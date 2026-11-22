Kihúzták a Hatoslottó 2026/47. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ma nem volt telitalálat, így a 48. hét következő, keddi sorsolásán már 815 millió forintért játszhatnak a játékosok.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 47. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:

4; 9; 19; 35; 39; 42

Mivel ma nem született telitalálat, így a 48. játékhéten 815 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények:

5 találat: egyenként 535 875 forint

4 találat: egyenként 12 470 forint

3 találat: egyenként 3 470 forint

Heti Jokerszám: 940808

Fotó: Mónus Márton, MTI/MTVA

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