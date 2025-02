Hallottál már a kenyértortáról? Ősidők óta készítik ezt a szuperegyszerű desszertet

Mi sem volt kézenfekvőbb a középkori magyar szakácsok számára, mint előkapni egy szikkadt cipót és isteni desszertté, édes főétellé varázsolni? A kenyértorta a legegyszerűbb régi magyar receptek közé tartozik, sós és édes verzióban is gyakran került az asztalra, és ha hiszed, ha nem, a mai napig sokan készítik nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Járjunk utána, milyen ételeket hívtak régen kenyértortának és hogyan készül az édes kenyér-torta 17. századi verziója, ami nem csak egy gyors és pénztárcabarát édesség, hanem kiváló maradékmentő alternatíva is! Kipróbáltuk a receptet: máris eláruljuk, megállja-e a helyét ez az étel egy 21. századi asztalon.

Veled is előfordul, hogy tanácstalanul állsz a konyhában és azon töröd a fejed, mégis mi az a desszert, ami olcsó is, gyors is, szívesen megkóstolnád, sőt, még a vacsoravendégeidet is le tudod nyűgözni vele? Hogy megválaszoljuk ezt a fogós kérdést, az ősi magyar szakácskönyvek lapjait meglovagolva visszarepülünk az időben és megnézzük, mit tettek ilyen esetben az elődjeink, akik azzal főztek, ami éppen a kezük ügyébe került. Na és mi az az élelmiszer, ami minden konyhában megtalálható? Hát a kenyér!

Hallottál már a kenyértortáról?

A régi magyar recepteket böngészve megakadt a szemünk a „kenyértorta” nevű finomságon, amelyet több magyar szakácskönyv is említ, mint közkedvelt és jóízű fogást. Ahogy az étel nevében is benne van, tipikusan kenyérből készítik (ez egy remek maradékmentő recept, ha nem szeretnénk kidobni a szikkadófélben lévő kenyeret), gyakorlatilag sós vagy édes rakott kenyérről van szó, amelyet szinte bármilyen izgalmas hozzávalóval fel lehet dobni. A mi választásunk most egy édes receptúrára esett, ugyanis kíváncsivá tett, vajon milyen süteményt lehet egyszerű kenyérből készíteni – tényleg finom lesz? Merjük ajánlani az ismerősöknek?

Ahogy korábban a „töltött tyúkmony” esetében is tettünk, ezúttal is az egyik legősibb, nyomtatásban megjelent magyar nyelvű szakácskönyvet hívjuk segítségül. A Szakats mefterségnek könyvetskéjének első kiadását Kolozsváron nyomtatták, még 1695-ben, ami kiválóan megmutatja, hogyan főztek 330 évvel ezelőtt a magyarok, azonban ami még ennél is érdekesebb, az az, hogy a recepteket – egy kis újragondolással – ma is könnyedén el tudjuk készíteni.

Tipp: ezeket az ősi instrukciókat nem muszáj kőbe vésett szabályként vennünk, nyugodtan térjünk el tőlük, ha egyszerűbbnek, praktikusabbnak találunk valamit saját tapasztalataink alapján!

A kenyér-torta középkori receptje

Egy cipó kenyeret metélj fel kocka módon, szép aprón, és azután verj egy fazékba öt vagy hat tojást, azt jól meghabarván öntsd a kockára vágott kenyérszeletre, keverd meg igen jól, és azután egy jó széles serpenyőben rántsd meg, és mikor megpirosul, fordítsd meg, hogy másfelől is megpiruljon; mikor megpirult jól, vedd ki egészen, és a késsel hasítsd ketté, és azután mind a két felét két-két ujjnyi darabonként jó hosszúkon metéld el; azonban borban egy kevés mézet, téjfelt habarj öszve jól, tégy mazsolát belé, és egynéhány fügét, kettéhasogatván mandulát is, de elsőben a mandulát forrald meg vízben, hogy meghámozhasd, és ebbe a bélbe rakd belé, a felmetélt rántott tortát forrald fel, bors, sáfrány, gyömbér, és azután rakd tálba szép renddel, és a levet öntsd reá; jó étek. Ha pedig akarod, ugyanilyen forma tortát megkészítvén és darabonként elmetélvén önts édes tejet belé, bors, gyömbér, sáfrány, és egyéb nem kell semmi; és mikor a forrástól megáll, sózd meg, és tálald fel

- írja az 1695-ös magyar szakácskönyv.

