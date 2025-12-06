2025. december 6. szombat Miklós
10 °C Budapest
colorful assortment of candy bonbons, lollipops, candy canes, leceder hearts and other sweets, The colors are bright shades of red, white, yellow, orange, blue, green. Some of the bonbons look like orange slices, raspberries, slices of
HelloVidék

Íme, a tökéletes gasztroajándék: így készül a házi vajkaramellás szaloncukor, nincs ennél finomabb

Tóth Viktória
2025. december 6. 10:06

Te is azok közé tartozol, akik többre tartják a házi készítésű finomságokat, kreatív ajándékokat a boltban vásárolt termékeknél? Ha azon töröd a fejed, milyen gasztroajándékkal kedveskedj idén a családodnak, a barátaidnak vagy a kollégáidnak, nem kell tovább keresgélned! Mutatjuk, hogyan készül a házi szaloncukor a legfinomabb omlós vajkaramella töltelékkel, amit valaha kóstoltunk, sőt, azt is eláruljuk, hogyan öltöztesd dekoratív csomagolásba. Vigyázat: nehéz betelni vele!

Házi készítésű karácsonyi ajándék ötletek után kutatva akadtunk a vajkaramella, illetve a vele töltött szaloncukor egyszerű, de nagyszerű receptjére. Cikkünkben összegyűjtöttük, mi mindent érdemes tudnunk a szaloncukor történetéről, receptünk bemutatása során pedig eláruljuk, hogyan készítheted el a vajkaramellás szaloncukrot lépésről lépésre. Nézzük, milyen vajat, csokoládét, dekoratív csomagolópapírt használjunk a magyarok egyik kedvenc ünnepi édességéhez!

A szaloncukor rövid története

December 6-án, Szent Miklós napján megérkezett a Télapó, aki két marékkal osztja az édességet mindenkinek, aki megérdemli. A jó gyerekek mikulás csomagjában más finomságok mellett hagyományosan szaloncukor lapul, a rosszak ellenben virgácsot kapnak büntetésből. Bár nálunk magától értetődő, hogy szaloncukrot ajándékozunk az adventi időszakban, sőt mi több, szaloncukorral díszítjük a karácsonyfát is, kevesen tudják, hogy

a magyarokon kívül kevesen ismerik ezt az édességet a nagyvilágban: mindössze mi, a szomszédos országok közül pedig Románia és Szlovákia fogyasztja az ünnepek idején.

A szaloncukor őse nem más, mint a fondantcukor, amelyet valamikor a 14. század során kezdtek el készíteni Franciaországban. A fondantcukor alapja egy túltelített cukoroldatból készített, kikristályosodott, mégis puha massza - ez a ma ismert zselés szaloncukor legrégebbi verziója. A franciák egyébként jelenleg is készítenek a magyar szaloncukorhoz megjelenésében és csomagolásában is hasonló édességet, amit papillote-nak neveznek és különféle folyadékokkal töltenek meg.

A kezdetben francia desszert receptjét a Németországba vándorló cukorművesek juttatták el Közép-Európába. A fondantcukorka – és számos más francia eredetű desszert - Magyarországra már a németeken keresztül érkezett meg, valamikor az 1800-as évek első felében, az Osztrák-Magyar Monarchia fennállása idején. Maga a szaloncukor elnevezés is a német salonzuckerl kifejezésből ered, azonban a magyarosodott elnevezéssel már az 1890-es években megjelent szakácskönyvekben (pl. Hegyesi József: A legújabb házi czukrászat és Kugler Géza: Legújabb nagy házi cukrászat c. művek) is találkozhatunk.

Stühmer Frigyes és a magyarországi szaloncukor-gyártás

A szaloncukor készítés Magyarországon kezdetben kézműves elfoglaltságnak számított, azonban az iparosodás velejárójaként hamarosan megérkeztek hazánkba is az első fondantkészítő gépek. Magyarországon elsőként Stühmer Frigyes, hamburgi származású cukrászmester gőzüzemű csokoládégyárában működtek ilyen, a szaloncukor gyártására is alkalmas gépezetek, aki elsősorban a Gerbeaud cukrászda számára gyártott karácsonyi édességeket.

