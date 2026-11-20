Az adventi hétvégékre sokan csak az indulás előtt egy-két héttel foglalnak, szilveszterre viszont egyes szálláshelyeken már most elfogytak a szobák. Van, aki karácsonyi vásárért kel útra, más az ünnepi készülődést vagy az év végi nyüzsgést cserélné néhány nap pihenésre. A Pénzcentrum heti Fókuszában az utazási ágazat szereplőit kérdeztük a magyarok ünnepi terveiről, a foglalási szokásokról és arról, milyen programokkal lehet ma vendégeket vonzani.

Az év vége ma már nemcsak az otthoni készülődésről, hanem az utazásról is szól. Az adventi városlátogatások, a karácsonyi vásárok és a wellnesshétvégék belföldön és külföldön egyaránt alkalmat adnak arra, hogy néhány napra kiszakadjunk a hétköznapokból, szilveszterkor pedig egy szállodai program vagy egy külföldi utazás is az otthoni ünneplés alternatívája lehet. A decemberi belföldi vendégforgalom növekedését a KSH adatai is mutatják: 2025 decemberében 604 ezer belföldi vendéget regisztráltak a hazai turisztikai szálláshelyeken, 10 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az általuk eltöltött közel 1,3 millió vendégéjszaka pedig 6,6 százalékos emelkedést jelentett.

Egy bécsi vásárlátogatás, egy adventi szállodai pihenés és egy többnapos szilveszteri utazás ugyanakkor egészen más tervezést és költségvetést kíván. Mennyiből jöhet ki az ünnepi kikapcsolódás, milyen ajánlatokkal készülnek a szállodák és az utazási szolgáltatók, és mire érdemes figyelni a foglalásnál vagy az utasbiztosítás kiválasztásánál?

A Hetifókuszban ezen a héten Kovács Balázs, a GD Consulting turisztikai szakembere és Vízer Helga, a Bécsi Szelet Magazin felelős szerkesztője ad tippeket a bécsi adventi vásárok felfedezéséhez. A hazai ünnepi utazásokról és a szállásfoglalási trendekről Galambos Gergely, az Accent Hotels marketingvezetője, Berger Anna, a Tokaj Art Wine társalapítója, valamint Isaák László, a balatonalmádi Skyline Resort, a Szent György-hegyi György Villa és több hazai turisztikai ingatlan tulajdonosa osztja meg tapasztalatait, Nagy Szilvia, a Vár a világ Utazási Iroda munkatársa pedig már a karneváli szezonra és a nyári előfoglalásokra is kitekint. Az utasbiztosítás kiválasztásához Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője ad tanácsokat.

Adventi klasszikus: Bécs nem csak a forralt borról szól

A magyar utazóknak a közvetlen vasúti összeköttetés miatt Bécs kézenfekvő adventi úti cél, ahol a legismertebb vásárok mellett kisebb, eltérő hangulatú helyszíneket is érdemes felfedezni – derül ki Kovács Balázs turisztikai szakember, a GD Consulting blogján megjelent összeállításából. A Freyungon és az Am Hof téren a hagyományos kézművességé a főszerep, a Karlsplatzon rendezett Art Advent pedig teljes egészében biominősítésű gasztronómiai kínálattal várja a látogatókat.

A szakember idei tippje a Felső-Belvedere előtti K&K Weihnachtsmarkt, ahol nappal kézműves termékek és hagyományos zene, este hattól jazz és electro swing adja a hangulatot. A főpályaudvarhoz közeli helyszínt a vonattal érkezők is könnyen útba ejthetik, ráadásul magyar kínálattal is találkozhatnak: a VisitBalaton365 standján a tervek szerint Balaton-lángost és Balaton-puncsot is kóstolhatnak majd.

Titkos tippek Bécsből: családias vásárok és császármorzsa

Kevésbé ismert adventi helyszíneket is ajánlott lapunknak Vizer Helga, az RSCG 4D – Agentur für kreative Kommunikation GmbH magyar piacért felelős kommunikációs vezetője. Személyes tippje a Türkenschanzpark családias vására, ahol a kézműves standok felkeresését parki sétával lehet összekötni, valamint a régi bécsi közkórház, az Altes AKH belső udvarának hangulatos vására.

