Rengeteg magyar hiteltartozását engedhetik el 2026-ban: nem vicc, ezek a feltételei

Lakáspiaci fordulat, pénzügyi csapdák, hitelkönnyítések és társadalmi kérdések, amelyek már most meghatározzák a következő évek döntéseit: ezek voltak 2026/8. hetének legolvasottabb és legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon.

A mögöttünk hagyott héten ismét olyan témák kerültek fókuszba, amelyek nagyon is közvetlenül érintik a magyarok mindennapjait: a lakáspiac várható fordulatai, a hitelesek lehetőségei, az albérleti viták buktatói vagy éppen a biztonság kérdései. Miközben egyes területeken lassulás látszik, máshol már most kirajzolódnak a következő évek nagy átrendeződései.

Heti válogatásunkban bemutatjuk, mire számíthatnak azok, akik ingatlanvásárláson gondolkodnak 2026-ban, milyen pénzügyi könnyítések maradhatnak elérhetők a családok számára, de szó esik a technológia jövőjéről, társadalmi folyamatokról és meglepő életutakról is.

Ha elolvasnád a cikket, akkor kattints a címére vagy a képes ajánlókra!

Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban

A friss adatok szerint lassulás látszik az új lakások átadásában, de a magyar lakáspiac korántsem került válságba. A Központi Statisztikai Hivatal számai alapján 2025-ben 12 ezer új lakás épült, miközben az építési engedélyek ugrásszerű növekedése már a következő évek élénkülését vetíti előre. A fejlesztők egyre inkább a társasházi projektek felé fordulnak, amit a javuló finanszírozási feltételek és a felhalmozódott lakáskereslet is támogat. Minden jel arra utal, hogy 2026-ban érdemi felfutás indulhat az új lakások piacán.

Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi

Mi történik akkor, ha az albérleti jogviszony félremegy, és valamelyik fél nem tartja be a szerződést? A nem fizető bérlő komoly anyagi kockázatot jelent a tulajdonosnak, miközben a jogszabályok szigorúan meghatározzák, milyen lépéseket tehet a bérbeadó. Ugyanakkor az sem ritka, hogy éppen a tulajdonos szegi meg a szerződés feltételeit, például nem biztosítja a lakás megfelelő állapotát vagy jogellenesen próbál fellépni a bérlővel szemben. Megnéztük, milyen jogai és kötelezettségei vannak a feleknek, és mire számíthatnak a gyakorlatban egy elfajuló albérleti vitában.

EZ IS ÉRDEKELHET Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat A fejlett szenzorok, LED- és lézerfényszórók, valamint a moduláris alkatrészek miatt már kisebb sérülések is több százezer forintos számlát generálhatnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles A piacon jelenleg nagyjából 120–150 kastély és kúria érhető el, több százmillió forintos átlagárral, miközben a prémium ingatlanok ára akár több milliárd forintig is terjedhet.

Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei

A lakáshitelek és az adófizetés terhei sok család költségvetését feszítik, miközben több állami könnyítés továbbra is elérhető, mégis sokszor kihasználatlan marad. A jelzáloghitel-elengedési program 2026-ban is változatlan feltételekkel működik, és a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint már az év elején is élénk volt az érdeklődés: januárban egyetlen hónap alatt 900 kérelem érkezett be. A támogatások és visszatérítések összehangolt alkalmazásával akár milliók maradhatnak a családoknál.

EZ IS ÉRDEKELHET Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban? A budapesti Duna‑part kikötési szabályozása körül egyre nagyobb a bizonytalanság: miközben a főváros 2027-től teljesen új rendszert ígér.

Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra

„A technológia kapcsán a kontroll elvesztésétől való félelem teljesen jogos. Ugyanezt éltük át az atomenergia vagy az űrkutatás kapcsán is, és fontos, hogy ezekről gondolkodjunk. Én azonban úgy látom, hogy nem egy hatalmas, mindent irányító mesterséges intelligencia felé haladunk, hanem sok kicsi felé. Nem egy olyan rendszert akarunk létrehozni, amely egyszerre vezeti az autót, irányítja a lakást és a munkahelyi folyamatokat, hanem különálló megoldásokat: egyet az egészségügyre, egyet a fűtés szabályozására, egyet a közlekedésre. Bár üzleti érdek lenne egyetlen nagy rendszer létrehozása, ez nem reális, mert ezek a technológiák óriási energiaigényűek.” – nyilatkozta a Pénzcentrumnak Rab Árpád, jövőkutató, akivel újfent elbeszélgettünk a technológia oktatásra, egészségügyre, klímaváltozásra, és persze, gazdaságra gyakorolt hatásairól. Rab Árpád maga sem tagadja: techno-optimista álláspontot képvisel. A jövőkutató szerint közel minden idők nemcsak legélhetőbb, de legboldogabb időszaka is az emberiség történtében – a nagy kérdés csak az, hogy mindez mikor jön el. Nagyinterjú.

Új módszere van a budapesti betörőknek: így jutnak be nyom nélkül a biztonsági ajtókon is, bárki lakását kifoszthatják

Új módszerrel dolgoznak a betörők: speciális fólia és fémeszközök segítségével már úgy képesek kinyitni, majd visszazárni akár a modern biztonsági ajtókat is, hogy annak semmilyen látható nyoma nem marad - legutóbb Budapesten kaptak ilyen bűnözőket. Az áldozatok gyakran csak hetek vagy hónapok múlva veszik észre az eltűnt értékeket, miközben a profi elkövetők célzottan választanak környéket, lakást és zsákmányt – a lebukásukat pedig sokszor nem a technika, hanem a figyelmes szomszédok okozzák.

EZ IS ÉRDEKELHET Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat A választék széles, az árak pedig éppolyan változatosak, mint a magántavak világa: néhány tízmilliós belépőtől a luxus kategóriáig mindenki találhat kedvére valót. De mire kell figyelni, ha ilyet szeretnénk birtokolni?

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre több magyar lakástulaj jön rá, ezt érdemes meglépni 2026-ban: ők már védve vannak a drága meglepetésektől? A felmérések alapján már nem az alacsony díj a döntő szempont, hanem a megfelelő fedezet, a magasabb kártérítés és a gyors kárrendezés.

Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor

A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja. A népszerű színész nem mellesleg sokak kedvence, Leonardo DiCaprio magyar hangja is.