Érdekesség, hogy a szaloncukor csomagolásának elkészítése sokkal később került gépesítésre, mint magáé az édességé. A hagyományosan selyempapírba és sztaniolpapírba csomagolt cukorkák végén kézi rojtozással díszítették a papírt, amelyre a későbbiekben az ún. „ricselő gép”, más néven rojtozó gép feltalálása jelentette a megoldást. Az édesség a mai napig megőrizte jellegzetes csomagolását, minőségi szaloncukrok esetében még a papír rojtozása is megmaradt.

A lakosság kezdetben a cukrászdákban tudott szaloncukrot vásárolni, leginkább az adventi időszakban. Már az 1800-as évek végén is számos különböző íz közül válogathattak, amelyeket rendelésre is elkészítettek számukra. Régen a tölteléket rizslisztbe nyomott formákba öntötték, majd annak megszilárdulása után mártották ki csokoládéba és csomagolták be.

Megvan az 2025-ös év szaloncukra, horror áron adják a karácsony slágerédességét
EZ IS ÉRDEKELHET
Megvan az 2025-ös év szaloncukra, horror áron adják a karácsony slágerédességét
Átadták a 2025-ös „Az Év Szaloncukra” díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest.

Különleges ízek VS klasszikus zselés, karamellás, marcipános

Ugyanúgy, ahogy a legtöbb kézműves édesség, sajnos a szaloncukor gyártását is megviselték a szocializmus évtizedei, a gyárak államosítása és a tömegtermelés. A szaloncukrok minősége jelentősen leromlott a 20. század második felében – ekkor váltak általánossá a ma már csak a retro kategóriába sorolt zselés, marcipános, karamelles és kókuszos ízek -, azonban a rendszerváltás óta újra arra törekszenek a magyar cukrászdák és édességgyárak, hogy minél minőségibb, minél finomabb édességeket készítsenek.

A gyártók minden évben próbálnak egymásra licitálva minél különlegesebb szaloncukrokat készíteni, a feledés homályába taszítva – az idősebb generációk körében egyébként most is közkedvelt – retro ízeket. Az Év Szaloncukra címet 2025-ben egy karamellizált fehércsokoládés szaloncukor nyerte el, 2024-ben egy körtezselés-muskotályos szaloncukor, 2023-ban egy fügés-diós, 2022-ben pedig egy forralt boros szaloncukorka küzdte fel magát a dobogó első lépcsőfokára.

A díjnyertes szaloncukroknak nem csak a tölteléke, hanem az ára is viszi a prímet: a közepes/jó minőségű, nagyüzemi szaloncukrok kilónkénti átlagára 6 000-7 000 Ft körül mozog, a különlegesebb, szebb csomagolású, márkás szaloncukrokért pedig 15 000-20 000 Ft-ot is elkérhetnek kilónként. Nem véletlen tehát, hogy évről évre egyre népszerűbb program a házi szaloncukor készítése, hisz ezáltal nem csak jól szórakozhatunk, de még spórolhatunk is az ünnepek előtt.

TOP 10 gasztroajándék karácsonyra: készítsd Te a legszebb ajándékot, fillérekből!
EZ IS ÉRDEKELHET
TOP 10 gasztroajándék karácsonyra: készítsd Te a legszebb ajándékot, fillérekből!
Filléres, szívhez szóló karácsonyi gasztroajándékok: mutatjuk, hogyan úszd meg a karácsonyi költekezést és készíts egyedi, csodás finomságokat szeretteidnek!

Recept: Házi vajkaramellás szaloncukor

Bár csábítóan hangzik a karamellizált fehércsokoládés szaloncukor ígérte ízélmény, mi első próbálkozásra inkább egy hagyományos töltelék mellett tettük le a voksunkat, amit legalább annyira fogunk szeretni. A magyarok egyik kedvenc desszertje az omlós vajkaramella, ami nem csak önmagában, hanem szaloncukorként elkészítve is isteni. Máris mutatjuk, hogyan készítheted el egyszerűen!

