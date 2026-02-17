Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?

A szigorúbb banki kockázatvállalás közepette a garanciaintézmények felértékelődnek a vállalati finanszírozásban – hangsúlyozza Limbach Attila, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója. A társaság 2025 végére közel 500 milliárd forintos portfóliót épített, 17 százalékos éves bővüléssel, miközben a kezesség iránti igény a kkv-k és a nagyvállalatok körében is erősödött. A piaci árazású, legfeljebb 80 százalékos kezesség a hitel- és kötvényügyleteknél csökkenti a kockázatot és javítja a kamat- és egyéb kondíciókat. A társaság kezességvállalási tevékenysége 2025 végéig 730 milliárdnyi forrásbevonást és 1200 milliárdnyi beruházást támogatott, 2026-ra pedig további akár 200 milliárdos kezességállomány növekedést céloz meg. A Pénzcentrum arról is kérdezte a vezérigazgatót, hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie, minek kell ehhez megfelelni, és végül milyen előnyei származhatnak belőle egy hazai hitelfelvevőnek?

A Start Garancia portfóliója jelentősen bővült a tavalyi évben. Mi hajtotta ezt a folyamatot az alapvetően szigorú finanszírozási környezetben?

Bár az Európai Központi Bank (EKB) 2026 februárjában közzétett felmérése szerint a bankok az alacsonyabb kockázati tolerancia miatt tovább szigorították a vállalati hitelezési feltételeket, a garanciaintézmények képesek dinamizálni a finanszírozási piacot. A kezességvállalás, mint a finanszírozási ügyletek mögé biztosítékként bevonható pénzügyi eszköz, lehetővé teszi a forrást biztosító pénzügyi intézmények, kötvénytulajdonosok kockázati kitettségének csökkentését, ezáltal élénkíti a hitelezési kedvet. A magyar kezességvállalási piac garanciaintézményei közül

a Start Garancia a kormányzati beruházásösztönzés és az energiahatékonysági átállás egyik meghatározó szereplőjévé vált az elmúlt időszakban.

E folyamatok eredményeként a Start Garancia 2025 végére közel 500 milliárd forintos portfóliót kezelt, ami 17 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest. Valóban jelentős eredmény, hogy ekkora növekedést értünk el egy szerényebb dinamikájú vállalati finanszírozási piacon. Megítélésünk szerint ez a növekedési arány jól tükrözi a vállalkozások egyébként élénk forrásigényét, amelynek kielégítését többek között a Demján Sándor Program alprogramjai is hatékonyan támogatták az elmúlt évben.

Tapasztalataink alapján a kezesség iránti kereslet nemcsak a kkv-k, de a nagyvállalatok körében is erősödik. Ezt támasztja alá az is, hogy a 2021-es átalakulásunk óta portfóliónk folyamatos és dinamikus növekedést mutat.

Milyen helyzetben érdemes egy cégnek a Start Garancia kezességét kérnie, és ez miben javíthat ez a finanszírozási feltételeken?

Célunk, hogy szakszerű és prudens kockázatkezelés mellett minél több olyan vállalkozás számára tegyük elérhetővé a finanszírozást, amely kezesség nélkül nem vagy kedvezőtlenebb feltételekkel jutna forráshoz. Intézményi kezességet jellemzően hitelek, kötvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások biztosítékául nyújtunk, például akkor, ha a finanszírozó a hitelezési döntés során további fedezetet kér az ügyféltől.

Az intézményi kezesség nyújtásának feltétele társaságunknál, hogy az adott vállalkozás vagy projekt profitábilis legyen, és az ügylet megvalósulása hozzájáruljon a GDP növekedéséhez, munkahelyek teremtéséhez, a gazdaság diverzifikálásához.

A garanciaintézmények jelentősen segítik az életképes vállalkozások és projektek finanszírozását azzal, hogy mérséklik, illetve részben átvállalják a bankok hitelezési kockázatát és ezáltal hozzájárulnak a tőkeköltség csökkentéséhez. Másfelől a kezesség révén a finanszírozóval folytatott ártárgyalások során kedvezőbb finanszírozási kondíciók érhetők el a tervezett beruházásokhoz és fejlesztésekhez.

Mely fő szempontok alapján döntenek a kezességvállalásról, minek kell megfelelnie egy vállalatnak ahhoz, hogy pozitív bírálatban részesüljön?

Társaságunkhoz jellemzően egy és néhány tízmilliárd forint közötti finanszírozási igények érkeznek, mind vállalati, mind banki oldalról. Nem feltétel a teljes mértékben magyar tulajdonosi háttér, ugyanakkor alapelvárás a transzparens, kiszámítható és nyereséges működés, valamint az, hogy a vállalkozás közvetlenül vagy közvetve hozzájáruljon a hazai gazdasági növekedéshez.

Limbach Attila, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója

Lényeges szempont számunkra a portfóliónk megfelelő diverzifikációja is. A kiszolgált vállalatok profilja széles skálát fed le, iparág és cégméret tekintetében egyaránt.

A vállalkozásokat és a projekteket a saját módszertanunk szerint minősítjük, egyedileg megvizsgálva az ügyletek megtérülését, felmérve a kockázatokat, számba véve a kockázatot mérséklő körülményeket. Ezek mentén döntünk a kockázatok felvállalásáról, illetve a kezességvállalás feltételeiről.

