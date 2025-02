Őseink elfeledett filléres menüje, aminél laktatóbb nincs is: ezért hívják szabógallér levesnek

Bár sokan úgy gondolják, hogy a magyar levesek királya a gulyásleves, ne ragadjunk le a legnépszerűbb hazai elő- és főételeknél: ha fellapozunk egy-egy régi magyar szakácskönyvet, pillanatokon belül olyan izgalmas levesekre bukkanhatunk, amelyek repetáért kiáltanak – ilyen többek között a szabógallér leves is, ami nem csak a nevében különleges, de az ízében is utánozhatatlan.

A hagyományos magyar konyha legtipikusabb fogásai közé tartoznak a különféle levesek, amelyek régen kiadós és praktikus étkezési alternatívát jelentettek az egész család számára. Ha valamiből, a levesből aztán tényleg bőven lehetett repetázni, ugyanis könnyű volt belőle nagy adagot készíteni, ráadásul a legolcsóbb, – szó szerint filléres – alapanyagokat használták hozzájuk a háziasszonyok. Ezúttal a szabógallér leves nevű erdélyi székely/magyar ételkülönlegesség készítésének jártunk utána: nézzük, hogyan készül ez az elfeledett klasszikus!

Miért hívják szabógallér levesnek?

A szabógallér leves egy székely eredetű étel, a határon túli magyarok körében valamivel ismertebb receptúráról van szó, mint itthon, azonban sajnos hamarosan Erdély térségében is az elfeledett magyar ételek közé sorolhatjuk, ha nem tartjuk életben.

A szabógallér leves a lébe főzött „szabógallérokról” kapta a nevét, amelyek gyakorlatilag háromszög alakúra formázott kis tésztabatyuk, pofonegyszerű, mégis ínycsiklandó töltelékkel.

Most is filléres étel

A régi paraszti világban nem véletlenül készítettek levest rendszeresen, ugyanis levest főzni konkrétan bármiből lehetett, ami éppen a főzőasszony keze ügyébe került – nyáron friss zöldségek, gyümölcsök, télen gyökérzöldségek, száraz hüvelyesek kerültek a lébe, illetve gyakran dobták fel ezeket az egyébként kimondottan egyszerű leveseket különféle gombócokkal (pl. felvidéki furkóleves, nyírségi krumpligombóc leves) és tésztabetétekkel is.

A tipikus magyar levestészták közé soroljuk a hajszálvékonyra nyújtott cérnametéltet, a leveskockát, a csigát, a csipetkét és a lebbencset, azonban a friss töltött tésztákról sem szabad megfeledkeznünk, amelyeket mindenki – aki tudja, mekkora munka volt ezeket nagyobb mennyiségben elkészíteni – nagyra értékelt. Bár szinte már teljesen megfeledkeztünk róluk, a töltött levesbetéteknek régen nagy hagyománya volt: kipróbált receptjeink közé tartozik például az eredeti bakonyi betyárleves húsos derelyével, illetve a „tüdőslaska” is.

A szabógallér leveshez nincs másra szükségünk, mint néhány hagyományos leveszöldségre (répa, zeller, petrezselyemgyökér vagy bármi, ami van otthon), tojásra és lisztre, na és persze olyan alapfűszerekre, amelyek minden magyar konyhában fellelhetők, ugyanis éppen az az igazi népies ételek lényege, hogy a legegyszerűbb alapanyagokból is lehet ízletes fogást alkotni. A leveshez érdemes alaplevet vagy maradék húslevest használni (nálunk mindig lapul a fagyasztóban 1-2 liter az ilyen esetekre), annak hiányában a „megúszós” leveskockát ajánljuk.

Ilyet nem veszel a boltban, az biztos!

A töltött tésztabetétre visszatérve: ha valamit nem tudunk beszerezni a boltban, az éppen a szabógallér leves „lelke”, a háromszög alakú tésztabatyu, ami – bár ezt mindannyian előre sejthetjük – egy meglehetősen munkaigényes elem, viszont megéri kipróbálni, mert nagyon finom.

A szabógallérok akkor a legszebbek, ha derelyevágóval formázzuk meg őket. Ha van otthon hullámos derelyevágónk (a legtöbb családban igazi régiségként kerül elő a nagymama, dédnagymama fiókjából), érdemes azzal készítenünk, mert úgy lesznek a tésztácskák a legszebbek.

A hagyományos töltelékben csak dinsztelt hagyma, fűszerek és gríz (búzadara) van, azonban a modernebb receptek egy kis húsos szalonnát is írnak hozzá – valóban érdemes tenni bele egy keveset (kb. 50 grammot), mert sokkal finomabb lesz tőle a gallér.

Kinek ajánljuk a szabógallér leves készítését?

Ha be kellene kategorizálnunk a szabógallér leves receptjét, egyértelműen a „ráérős” ételek közé sorolnánk, ugyanis a tésztabatyuk elkészítése nem ötperces feladat. Mennyiségtől függően a tészta begyúrása, pihentetése, kinyújtása, töltése és formázása nagyjából egy-másfél órát vesz igénybe a leves megfőzésén felül – jobban járunk, ha hétvégén készítjük ebédre, vacsorára. Jó, ha tudjuk, hogy a tésztanyújtás a hagyományos módszerekkel nehéz feladat: érdemes csak annak belekezdeni, akinek van otthon tésztanyújtó gépe, ami jelentősen meggyorsítja a munkát.