A vajkaramella hozzávalói

  • 250 g kristálycukor
  • 500 ml tej
  • 70 g vaj
  • A csokoládébevonat hozzávalói
  • 150 g tej- vagy étcsokoládé
  • pár csepp olaj

A vajkaramella elkészítése

Mérjük ki egy edénybe a fél liter tejet és a 250 g kristálycukrot, majd folyamatos kevergetés mellett főzzünk belőle sűrű, karamellszínű szirupot. Ne ijedjünk meg, ha a karamell lassan készül, későn ölt barnás színezetet, ugyanis hosszadalmas munkáról van szó – körülbelül 40-45 perc alatt fogjuk tudni elkészíteni. A karamell alaphoz ezután keverjünk hozzá a 70 g vajat (ízlés szerint fűszerezhetjük még pl. vaníliával, fahéjjal vagy tengeri sóval).

A karamella készítés kezdeteA karamella készítés kezdete

Béleljünk ki sütőpapírral egy kisebb alapterületű sütőformát (pl. egy kenyérsütőforma ideális ehhez), majd öntsük bele a karamellát. Az a lényeg, hogy a vajkaramella legalább 1 cm vastagon álljon a formában, ne legyen túl vékony, mert abból nem fogunk tudni szép szaloncukrot készíteni.

Kész karamellaKész karamella

Tegyük a karamellét a hűtőbe és dermesszük ki (ehhez kb. 2 óra szükséges, ám ha bombabiztosra szeretnénk menni, hagyjuk bent egy egész éjszakára. A megdermedt karamellatömböt borítsuk ki egy vágódeszkára és szeleteljük fel szaloncukornyi (kb. 1,5x3 cm) darabokra. Így, önmagában is fogyasztható és csomagolható, azonban – ha már szaloncukrot készítünk – érdemes csokoládéba mártani.

A karamell dermesztése formábanA karamell dermesztése formában

A karamellák csokoládéval borítása

Forraljunk vizet egy edényben, majd helyezzünk egy tányért a vízgőz fölé és olvasszuk meg benne a csokoládét. Cseppentsünk bele egy kevés (kb. 2-3 csepp) olajat, hogy fényesebb legyen tőle a csoki, keverjük össze alaposan, majd egyesével mártsuk ki a benne a karamellakockákat (érdemes őket fogpiszkálóra szúrni és úgy mártogatni). A csokiba mártott karamellákat helyezzük újfent sütőpapírra, majd tegyük őket vissza a hűtőbe további 30-40 percre, hogy rájuk dermedjen a bevonat. Problémamentesen elállnak karácsonyig, szilveszterig.

A szaloncukor csomagolása

A szaloncukrot a hagyományos módon selyempapírba és sztaniolba fogjuk csomagolni. Selyempapírból célszerű fehéret választani, mert a színesek nedvesség hatására könnyen kioldják színezőanyagukat. Ha zavar minket, hogy a szaloncukor érintkezik a selyempapírral, egy-egy kis szelet sütőpapírba is beletekerhetjük őket, mielőtt hozzákezdenénk a csomagoláshoz.

Vegyünk elő egy szaloncukrot, helyezzük a selyempapírra, majd rajzoljuk körbe egy, az oldalain hosszában kb. 5-5 cm-re, szélességében pedig 3-3 cm-re túlnyúló téglalappal – ezt használjuk sablonnak a többi papír kivágásához (annyi téglalapot vágjunk ki, amennyi szaloncukrot készítettünk). A sztaniolból ennél kisebb téglalapokat vágjunk, épp csak akkorákat, amelyek magát a cukrot beborítják.

Ollóval vagdossuk be minden selyempapírszelet két végét kb. addig, amíg tart a lelógó rész. Ezt követően csomagoljuk bele a szaloncukrot, a két végét tekerjük el, utoljára pedig csomagoljuk a szaloncukrok közepét fényes sztaniolpapírba. Tetszés szerint egyszerűsíthetünk a folyamaton, ha kihagyjuk a selyempapírt és csak sztaniolba tekerjük az édességet – utóbbi esetben viszont a selyempapír méretezéséhez használt sablonnal formázzuk meg a nagyobb méretű sztaniolokat. Ha szükséges, használjunk cellux ragasztót a csomagolás rögzítéséhez.
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #recept #gasztronómia #csokoládé #december #szaloncukor #ajándék #gasztro #édesség #mikulás #advent #karácsonyi ajándék #édességek #hellovidék #gasztromesék #receptek

