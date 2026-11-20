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A televízió évtizedeken át a mindennapok egyik legfontosabb szereplője volt. A szórakoztató műsorok, vetélkedők és ismeretterjesztő magazinok nemcsak kikapcsolódást nyújtottak, hanem közös élményeket is teremtettek. November 21-e, a televíziózás nemzetközi napja apropóján tíz kérdésben idézzük fel a magyar televíziózás néhány emlékezetes fejezetét. Kvízünkben régi kedvencek, legendás műsorok és érdekes televíziótörténeti események kerülnek elő. Tedd próbára az emlékezetedet, és derítsd ki, mennyit tudsz a hazai televíziózás múltjáról!

Címlapkép: Getty Images

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