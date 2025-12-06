Mutatjuk, mennyiért vesztegetik idén a prémium, Szamos-minőségű édességet.
Íme, a tökéletes gasztroajándék: így készül a házi vajkaramellás szaloncukor, nincs ennél finomabb
Te is azok közé tartozol, akik többre tartják a házi készítésű finomságokat, kreatív ajándékokat a boltban vásárolt termékeknél? Ha azon töröd a fejed, milyen gasztroajándékkal kedveskedj idén a családodnak, a barátaidnak vagy a kollégáidnak, nem kell tovább keresgélned! Mutatjuk, hogyan készül a házi szaloncukor a legfinomabb omlós vajkaramella töltelékkel, amit valaha kóstoltunk, sőt, azt is eláruljuk, hogyan öltöztesd dekoratív csomagolásba. Vigyázat: nehéz betelni vele!
Házi készítésű karácsonyi ajándék ötletek után kutatva akadtunk a vajkaramella, illetve a vele töltött szaloncukor egyszerű, de nagyszerű receptjére. Cikkünkben összegyűjtöttük, mi mindent érdemes tudnunk a szaloncukor történetéről, receptünk bemutatása során pedig eláruljuk, hogyan készítheted el a vajkaramellás szaloncukrot lépésről lépésre. Nézzük, milyen vajat, csokoládét, dekoratív csomagolópapírt használjunk a magyarok egyik kedvenc ünnepi édességéhez!
A szaloncukor rövid története
December 6-án, Szent Miklós napján megérkezett a Télapó, aki két marékkal osztja az édességet mindenkinek, aki megérdemli. A jó gyerekek mikulás csomagjában más finomságok mellett hagyományosan szaloncukor lapul, a rosszak ellenben virgácsot kapnak büntetésből. Bár nálunk magától értetődő, hogy szaloncukrot ajándékozunk az adventi időszakban, sőt mi több, szaloncukorral díszítjük a karácsonyfát is, kevesen tudják, hogy
a magyarokon kívül kevesen ismerik ezt az édességet a nagyvilágban: mindössze mi, a szomszédos országok közül pedig Románia és Szlovákia fogyasztja az ünnepek idején.
A szaloncukor őse nem más, mint a fondantcukor, amelyet valamikor a 14. század során kezdtek el készíteni Franciaországban. A fondantcukor alapja egy túltelített cukoroldatból készített, kikristályosodott, mégis puha massza - ez a ma ismert zselés szaloncukor legrégebbi verziója. A franciák egyébként jelenleg is készítenek a magyar szaloncukorhoz megjelenésében és csomagolásában is hasonló édességet, amit papillote-nak neveznek és különféle folyadékokkal töltenek meg.
A kezdetben francia desszert receptjét a Németországba vándorló cukorművesek juttatták el Közép-Európába. A fondantcukorka – és számos más francia eredetű desszert - Magyarországra már a németeken keresztül érkezett meg, valamikor az 1800-as évek első felében, az Osztrák-Magyar Monarchia fennállása idején. Maga a szaloncukor elnevezés is a német salonzuckerl kifejezésből ered, azonban a magyarosodott elnevezéssel már az 1890-es években megjelent szakácskönyvekben (pl. Hegyesi József: A legújabb házi czukrászat és Kugler Géza: Legújabb nagy házi cukrászat c. művek) is találkozhatunk.
Stühmer Frigyes és a magyarországi szaloncukor-gyártás
A szaloncukor készítés Magyarországon kezdetben kézműves elfoglaltságnak számított, azonban az iparosodás velejárójaként hamarosan megérkeztek hazánkba is az első fondantkészítő gépek. Magyarországon elsőként Stühmer Frigyes, hamburgi származású cukrászmester gőzüzemű csokoládégyárában működtek ilyen, a szaloncukor gyártására is alkalmas gépezetek, aki elsősorban a Gerbeaud cukrászda számára gyártott karácsonyi édességeket.
Érdekesség, hogy a szaloncukor csomagolásának elkészítése sokkal később került gépesítésre, mint magáé az édességé. A hagyományosan selyempapírba és sztaniolpapírba csomagolt cukorkák végén kézi rojtozással díszítették a papírt, amelyre a későbbiekben az ún. „ricselő gép”, más néven rojtozó gép feltalálása jelentette a megoldást. Az édesség a mai napig megőrizte jellegzetes csomagolását, minőségi szaloncukrok esetében még a papír rojtozása is megmaradt.
A lakosság kezdetben a cukrászdákban tudott szaloncukrot vásárolni, leginkább az adventi időszakban. Már az 1800-as évek végén is számos különböző íz közül válogathattak, amelyeket rendelésre is elkészítettek számukra. Régen a tölteléket rizslisztbe nyomott formákba öntötték, majd annak megszilárdulása után mártották ki csokoládéba és csomagolták be.
Különleges ízek VS klasszikus zselés, karamellás, marcipános
Ugyanúgy, ahogy a legtöbb kézműves édesség, sajnos a szaloncukor gyártását is megviselték a szocializmus évtizedei, a gyárak államosítása és a tömegtermelés. A szaloncukrok minősége jelentősen leromlott a 20. század második felében – ekkor váltak általánossá a ma már csak a retro kategóriába sorolt zselés, marcipános, karamelles és kókuszos ízek -, azonban a rendszerváltás óta újra arra törekszenek a magyar cukrászdák és édességgyárak, hogy minél minőségibb, minél finomabb édességeket készítsenek.