A Belvederénél a barokk kastély látványa és a zenei programok mellett a kézműves workshopokat emelte ki. Aki pedig az ünnepi ízeket keresné, annak a frissen készülő, szilvarösztivel kínált császármorzsát ajánlja; a belvederei magyar standnál lángost és kürtőskalácsot is lehet kóstolni.

Adventkor városnézés, szilveszterkor wellness: így foglalnak a vendégek

Az adventi és szilveszteri időszak továbbra is a szállodaipar egyik legerősebb szezonja, az Accent Hotels budapesti, vidéki és osztrák szállodáiban egyaránt erős az év végi kereslet – közölte lapunkkal Galambos Gergely, az Accent Hotels Head of Marketing munkatársa. Adventkor elsősorban Budapest népszerű a karácsonyi vásárok és kulturális programok miatt, karácsonykor és szilveszterkor pedig a wellness- és üdülőszállodák kerülnek előtérbe. A vendégösszetétel is eltérő: míg a fővárosban advent idején jelentős a külföldiek aránya, karácsony környékén jellemzően a belföldi, családi és wellnesspihenést kereső vendégek dominálnak.

Az adventi hétvégékre sokan csak az indulás előtti egy-két hétben foglalnak, szilveszterre viszont jellemzőbb a hónapokkal korábbi tervezés. A vendégek egyre inkább teljes ünnepi élményt keresnek, és nő a rövidebb, két-három éjszakás, prémium kikapcsolódások iránti kereslet. A pihenés és regeneráció sokaknál már magánál az úti célnál is fontosabb szempont, szilveszterkor ugyanakkor kétféle igény rajzolódik ki: egyesek pezsgő városi programokra, mások nyugodt, természetközeli vagy wellnesskörnyezetre vágynak.

Pezsgőkészítés és művészet: télen is vonzó lehet Tokaj környéke

Tokajban az advent nem kiemelt szezon, és bár a hétvégék már megteltek, a hétköznapokra nehezebb vendégeket találni – mondta lapunknak Berger Anna, a Tokaj Art Wine társalapítója. Ilyenkor az ajándékutalványok és a külön hétköznapi csomagok segítik a foglalásokat. A téli turizmusnak ugyanakkor korlátot szab, hogy a környékbeli szálláshelyek, éttermek és borászatok jelentős része csak szezonálisan tart nyitva, így szűkebb az elérhető programkínálat.

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A tállyai szálláshelyre elsősorban párok érkeznek rövidebb, élményközpontú pihenésre: a pezsgőkészítés például népszerűbb a hagyományos adventi sütős programoknál. A borászati és gasztronómiai élményeket kortárs magyar művészeti gyűjtemény egészíti ki. Berger Anna szerint a vendégek nagyon árérzékenyek, de a különleges élményekre továbbra is szívesen költenek. Náluk a növekvő vendégszám mellett is csökkent tavalyhoz képest az egy kiadható szobára jutó szobaárbevétel. Karácsonykor zárva tartanak, szilveszterre viszont már minden hely elkelt, és sok a visszatérő vendégük.

Erdei kabin vagy présház: egyre többen elvonulnának az ünnepi nyüzsgésből

Az év végén továbbra is a szilveszteri időszakra a legnagyobb a kereslet, a népszerűbb szálláshelyek jóval előre betelnek, novemberben és december többi időszakában viszont sok szolgáltató kedvezményekkel versenyez a vendégekért – mondta lapunknak Isaák László, a balatonalmádi Skyline Resort, a Szent György-hegyi György Villa és több magyarországi turisztikai ingatlan tulajdonosa. Tapasztalatai szerint a belföldi szállásárak inkább stagnálnak, helyenként csökkennek. A hazai turizmus alakulását megítélése szerint a szálláskínálat bővülése, a forint erősödése és az európai nyári hőhullámok is kedvezőtlenül befolyásolták.