Első olvasásra elég bonyolultnak tűnhet a recept (bevalljuk, nekünk is csak többszöri átolvasást követően kristályosodott ki, mégis hogyan kell ezt a desszertet elkészíteni), azonban, ha „lefordítjuk”, hamar rájövünk, hogy egy pofonegyszerű fogásról van szó, amit akármikor összeüthetünk a konyhaszekrényünkben vagy a hűtőnk aljában lapuló maradékokból.

Hogyan értelmezzük a receptet?

A 17. századi szerző (feltehetően egy szerzetes, aki jártas volt a korabeli magyar és nemzetközi gasztronómiában) felkockázza a kenyeret, majd jó alaposan összekeveri 5-6 db felvert tojással, ezután egy az egyben, ahogy van, serpenyőben összesüti, majd megfordítja és a másik oldalán is megsüti – ez a kenyértorta alapja. Ezt a kisült tojásos-kenyeres alapot kétujjnyi szeletekre vágja, ezeket a szeleteket pedig szépen egymás mellé rakja egy tálban (a serpenyőben is jó), majd nyakon önti egy mézes, fehérboros, tejfölös mártással, amelyet borssal, gyömbérrel és sáfránnyal fűszerez, illetve hántolt szeletelt mandulát, mazsolát és fügét is ad hozzá, hogy gazdagabb legyen. A szerzetes ezután még a szósszal együtt rásüt a tortára, és már kész is.

Kenyértorta

Hogyan készül a kenyértorta?

Bár így, ahogy van, simán elkészíthetjük az ételt, mi néhány minimális változtatást eszközölni fogunk a recepten, elsősorban a tojással kapcsolatban: mivel nem szeretnénk, hogy „rántottás” íze legyen a desszertnek, a tojásokat egy kevés tejszínnel, cukorral és liszttel fogjuk kikeverni (egy kicsit palacsintásabb lesz tőle, ami a 21. századi ízlésnek jobban megfelel), illetve a kenyérkockákhoz már ekkor hozzáadjuk a mazsolát és a fügét is (mivel most a fügének nincsen szezonja, mi aszalt fügével készítjük, amelyet a mazsolával együtt beáztatunk mézes fehérborba). Nézzük a receptet!

A kenyértorta hozzávalói

A kenyértorta alapjához

1 db félkilós kovászos cipó (de lehet toastkenyér vagy fonott kalács is, csak ne sós ízesítésű kenyérféleség legyen)

5 tojás (tipp: + 4 ek kristálycukor + 2-3 dl tej + 3 ek liszt)

1 marék mazsola

1 marék mandula (de lehet dió, mogyoró stb. is)

6-8 db füge (vagy ugyanennyi aszalt füge)

egy kevés vaj a serpenyőbe

Az öntethez

3 dl fehérbor

6-8 ek méz

3 dl tejföl (vagy tejszín)

