslát a NAV: bárki licitálhat a filléres elektromos autóra

Március 5-én reggel indul a licitálás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus árverési felületén egy fekete Tesla Model 3-ra. A piaci árnál jóval kedvezőbben, mindössze 5 millió forintos kikiáltási áron meghirdetett járműre három napig tehetnek ajánlatot az Ügyfélkapuval rendelkező érdeklődők.

A NAV online felületén elérhető lehetőségre a BAON hívta fel a figyelmet. Bár a gépjármű becsült forgalmi értéke 10 millió forint, a licit ennek csupán a feléről indul. Az árverés március 5-én 8 órakor veszi kezdetét, és március 8-án 21 óráig tart, így a potenciális vevőknek mindössze három napjuk áll rendelkezésre az ajánlattételre.

A kedvező kikiáltási ár mellett azonban fontos tisztában lenni azzal, hogy az autó jelenleg sem hatósági jelzéssel (rendszámmal), sem törzskönyvvel nem rendelkezik. A hiányzó okmányok pótlása a nyertes licitáló feladata, és ennek költségei is őt terhelik. A műszaki vizsga ugyanakkor még érvényes, a határidő egészen június 1-jéig tart.

A típus iránti keresletet jól mutatja, hogy a használtautó-piacon jóval magasabb áron cserélnek gazdát a hasonló modellek. A tavalyi adatok szerint egy használt Model 3 átlagára megközelítette a 10 millió forintot, de a hirdetésekben is jellemzően 7-9 millió forintot kérnek egy-egy példányért.

A Tesla Model 3 népszerűsége elsősorban az alacsony fenntartási költségeknek, a mérsékelt szervizigénynek és a 400-600 kilométeres hatótávnak köszönhető. A biztonsági teszteken kiválóan szereplő, értékálló modell ideális lehet azoknak, akik városi használatra vagy ingázáshoz keresnek modern elektromos autót.