Keszthely, Balaton/Magyarország - 2018. szeptember 08.: Keszthely: Város a Balatonon Magyarországon - kék óra naplemente után. A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava.
HelloVidék

Átépítik a népszerű Balaton-parti sétányt: új fahíd, madárösvény és játszótér is készül + videó

HelloVidék
2026. február 18. 19:15

Új arcát mutatja a Helikon park! Hamarosan kész a játszótérhez vezető sétány, fahíd, napozóteraszok és madárösvény várja a látogatókat Keszthelyen.

A Helikon parkban folyamatosan zajlanak a fejlesztések, a legközelebbi lépés a játszótérhez vezető sétány elkészítése, ami babakocsival is könnyen megközelíthetővé teszi a területet. A munkálatok részeként fahidat, napozóteraszokat és madárösvényt is kialakítanak, valamint a Helikon emlékmű körül ágyásokat létesítenek, amint az időjárás engedi – írja a Keszthelyi TV.

Barna Dániel tanácsnok elmondta, hogy a kivitelező, a Fitotron System Kft., már elkezdte a heti munkákat: a sétány a fősétánnyal kapcsolódik majd össze, és a nyugati irányba folytatódik. Az új áteresz elkészült, a kis patak mellett fahíd és apró napozóteraszok várhatók, továbbá madárösvényt is kialakítanak.

A Helikon emlékmű körül kiépítették a díszvilágítás szerelvényeit, és kijelölték a zöldágyások helyét, a park többi részén rózsák díszítik majd a környezetet. Jövő hétvégén a nemzeti faültetés napja alkalmából több mint 40 fát ültetnek el az önkéntesek a 10 millió Fa Alapítvány és civil adományozók támogatásával.

A park fejlesztésének része a Forrásház rendbetétele is: szeptemberben megtisztították az épület környékét, és az önkormányzat a bérbeadásában gondolkodik. A tervek szerint kis büféépület létesül, illemhelyekkel és könnyű ételekkel a látogatók számára.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

A Helikon park kivitelezésére tavaly kötöttek szerződést 75 millió forint értékben, a munkálatok várhatóan 2026 májusára fejeződnek be. A költségvetési helyzet miatt a fennmaradó 30 millió forint jelenleg zárolva van, de a tanácsnok bízik benne, hogy az év második felében a bevételek lehetővé teszik a büfé és a bekötőutak befejezését is.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #park #fejlesztés #városfejlesztés #beruházás #belföld #alapítvány #fa #önkéntes #hellovidék #keszthely

