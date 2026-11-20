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Drasztikus energiaár-emelkedés fenyeget Magyarországon: rengeteg munkahelyen kezdődhetnek a problémák
Az európai áram- és gázárak 2026 őszére a 2022-es energiaválság óta nem látott szintre emelkedtek, az árak pedig a tavalyi értékek két-háromszorosára nőttek. A drágulást elsősorban a fegyveres konfliktusok miatti kínálati szűkülés, a kedvezőtlen időjárási hatások és az alacsony európai gáztartalékok okozzák. Ez a helyzet a lehető legrosszabbkor éri a jövő évi szerződéseiket éppen most megkötő magyar vállalkozásokat.
Míg a lakosságot az átlagfogyasztásig védi a rezsicsökkentés, a hazai vállalatok óriási nyomás alá kerültek. A földgáz esetében a cégek többsége már szeptemberben megkötötte éves szerződését, az árampiacon azonban hagyományosan november második fele a szerződéskötések időszaka. A magyar árampiacon (HUPX) jelenleg extrém magas, esetenként a 300–400 eurós sávot is elérő megawattóránkénti árakkal szembesülnek a piaci szereplők, a földgáz jegyzése pedig egy év alatt a háromszorosára ugrott.
Az elszabaduló árak hátterében egyértelműen kínálati problémák állnak, mivel az energiaellátást jelenleg két háború is nehezíti. Az orosz–ukrán konfliktushoz kapcsolódó szankciók és az energetikai infrastruktúra pusztulása mellett a nyolc hónapja tartó amerikai–iráni háború is komoly fennakadásokat okoz, a Hormuzi-szoros térségében zajló harcok ugyanis akadályozzák a katari cseppfolyósított földgáz (LNG) európai szállítását. A helyzetet ősszel tovább rontotta Európa egyik legnagyobb, Norvégiában található földgázfeldolgozó üzemének váratlan leállása is - írt a Telex.
Az időjárás szintén a drágulást eredményezte. A nyári és őszi aszály miatt nemcsak a paksi és a francia atomerőművek, hanem a kulcsfontosságú balkáni vízerőművek termelése is visszaesett. Bár novemberre megérkezett a csapadék, a hidegebb időjárás miatt megnőtt a fűtési igény, miközben a naperőművek termelése már szezonálisan alacsony. Az összekapcsolt európai hálózatokon a szomszédos országok áramhiánya a magyar tőzsdei árakat is gyorsan felhajtja.
A jelenlegi helyzetben a jól tervezhető, fix áras áramszerződéseket preferáló hazai kkv-szektor rendkívül nehéz döntés előtt áll. A cégek vagy rögzítik a költségeiket a mostani csúcsárakon, vagy a tőzsdei mozgásokat követő, változó áras konstrukciót választanak, ami egy esetleges további áremelkedésnél hatalmas kockázatot jelent. A kiugró árak az energiakereskedőket is fenyegetik. Ha egy beszállító a magasabb tőzsdei haszon reményében vagy csőd miatt nem szállítja le a korábban olcsón lekötött energiát, a kereskedő csak rendkívül drágán tudja pótolni a hiányt ügyfelei számára, ami szélsőséges esetben láncreakciót is elindíthat a piacon.
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A kilátások rövid távon bizonytalanok, mivel az európai gáztárolók töltöttsége november közepén mindössze 70 százalékon állt, ami jelentősen elmarad az elmúlt öt év átlagától. Bár az erős El Niño-jelenség miatt 2026 globálisan az egyik legmelegebb év lehet, egy esetleges kemény európai tél a szűkös tartalékok mellett ismét drasztikus árnyomást hozhat. Hosszabb távon az észak-amerikai LNG-kapacitások bővülése és a közel-keleti szállítások esetleges helyreállása hozhatja el a piac megnyugvását, amire az alacsonyabb határidős árak is utalnak.
Addig is a hazai cégeknek alkalmazkodniuk kell az új realitásokhoz. Elmúlt az az időszak, amikor november végén automatikusan meg lehetett kötni a következő évi áramszerződést. A jelenlegi turbulens környezetben folyamatos piacfigyelésre és olyan rugalmas energiastratégiára van szükség, amely figyelembe veszi a vállalat egyedi adottságait, a saját napelemektől és az energiatárolóktól kezdve egészen a műszakbeosztásig. Aki most a csúcsárakon, egyetlen nap piaci helyzete alapján kötelezi el magát a teljes jövő évre, komoly versenyhátrányba kerülhet.
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