bors, gyömbér, sáfrány ízlés szerint

tipp: még 2-3 dl tej és egy csomag vaníliás pudingpor a mártás sűrítéséhez

ízlés szerint porcukor, fahéj, gyümölcsök a tálaláshoz

A kész kenyértorta serpenyőben kisütve

A kenyértorta elkészítése

Előkészület gyanánt mérjük ki a bort, forraljuk el belőle az alkoholt, keverjük el benne a mézet, majd áztassuk be benne a mazsolát, illetve a felkockázott aszalt fügét kb. 1 órán keresztül. A mandulákat pár percig főzzük forró vízben, majd húzzuk le a héjukat (ha ezzel nem akarunk bíbelődni, simán durvára aprítva is belekeverhetjük majd a masszába). Kockázzunk fel egy félkilós kenyeret vagy ízlés szerint egy kalácsot és tegyük félre (az sem baj, ha a mákos gubához hasonlóan hagyjuk megszikkadni), ezalatt egy nagy tálban verjünk fel 5 tojást és adjunk hozzá egy kevés tejet, cukrot és lisztet (akár egy kis vaníliával is megbolondíthatjuk), majd öntsük rá a jó alaposan elkevert keveréket a kenyérkockákra, adjuk hozzá a borba áztatott mazsolát, a fügét és a mandulát is, majd dolgozzuk össze és hagyjuk pihenni, hogy a tészta beszívja a tojásos keveréket. Amikor a kenyér már magába szívta a tojást, olvasszunk fel egy darab vajat a serpenyőben, majd egyengessük el benne az egész masszát (érdemes olyan serpenyőt használni, amit le is tudunk fedni) és süssük aránylag kis lángon addig, míg aranybarnára nem pirul. Ha ezzel megvagyunk, fordítsuk meg a kenyértortánkat és a másik oldalán is süssük meg, végül vegyük ki és hagyjuk egy deszkán pihenni. Amíg hűl a kenyértorta, forraljuk össze a mézes bort a tejföllel (vagy a tejszínnel), illetve ízesítsük az egészet egy kevéske borssal, sáfránnyal és gyömbérrel. Szeleteljük fel a kenyértortát kétujjnyi csíkokra (vagy ízlés szerint bármilyen formában), tegyük vissza a serpenyőbe (vagy helyezzük egy tepsibe, tortaformába), locsoljuk meg gazdagon a lével, végül melegítsük össze az egészet a sütőben.

A kenyértorta mézes, fehérboros öntete

Tipp: mi nem locsoltuk rá az egész levet a kenyértortára, csak a felét (ennyit gond nélkül felvett a tészta, jó puha is lett tőle). A maradék mézes-boros öntetet (pár szem mazsola és egy kis fügemag is benne maradt) kiegészítettük tejjel kereken 500 ml-re, majd egy csomag vaníliás pudingporral felfőztük. Érdemes ezt a 21. századi trükköt belevinnünk, mert ez a pudingos mártás sokkal jobban passzol a mai ízléshez, ráadásul igazán finom is!

Tipp: ha nem szeretnénk bajlódni a serpenyős sütéssel, egy az egyben bele is pakolhatjuk az alapot egy kivajazott 32-es tortaformába és megsüthetjük, majd nyakon önthetjük a fehérboros mártással és újra rámelegíthetünk az egészre. Ízlés szerint hidegen is tálalhatjuk, de melegen finomabb. Tálaláskor meghinthetjük porcukorral, kínálhatunk mellé lekvárt, csokoládéöntetet, friss gyümölcsöket, nyáron fagylaltot is.

Ízteszt: tényleg „jó étek” a kenyértorta?

Abszolút! Ebben a formában meg sem mondanánk róla, hogy ez a szuper desszert valójában szimpla kenyérből készült, hiszen egyáltalán nem hasonlít az eredeti alapanyagra – ízében és állagában egyébként leginkább máglyarakásra emlékeztet. Tényleg gyorsan elkészült és nem volt drága, éppen ezért bárkinek nyugodt szívvel ajánljuk ezt a receptet, aki kedveli az édes ízeket, de nem szeret órákat tölteni sütés-főzéssel a konyhában.

Mi a kenyértorta mai megfelelője?

A kenyértorta egy most is létező fogalom, a receptet sokan, sokféleképpen értelmezik. Bár van, aki szó szerint „tortát” készít belőle, azaz rétegezi vagy tölti a kenyérszeleteket, a legtöbben a manapság „kenyérpuding” elnevezésre hallgató fogást értik alatta, ami nemmellesleg az angol konyha egyik legnépszerűbb étele. A kenyérpudingot – kenyértortát – egyébként nem csak Nagy-Britannia országaiban, hanem az USA-ban is kedvelik, továbbá Európa-szerte számos nemzeti konyha sorolja saját autentikus fogásai közé.

A magyarok a kenyértortát gyakrabban sós ízben készítik, azonban édes fogásként is találkozhatunk vele, attól függően, hogy milyen alkalomra szánják ezt a pofonegyszerű finomságot. Szerintünk bármelyik hétköznap össze lehet dobni, annyira gyors, de vendégváró fogásként és ünnepi harapnivalóként is megállja a helyét az asztalon, pláne ha az izgalmas, mézes-boros pudingot is elkészítjük hozzá.

Fotók: Debreczeni-Tóth Viktória