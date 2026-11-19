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Rendkívül borúlátóak a magyarok: a történelem legsötétebb korszaka vár ránk a többség szerint, a gyerekeink ihatják meg a levét
Egy friss hazai közvélemény-kutatás szerint a magyarok rendkívül borúlátóan tekintenek a jövőre. A megkérdezettek elsöprő többsége ugyanis úgy véli, hogy a modern kori történelem legrosszabb korszaka még előttünk áll. A válaszadók leginkább a klímaváltozást és a lakhatási válságot tartják a fiatalok előtt álló legnagyobb kihívásnak, bár a félelmek fókusza társadalmi csoportonként és politikai hovatartozásonként eltérő.
Az Europion HVG megbízásából készített reprezentatív felmérése rávilágít, hogy a társadalom szinte minden rétege nehezebb sorsot jósol a felnövekvő generációknak. Ez a borúlátás nagyjából független a nemtől vagy a pártpreferenciától, bár kisebb aránybeli eltérések akadnak, így a falvakban élők és az érettségizettek némileg pesszimistábbak a budapestieknél és a diplomásoknál.
Különösen kilátástalannak tűnik a fiatalok lakhatási helyzete. A diplomások, a hatvan év felettiek és a Tisza Párt szavazói körében mindössze 8 százalék hisz abban, hogy pusztán kemény munkával ma még saját ingatlanhoz lehet jutni. Érdekes módon a fővárosiak valamivel kevésbé látják reménytelennek a családi segítség nélküli lakásvásárlást, mint a vidéki városokban vagy a falvakban élők.
A megélhetési és lakhatási nehézségek ellenére a teljes népesség relatív többsége, 29 százaléka a klímaváltozást tartja a jövő legnagyobb fenyegetésének. Ebben a kérdésben már jelentős különbségek mutatkoznak az iskolai végzettség alapján. Míg a diplomások kiugróan magas arányban, 39 százalékban aggódnak a globális felmelegedés miatt, addig az érettségivel nem rendelkezők számára a lakhatás jelenti a legfőbb problémát - írta a HVG.
A félelmek jellegét élesen meghatározza a politikai hovatartozás is. A Fidesz-szavazók alkotják az egyetlen olyan csoportot, amely a klímaváltozásnál fenyegetőbbnek tart más tényezőket, ők ugyanis leginkább a háborúktól, a lakhatási válságtól, a migrációtól és a mesterséges intelligenciától tartanak. Ezzel szemben a Tisza Párt szimpatizánsai körében a háborús és migrációs aggodalmak elenyészőek.
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Bár a fenyegetések mibenlétéről megoszlanak a vélemények, abban szinte teljes a társadalmi egyetértés, hogy a neheze még hátravan. A megkérdezettek 85 százaléka szerint a történelem legsötétebb korszaka vár ránk. Korcsoport szerint a 30–39 évesek, településtípus alapján a falvak lakói, pártpreferencia szerint pedig a Mi Hazánk szavazói a legborúlátóbbak, akik nagy arányban úgy vélik, hogy ez a társadalmi és globális összeomlás még a mi életünkben be is fog következni.
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