Tipp: attól függően, hány főre tervezzük a levest, egyszerűen alakíthatjuk a batyuk mennyiségét. Ha 2 főre főzzük, 1 tojást és 100 g lisztet használjunk, ha 4 főre főzünk, 2 tojással és 200 g liszttel dolgozzunk – és így tovább.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Szabógallér leves

A szabógallér leves eredeti receptje

Most pedig nézzük, hogyan készül a levesünk 4 főre, a hagyományos recept alapján! Fontos kiemelnünk, hogy ez egy régi étel, abból az időből származik, amikor egy darab szalonna is nagy érték volt a család asztalán, így elég letisztult hozzávalókat használunk hozzá, azonban nyugodtan gazdagítsuk a levest bármivel, alakítsuk bátran saját ízlésünkhöz, hiszen ennek a levesnek is rengeteg modernebb verziója létezik!

A leves hozzávalói

3 l húsleves vagy alaplé

3 db sárgarépa

2 db petrezselyemgyökér

1 db zeller

1 kis csokor petrezselyemzöld

só, bors, csípős paprika ízlés szerint

más leveszöldségek ízlés szerint

A tésztabatyuk hozzávalói

200 g búzafinomliszt

2 db tojás

2 csapott ek búzadara

1 nagy fej vöröshagyma

1 ek zsír vagy 1 kis db húsos füstölt szalonna

1 tk őrölt fűszerpaprika

só, bors ízlés szerint

Házi gyúrt tészta

A szabógallérok elkészítése

A gyúrt tészta készítése házilag valójában nagyon egyszerű munka: mérjük ki az átszitált lisztet és helyezzünk belőle egy kupacot egy nyújtódeszkára. Formázzunk a közepébe mélyedést, üssük bele a tojásokat és adjunk hozzá tojásonként 1-1 csipet sót, verjük fel benne a tojást, majd belülről kifelé haladva keverjük össze, végül gyúrjuk addig, míg homogén tésztagombócocskát nem kapunk. Pihentessük a tésztát folpakkal bevonva 30 percig a hűtőben.

Amíg pihen a tészta, készítsük el a tölteléket: aprítsuk finomra a hagymát, majd egy kevés sóval ízesítve dinszteljük meg egy kis zsíron (tipp: kockázzunk minél apróbbra egy kis darab, kb. 50 grammos füstölt szalonnát és azzal együtt dinszteljük meg). Fűszerezzük borssal, fűszerpaprikával és keverjük hozzá a grízt is, és már kész is vagyunk (hagyjuk kihűlni).

A tészta töltése a hagymás, búzadarás töltelékkel

A pihent tésztát nyújtsuk ki lisztezve a tésztanyújtó gép 6. fokozatán (nyújthatnánk vékonyabbra is, de akkor nagyobb eséllyel szakadnak ki a gallérok főzés közben), majd terítsük ki magunk elé a tésztaszalagot (2 szalagot nyújtsunk, vagy ha 1 hosszú van, középen felezzük el).

Formázzunk apró gombócokat a töltelékből és helyezzük őket rá egymástól kb. 2 cm távolságra, majd bevizezett ujjal rajzoljuk őket körbe (ettől jobban összeragad majd a tészta) és fektessük a tetejére a másik szalagot. A töltelékek körül finoman zárjuk le a tésztát, majd derelyevágóval (vagy ha nincs ilyenünk, késsel) formázzunk belőlük háromszögeket. Győződjünk meg róla, hogy minden tésztabatyu szépen lezáródott, különben a töltelék kifolyik a levesbe! A leeső tésztarészeket is nyugodtan főzzük bele a lébe, hogy semmit se kelljen kidobni.

"Szabógallérok"

A leves elkészítése

Maga a leves a gallérokhoz képest semmiség: tisztítsuk meg, hámozzuk meg és karikázzuk fel a zöldségeket (a zeller maradhat egyben, de kockázhatjuk is), majd főzzük őket bele a húslevesbe (készíthetünk ehhez friss húslevest, csontlevest, használhatunk levesmaradékot, alaplevet, de még leveskockával is működik). Amikor a zöldségek félig elkészültek (kb. 15 perc múlva) tegyük bele a levesbe a gallérokat és főzzük őket készre nagyjából 10 perc alatt (érdemes egyet feláldozni kóstolásra), végül adjunk a leveshez finomra aprított friss petrezselyemzöldet.

Milyen volt a leves? Máskor is elkészítjük?

Első alkalommal készítettük a szabógallér levest, de biztosan nem utoljára, ugyanis az étel egyszerűsége ellenére a tésztabatyuknak köszönhetően egy kimondottan különleges ételt kaptunk. A töltelék nagyon finom volt (bár mi tettünk bele szalonnát), a leves része pedig gyakorlatilag egy gazdag zöldséges húsleves, amit ki ne szeretne. A tésztabatyuk töltelékét nyugodtan alakítsuk saját ízlésünkhöz: tehetnénk bele például kolbászt, ami szintén jól illene a leveshez – azonban arra figyeljünk oda, hogy minél kisebb darabokra aprítsuk a töltelék hozzávalóit, hogy ne legyen darabos.

Mindent egybevetve a szabógallér leves receptje teljesen használható, izgalmas és laktató ételt eredményez. Ha utólag változtathatnánk valamin, inkább több kisebb gallért készítenénk, ugyanis a mieink a főzés hatására kimondottan nagyok lettek. A receptet azoknak is ajánljuk, akik ragaszkodnak a hagyományos magyar/székely ízléshez, de azoknak is örömet okozhat a recept elkészítése, akik szívesen kísérleteznek új ízekkel, különleges formákkal és nem riadnak vissza a munkától.