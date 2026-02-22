A műkorcsolyázók öltözékei akár 9 000 dollárba is kerülhetnek, úgy, hogy mindössze négy percig láthatók a jégen.
Rengeteg magyar hiteltartozását engedhetik el 2026-ban: nem vicc, ezek a feltételei
Lakáspiaci fordulat, pénzügyi csapdák, hitelkönnyítések és társadalmi kérdések, amelyek már most meghatározzák a következő évek döntéseit: ezek voltak 2026/8. hetének legolvasottabb és legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon.
A mögöttünk hagyott héten ismét olyan témák kerültek fókuszba, amelyek nagyon is közvetlenül érintik a magyarok mindennapjait: a lakáspiac várható fordulatai, a hitelesek lehetőségei, az albérleti viták buktatói vagy éppen a biztonság kérdései. Miközben egyes területeken lassulás látszik, máshol már most kirajzolódnak a következő évek nagy átrendeződései.
Heti válogatásunkban bemutatjuk, mire számíthatnak azok, akik ingatlanvásárláson gondolkodnak 2026-ban, milyen pénzügyi könnyítések maradhatnak elérhetők a családok számára, de szó esik a technológia jövőjéről, társadalmi folyamatokról és meglepő életutakról is.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
A friss adatok szerint lassulás látszik az új lakások átadásában, de a magyar lakáspiac korántsem került válságba. A Központi Statisztikai Hivatal számai alapján 2025-ben 12 ezer új lakás épült, miközben az építési engedélyek ugrásszerű növekedése már a következő évek élénkülését vetíti előre. A fejlesztők egyre inkább a társasházi projektek felé fordulnak, amit a javuló finanszírozási feltételek és a felhalmozódott lakáskereslet is támogat. Minden jel arra utal, hogy 2026-ban érdemi felfutás indulhat az új lakások piacán.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
Mi történik akkor, ha az albérleti jogviszony félremegy, és valamelyik fél nem tartja be a szerződést? A nem fizető bérlő komoly anyagi kockázatot jelent a tulajdonosnak, miközben a jogszabályok szigorúan meghatározzák, milyen lépéseket tehet a bérbeadó. Ugyanakkor az sem ritka, hogy éppen a tulajdonos szegi meg a szerződés feltételeit, például nem biztosítja a lakás megfelelő állapotát vagy jogellenesen próbál fellépni a bérlővel szemben. Megnéztük, milyen jogai és kötelezettségei vannak a feleknek, és mire számíthatnak a gyakorlatban egy elfajuló albérleti vitában.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
A lakáshitelek és az adófizetés terhei sok család költségvetését feszítik, miközben több állami könnyítés továbbra is elérhető, mégis sokszor kihasználatlan marad. A jelzáloghitel-elengedési program 2026-ban is változatlan feltételekkel működik, és a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint már az év elején is élénk volt az érdeklődés: januárban egyetlen hónap alatt 900 kérelem érkezett be. A támogatások és visszatérítések összehangolt alkalmazásával akár milliók maradhatnak a családoknál.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
„A technológia kapcsán a kontroll elvesztésétől való félelem teljesen jogos. Ugyanezt éltük át az atomenergia vagy az űrkutatás kapcsán is, és fontos, hogy ezekről gondolkodjunk. Én azonban úgy látom, hogy nem egy hatalmas, mindent irányító mesterséges intelligencia felé haladunk, hanem sok kicsi felé. Nem egy olyan rendszert akarunk létrehozni, amely egyszerre vezeti az autót, irányítja a lakást és a munkahelyi folyamatokat, hanem különálló megoldásokat: egyet az egészségügyre, egyet a fűtés szabályozására, egyet a közlekedésre. Bár üzleti érdek lenne egyetlen nagy rendszer létrehozása, ez nem reális, mert ezek a technológiák óriási energiaigényűek.” – nyilatkozta a Pénzcentrumnak Rab Árpád, jövőkutató, akivel újfent elbeszélgettünk a technológia oktatásra, egészségügyre, klímaváltozásra, és persze, gazdaságra gyakorolt hatásairól. Rab Árpád maga sem tagadja: techno-optimista álláspontot képvisel. A jövőkutató szerint közel minden idők nemcsak legélhetőbb, de legboldogabb időszaka is az emberiség történtében – a nagy kérdés csak az, hogy mindez mikor jön el. Nagyinterjú.
