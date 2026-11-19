Uniós források felszabadulása – valódi fordulat vagy lassú szivárgás? 2026 októberében az EU feloldotta a Magyarország elleni kondicionalitási korlátozásokat. Ezzel 4,2 milliárd euró kohéziós forrás vált elérhetővé. A pénz jelentős része azonban már korábban előfinanszírozott projektek elszámolására megy, az új beruházásokra fordítható összeg ennél jóval kisebb. Eközben több százmillió euró továbbra is zárolva maradt szociális feltételek miatt. Vajon tényleg beárazta már a GDP ezeket a pénzeket az előfinanszírozás miatt, vagy van tere a növekedésnek?

Mint ahogyan az széles körben ismert, 2026. október 13-án az EU Tanácsa (Általános Ügyek Tanácsa) ténylegesen lezárta a Magyarország elleni kondicionalitási eljárást. Ezzel 4,2 milliárd euró kohéziós forrás vált hozzáférhetővé, és visszaállt az Erasmus+ valamint a Horizont Európa teljes hozzáférése is (beleértve a modellváltó egyetemeket). Az idén felszabadított 4,2 milliárd eurón felül Magyarország 10 milliárd euróra pályázik az EU járvány utáni helyreállítási alapjaiból.

„Az uniós források befagyasztása kapcsán alapvetően kétfajta forrásról beszélünk Az egyik a koronavírus utáni helyreállítási alaphoz (RRF) kapcsolódik, melynek forrásait az idei év végéig kell felhasználni Ez hazánk számára 10,4 milliárd eurót jelent, amiből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, míg 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel” - magyarázza Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki rámutat arra is, hogy Ezeket Magyarország többféle módon használhatja fel. A másik forráscsoport kapcsán hozzáteszi:

A másik forráscsoport, amiből 4,2 milliárd eurót szabadítottak ki (az egyetemeket érintő programokon kívül), a kohéziós források köre. Ez a 2021-2027-es költségvetési ciklushoz tartozik, ám elszámolni, projekteket lezárni az ún. T+3-as szabály miatt 2030-ig kell.

Mennyi az annyi?

Fontos azonban kiemelni, hogy az uniós forrás nem egy egyösszegben érkező pénz. Hiszen a 2021 és 2027 közötti projectek elszámolása is ide tartozik. Jelentős részük így korábban előfinanszírozott projektek megtérítésére megy. Ezek a kifizetések tehát nem feltétlenül generálnak új reálgazdasági keresletet ugyanabban az ütemben.

A Gazdaságkutató Intézet (GKI) számításai szerint az uniós források 2026-ban és 2027-ben mindössze 0,1-0,2 százalékponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás. Amikor a pénz most beérkezik, az a GKI szerint elsősorban a költségvetés likviditását javítja, az államadósságot vagy a hiányt mérsékli, de új reálgazdasági keresletet (beruházást, foglalkoztatást) már nem generál abban az évben, amikor a pénz megérkezik – hiszen a beruházás már korábban megtörtént, és a GDP-ben is akkor számolták el.⁠

Ráadásul körülbelül 2,2 milliárd euró továbbra is blokkolva van a horizontális (Alapjogi Charta) feltételek miatt: elsősorban akadémiai szabadság, illetve szociális, menekültügyi és gyermekvédelmi szabályok megsértése miatt. Regős Gábor azonban árnyalja a képet annak kapcsán, hogy mennyire lesz visszafogott az uniós pénzek hatása:

Az RFF-forrásokból az előző kormány által végrehajtott projektek száma a várt forrásvesztés miatt csekély volt, így a kohéziós alapok terhére végrehajtott programokból csoportosított át ide az új kormány, illetve egy apró trükkel (amelyet az EU elfogadott) bár a forrást elvileg felhasználta, de az elköltés csak azt jelentette, hogy az az államháztartáson kívülre került, de valójában az ebből vásárolandó pl. új mozdonyok még nem érkeztek meg, illetve a vállalkozásoknak szánt fejlesztési támogatásokat sem költötték el egyik napról a másikra.

Regős Gábor szerint tehát ezek igenis gyakorolhatnak hatást a magyar GDP-re és a növekedésre.

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A másik forráscsoport kapcsán pedig Regős azt emeli ki, hogy a források egy része itt nem volt befagyasztva, ezek felhasználásra kerültek, ám a felhasznált források egy része az RRF -be lett átcsoportosítva, így itt maradt még forrás, amivel a következő években gazdálkodni lehet. A szakértő tehát leszögezi:

Az uniós források egy része közvetlenül elősegíti a magyar gazdaság növekedését – gondolhatunk itt egy vállalkozásfejlesztési programra, ami talán inkább hosszú távon segíti elő a bővülést, miközben egy bérlakásépítési programnak elsősorban azonnali hatásai vannak az építőiparban támasztott keresleten keresztül.

Mégis lesz növekedés?

Regős kiemeli, hogy az elmúlt évek lassú növekedésének egyik fontos tényezője volt az uniós források hiánya. Ennek nyomán számtalan infrastrukturális fejlesztés elmaradt és a vállalati beruházásokra is kevesebb jutott. Egyszerre igaz tehát az, hogy az uniós források egy jelentős része visszavándorol Nyugat-Európába (pl. mert onnan veszünk vonatot vagy nyugati tulajdonú cég kapja ezeket), ám ettől még Magyarországon is létrejön a forrásokból érték (használható közlekedés, technológiailag fejlettebb vállalat vagy éppen bérlakás). Fontos kérdés persze, hogy a felhasználás mennyire hatékony – ebben sosem segít, ha kapkodni kell, de azért bőven van elég forráshiányos terület, ahol ezeket a pénzeket értelmesen el lehet költeni.

Azaz bizonyos területeken nem fog növekedést generálni a források feloldása. Bőven marad azonban olyan terület, ahol viszont igenis lesz hatása a GDP-re ennek az alapvetően politikai döntésnek.

A politikai fordulat pedig egyértelmű: az új kormány reformcsomagja (Integritás Hatóság erősítése, vagyonnyilatkozatok, közbeszerzési átláthatóság, kekva-rendszer átalakítása stb.) elég volt a Bizottságnak és a Tanácsnak a kondicionalitás lezárásához. Ursula von der Leyen is „új fejezetként” értékelte. A gazdasági hatás viszont lassabb és elnyújtottabb lehet: a kifizetések üteme a számlák benyújtásától és az ellenőrzésektől függ, a maradék zárolások és az RRF még bizonytalan, ráadásul a ciklus vége felé már az n+ szabályok is szorítanak. Abban azonban joggal bízhatunk, hogy igenis várhatunk, legalábbis valamennyi, növekedést ettől.