A gyártók minden évben próbálnak egymásra licitálva minél különlegesebb szaloncukrokat készíteni, a feledés homályába taszítva – az idősebb generációk körében egyébként most is közkedvelt – retro ízeket. Az Év Szaloncukra címet 2025-ben egy karamellizált fehércsokoládés szaloncukor nyerte el, 2024-ben egy körtezselés-muskotályos szaloncukor, 2023-ban egy fügés-diós, 2022-ben pedig egy forralt boros szaloncukorka küzdte fel magát a dobogó első lépcsőfokára.
A díjnyertes szaloncukroknak nem csak a tölteléke, hanem az ára is viszi a prímet: a közepes/jó minőségű, nagyüzemi szaloncukrok kilónkénti átlagára 6 000-7 000 Ft körül mozog, a különlegesebb, szebb csomagolású, márkás szaloncukrokért pedig 15 000-20 000 Ft-ot is elkérhetnek kilónként. Nem véletlen tehát, hogy évről évre egyre népszerűbb program a házi szaloncukor készítése, hisz ezáltal nem csak jól szórakozhatunk, de még spórolhatunk is az ünnepek előtt.
Recept: Házi vajkaramellás szaloncukor
Bár csábítóan hangzik a karamellizált fehércsokoládés szaloncukor ígérte ízélmény, mi első próbálkozásra inkább egy hagyományos töltelék mellett tettük le a voksunkat, amit legalább annyira fogunk szeretni. A magyarok egyik kedvenc desszertje az omlós vajkaramella, ami nem csak önmagában, hanem szaloncukorként elkészítve is isteni. Máris mutatjuk, hogyan készítheted el egyszerűen!
A vajkaramella hozzávalói
- 250 g kristálycukor
- 500 ml tej
- 70 g vaj
- A csokoládébevonat hozzávalói
- 150 g tej- vagy étcsokoládé
- pár csepp olaj
A vajkaramella elkészítése
Mérjük ki egy edénybe a fél liter tejet és a 250 g kristálycukrot, majd folyamatos kevergetés mellett főzzünk belőle sűrű, karamellszínű szirupot. Ne ijedjünk meg, ha a karamell lassan készül, későn ölt barnás színezetet, ugyanis hosszadalmas munkáról van szó – körülbelül 40-45 perc alatt fogjuk tudni elkészíteni. A karamell alaphoz ezután keverjünk hozzá a 70 g vajat (ízlés szerint fűszerezhetjük még pl. vaníliával, fahéjjal vagy tengeri sóval).
Béleljünk ki sütőpapírral egy kisebb alapterületű sütőformát (pl. egy kenyérsütőforma ideális ehhez), majd öntsük bele a karamellát. Az a lényeg, hogy a vajkaramella legalább 1 cm vastagon álljon a formában, ne legyen túl vékony, mert abból nem fogunk tudni szép szaloncukrot készíteni.
Tegyük a karamellét a hűtőbe és dermesszük ki (ehhez kb. 2 óra szükséges, ám ha bombabiztosra szeretnénk menni, hagyjuk bent egy egész éjszakára. A megdermedt karamellatömböt borítsuk ki egy vágódeszkára és szeleteljük fel szaloncukornyi (kb. 1,5x3 cm) darabokra. Így, önmagában is fogyasztható és csomagolható, azonban – ha már szaloncukrot készítünk – érdemes csokoládéba mártani.
A karamellák csokoládéval borítása
Forraljunk vizet egy edényben, majd helyezzünk egy tányért a vízgőz fölé és olvasszuk meg benne a csokoládét. Cseppentsünk bele egy kevés (kb. 2-3 csepp) olajat, hogy fényesebb legyen tőle a csoki, keverjük össze alaposan, majd egyesével mártsuk ki a benne a karamellakockákat (érdemes őket fogpiszkálóra szúrni és úgy mártogatni). A csokiba mártott karamellákat helyezzük újfent sütőpapírra, majd tegyük őket vissza a hűtőbe további 30-40 percre, hogy rájuk dermedjen a bevonat. Problémamentesen elállnak karácsonyig, szilveszterig.
A szaloncukor csomagolása
A szaloncukrot a hagyományos módon selyempapírba és sztaniolba fogjuk csomagolni. Selyempapírból célszerű fehéret választani, mert a színesek nedvesség hatására könnyen kioldják színezőanyagukat. Ha zavar minket, hogy a szaloncukor érintkezik a selyempapírral, egy-egy kis szelet sütőpapírba is beletekerhetjük őket, mielőtt hozzákezdenénk a csomagoláshoz.
Vegyünk elő egy szaloncukrot, helyezzük a selyempapírra, majd rajzoljuk körbe egy, az oldalain hosszában kb. 5-5 cm-re, szélességében pedig 3-3 cm-re túlnyúló téglalappal – ezt használjuk sablonnak a többi papír kivágásához (annyi téglalapot vágjunk ki, amennyi szaloncukrot készítettünk). A sztaniolból ennél kisebb téglalapokat vágjunk, épp csak akkorákat, amelyek magát a cukrot beborítják.
Ollóval vagdossuk be minden selyempapírszelet két végét kb. addig, amíg tart a lelógó rész. Ezt követően csomagoljuk bele a szaloncukrot, a két végét tekerjük el, utoljára pedig csomagoljuk a szaloncukrok közepét fényes sztaniolpapírba. Tetszés szerint egyszerűsíthetünk a folyamaton, ha kihagyjuk a selyempapírt és csak sztaniolba tekerjük az édességet – utóbbi esetben viszont a selyempapír méretezéséhez használt sablonnal formázzuk meg a nagyobb méretű sztaniolokat. Ha szükséges, használjunk cellux ragasztót a csomagolás rögzítéséhez.
-