Új módszere van a budapesti betörőknek: így jutnak be nyom nélkül a biztonsági ajtókon is, bárki lakását kifoszthatják
Új módszerrel dolgoznak a betörők: speciális fólia és fémeszközök segítségével már úgy képesek kinyitni, majd visszazárni akár a modern biztonsági ajtókat is, hogy annak semmilyen látható nyoma nem marad - legutóbb Budapesten kaptak ilyen bűnözőket. Az áldozatok gyakran csak hetek vagy hónapok múlva veszik észre az eltűnt értékeket, miközben a profi elkövetők célzottan választanak környéket, lakást és zsákmányt – a lebukásukat pedig sokszor nem a technika, hanem a figyelmes szomszédok okozzák.
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja. A népszerű színész nem mellesleg sokak kedvence, Leonardo DiCaprio magyar hangja is.
A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint a módosítás nem befolyásolja az effektív monetáris kondíciókat.
Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy az alapszámla díjmentes szolgáltatásai nem írják felül a törvény által garantált készpénzfelvételi jogot.
Magyarországon jelentősen, 18 százalékkal csökkent a fizetési meghagyások száma tavaly az előző évhez képest.
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
A korábbi BB Netbank működik egyedül, de a fiókokban sem lehet most ügyet intézni.
Hivatalos, végrehajtási stopot rendelt el Orbán Viktor: korai örülni, nagyon kevesek tartozásait érint
A kormány rendelettel kivonta a végrehajtás alól a sportszervezetek működésére adott állami támogatásokat.
Küszöbön az újabb hitelvészhelyzet? Rekordszinten a háztartások adóssága: már Magyarországon vannak jelek
A háztartások eladósodottsága látványosan szétválasztja Európát - derül ki az IMF adataiból.
Egy nyolc éve húzódó devizahiteles perben hirdetett ítéletet pénteken a Fővárosi Törvényszék.
A BISZ Zrt. friss adatai szerint húszéves mélypontra csökkent Magyarországon a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott lakossági hitelmulasztások száma.
Az egyik hazai bank friss adatai szerint a szeptember óta igényelt Otthon Start lakáshitelek felvevőinek közel kétharmada 35 évesnél fiatalabb.
Hatalmas bejelentést tett a népszerű pénzügyi szolgáltató: olcsóbb lesz a készpénzfelvétel, komoly díjcsökkenés várható
Míg a Revolut nem módosított a készpénzfelvételi limitjein, a Wise követte a hazai szabályozást és megemelte a díjmentes készpénzfelvételi határt.
Magas kölcsönösszegeknél nincs változás, vagyis a legkedvezőbb kamatozású ajánlatok ugyanolyan feltételekkel érhetők el.
Tizenkét év után először emeltek a díjmentes készpénzfelvétel limitjén, de nem mindenki élhet vele automatikusan.
Nem csak az alapdíj, hanem a számlához kapcsolódó megbízások költsége, sőt a bankkártyadíjak is módosulnak.
Az Európai Bizottság megállapította, hogy a módosítás károsította az ügyfeleket és jogbizonytalanságot teremtett.
Brutális kamatakciót hirdetett a hazai nagybank: elképesztő feltételekkel kínálják az Otthon Start hitelt
Újabb kamatcsökkentéssel éleződik a verseny a támogatott lakáshiteleknél: februártól az UniCredit Bank már 2,80 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt.
Tavaly áprilisban az Európai Unió Bírósága (EUB) egy olyan ítéletet hozott, amely alaposan felkavarta az állóvizet a devizahitelesek ügyében.