Nagyságrendileg mekkora a kezesség költsége, és mitől függ az árazás?

A mi kezességvállalásunk piaci árazású, vagyis az igénybevétel nem minősül állami támogatásnak. A kezességi díj pontos mértékét az adott kezességvállalás iránti igénylés elbírálása során, az ügyfél minősítése és az ügylet fedezettsége alapján állapítjuk meg.

A Start Garancia által vállalt kezességek mögött állami viszontgarancia áll, amiért az államnak a viszontgarancia mértékétől függő arányban fizetünk díjat.

Hogyan mérik az addicionalitást: mi valósult meg ténylegesen csak a kezességnek köszönhetően?

Az intézményi kezesség multiplikátorhatással bír, vagyis egységnyi kezességvállalás a vállalt összegnél nagyobb volumenű finanszírozást generál.

Ez abból adódik, hogy a kezességvállalásunk mértéke maximum 80 százalékos.

Ennek eredményeként 2025 decemberéig társaságunk összesen 730 milliárd forint értékű hitel- és kötvénypiaci forrásbevonást segített elő, valamint közvetlenül mintegy 1200 milliárd forintos értéket elérő beruházás megvalósulásához járult hozzá.

Mit árul el a 0,4%-os beváltási arány a kockázatkezelésükről, és hol látják most a legnagyobb ágazati kockázatokat?

Az új típusú kezességvállalási ügyletek alacsony mértékű bedőlése nem csak a viszonylag fiatal portfóliónkra vezethető vissza, de a társaság által alkalmazott, prudens kockázatkezelés is egyértelműen ezt erősíti.

A Fitch Ratings szerint 2025-ben Európában a vállalati nemteljesítési ráta 2,5 százalék körül alakult, ehhez viszonyítva a mi 0,4 százalékos arányunk igen jónak számít. Minél magasabb a várható nemteljesítés, annál inkább nő a kereslet a garanciák iránt, hiszen a hitelezők biztonságosabbá szeretnék tenni a kihelyezéseiket. Az EKB legutóbbi felmérése szintén azt mutatja, hogy a bankok a kockázati tolerancia csökkenése miatt szigorúbb fedezeti elvárásokat alkalmaznak, ami ugyancsak közvetlenül növeli a keresletet a külső kezességvállalók iránt.

Kiemelt, ágazatspecifikus kockázatot nem látunk ágazati limitrendszerünknek köszönhetően, amely segít kellőképpen diverzifikálni a portfóliónkat – azon logika mentén, hogy minél kockázatosabb egy ágazatcsoport, annál kisebb az adott szektorban vállalható kezesség volumene.

Több kezességet nyújtó állami szereplő is hasonló célokért dolgozik a hazai piacon. Hogyan osztják meg a terepet a Garantiqa-val és az AVHGA-val, és egy 1 milliárd alatti ügyletnél hova forduljon egy kkv?

A hazai garanciaintézmények piacán a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) mellett komplementer szerepet töltünk be. Míg ők elsősorban a kis- és középvállalkozások finanszírozását támogatják – a Garantiqa például a Széchenyi Kártya Program hiteleit is segíti készfizető kezességvállalással –, addig a Start Garancia az egyedi, nagy volumenű, 1 milliárd forint ügyletnagyságot elérő és azt meghaladó finanszírozási ügyletekre fókuszál.

Főként hosszú távú beruházások és befektetések, illetve az ezekhez kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozás támogatása áll a fókuszunkban, ugyanakkor a hitelügyletek mellett kötvénykibocsátások mögé is vállalunk kezességet.

A kötvénypiaci ügyleteknél miben segít másként a Start Garancia, mint bankhiteleknél, és kiknek reális ez az út?

A hitelügyletek jellemzően közepes volumenűek, míg a kötvénykibocsátások – jellegükből és munkaigényükből adódóan – inkább a nagyobb összegű ügyletek körébe tartoznak, amellyel elsősorban a nagyvállalatok szoktak élni. A Start Garancia által vállalható kezesség mértéke legfeljebb a finanszírozási ügylet 80 százalékáig terjedhet. E mögött kötvények esetén 100 százalékos, hitelek és egyéb pénzügyi kötelezettségek esetén 85 százalékos állami viszontgarancia áll. Továbbá, a társaság kötvényügyletek esetében mind a kibocsátóval, mind a kötvények befektetőivel köthet kezességi szerződést, míg hitelügyletek során kizárólag a finanszírozó banknak nyújtunk kezességet.

2026-ra milyen terveik vannak, milyen fókuszokat és újításokat terveznek?

Az MNB előrejelzése alapján 2026-ban a vállalati hitelállomány több mint 6 százalékkal bővülhet, amelynek kezdeti jeleit már most, a mindennapi munkánk során is tapasztaljuk. Ennek megfelelően ambiciózus, ugyanakkor reális az a célkitűzés, hogy az év végéig akár 200 milliárd forinttal is növekedhet a portfóliónk.

A 2026-os év különleges mérföldkő számunkra, hiszen idén ünnepeljük fennállásunk 20. évfordulóját. Igyekszünk a megszokott színvonalon folytatni kezességvállalási tevékenységünket – továbbra is megcélozva a gazdaságfejlesztést, a hitelezési és a kötvénypiac élénkítését, támogatva minél több hazai vállalkozás forráshoz juttatását.

