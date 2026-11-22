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Téliesre fordul az időjárás, a hét elején az erős szél mellett még döntően napos, de egyre hűvösebb időre van kilátás, a hőmérséklet csúcsértéke szerdán már csak 1 és 5 Celsius-fok között alakul, visszatérnek az éjszakai fagyok is. Csütörtökön ismét csapadék érkezik és havazás, havas eső, eső egyaránt előfordulhat, majd a hét végén is marad a borult idő és előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet a társaság vasárnap juttatott el az MTI-hez.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Hétfőn északnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, majd döntően gyengén felhős, napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyek összeállva felhősebb időszakokat is okozhatnak. Reggel a déli, illetve a keleti megyékben még eső, havas eső előfordulhat. Napközben inkább csak az északkeleti tájakon várhatók hózáporok, záporok egy összeáramlási vonal mentén. Az északi, északnyugati szelet többfelé erős, az északnyugati megyékben olykor viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul.

Kedden napos időre van kilátás délnyugaton kevesebb, míg északkeleten több gomolyfelhővel, amelyek főleg északkeleten jobban össze is állhatnak, arrafelé erősen felhős körzetek, időszakok mellett hózáporok is előfordulhatnak. Az ország többi részén kicsi a csapadék esélye. Az északnyugati szelet több helyen kísérhetik erős lökések, északkeleten és a délnyugati határvidéken viszont mérsékelt marad az áramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 2 és 6 fok között valószínű.

Szerdán délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így délnyugaton csak kevés napsütés valószínű, míg északkeleten több órát süthet a nap. A nap nagyobb részében száraz marad az idő, viszont estétől, késő estétől nyugat felől növekszik a csapadékhajlam, és éjjel egyre többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék. A légmozgás jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 2, a maximum-hőmérséklet 1 és 5 fok között valószínű.

Csütörtökön általában borult időre lehet számítani, csak kisebb körzetekben szakadozhat fel a felhőzet. Nyugat, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik. A nyugati, északnyugati harmadban havazás, másutt havazás, havas eső, eső vegyesen valószínű, míg délkeleten eső eshet. A keleties szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között várható.

Pénteken erősen felhős vagy borult idő valószínű, és vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3, a maximum-hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

Szombaton általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Az északias szelet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. Hajnalra mínusz 2 és plusz 3 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 0 és 5 fok között alakul a maximum.

Vasárnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Az északias szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 3 és plusz 2, délután mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.

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