Egyre keresettebbek a természetközeli, elvonulásra alkalmas kabinházak és présházak, különösen akkor, ha privát wellness is tartozik hozzájuk. Emellett a helyi közösségekhez, kistermelőkhöz kapcsolódó, a térség kultúráját és gasztronómiáját bemutató élmények iránt is nő az érdeklődés. Saját kínálatukból a családok és baráti társaságok által is keresett balatonalmádi szálláshely a legnépszerűbb, ahol a három apartman külön vagy egyben is foglalható, jakuzzikkal és balatoni panorámás szaunákkal.

Túl az ünnepeken: sokan már a karneváli szezonra és a nyárra készülnek

A karácsonyi ajándék akár egy karneváli utazás is lehet: Nagy Szilvia, a Vár a világ Utazási Iroda munkatársa Madeirát ajánlja azoknak, akik európai úti célon, tavaszias időben keresik a brazil tradíciókat idéző látványvilágot és hangulatot. A felvonulásokat három–öt napos városlátogatással, gasztronómiai és kulturális programokkal is össze lehet kötni. A szakember szerint azonban érdemes időben foglalni, mert a kiemelt karneváli napokra gyorsan fogynak a szálláshelyek és a repülőjegyek, az esemény közeledtével pedig emelkednek az árak.

Hasonló előrelátást igényelnek az olyan, meghatározott időszakhoz kötődő utazások, mint a japán cseresznyevirágzás vagy a holland tulipánszezon: ezeknél a szállások és a kedvező menetrendű repülőjáratok helyei hónapokkal korábban elfogyhatnak. Nyárra pedig a magyar utasok körében is egyre határozottabb igény az északi úti célok választása, mert sokan már nem szeretnének 35–40 fokban várost nézni. Nagy Szilvia szerint a last minute elsősorban azoknak marad lehetőség, akik az időpontban és a szállásban is rugalmasak; családi lakosztályoknál, tengerre néző szobáknál és speciális körutaknál erre gyakorlatilag már nem érdemes építeni.

Egy nap Bécsben: a biztosítást ilyenkor sem érdemes kihagyni

A legtöbben az indulás előtti egy-két napban kötik meg az utasbiztosítást, érdemes azonban ezt korábban elintézni, amint biztossá válik az utazás – mondta lapunknak Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője. Tájékoztatása szerint a szerződéskötéskor a biztosítottaknak még Magyarországon kell tartózkodniuk. Ha pedig a tervezettnél tovább maradnak külföldön, például járatkésés miatt, a biztosítás meghosszabbításáról is gondoskodni kell, alapesetben még annak lejárta előtt.

A társaság egy egynapos bécsi vásárlátogatáshoz is javasolja a biztosítást, amelynek díja ilyen rövid útnál jellemzően ezer forint alatt marad. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a bankkártyához kapcsolódó biztosítások fedezete és térítési limitje korlátozott lehet, az Európai Egészségbiztosítási Kártya pedig nem helyettesíti az utasbiztosítást: a közfinanszírozott ellátást a helyiekre érvényes feltételekkel teszi elérhetővé, így önrész is terhelheti az utazót. Az utasbiztosítás ezzel szemben a választott csomag feltételeitől függően magánellátásra, hazaszállításra és poggyászkárokra is fedezetet nyújthat.

A választásnál nemcsak az árat, hanem a térítési limiteket, a kizárásokat és a tervezett programokat is érdemes összevetni. A Netrisk az EU-n belüli utakhoz legalább 100 millió, azon kívül legalább 500 millió–egymilliárd forintos egészségügyi fedezetet ajánl. Autós utazásnál fontos lehet az assistance és a jármű életkorára vonatkozó feltételek ellenőrzése, síelésnél pedig a sporttevékenység és a mentés fedezete. Repülős útnál a járatkésésre és -törlésre vonatkozó feltételeket is tanácsos átnézni, valamint azt, hogy az egészségügyi költségeket közvetlenül rendezi-e a biztosító, vagy az utasnak kell megelőlegeznie.