A Moody's hitelminősítő pénteken negatívról stabilra javította Magyarország – és ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank – Baa2 szintű adósbesorolásának kilátását. A döntés hátterében a 2026. májusi kormányváltás óta meghozott jogállamisági reformok, az európai uniós források fokozatos feloldása, valamint a 2027-es költségvetés hitelesnek ítélt hiánycsökkentési tervei állnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint az értékelés a gazdaságpolitikai fordulat első kézzelfogható elismerése, amely olcsóbb finanszírozást és nagyobb biztonságot jelent az országnak.

A Moody's jelentése szerint a tavaszi kormányváltást követő hónapokban végrehajtott intézményi lépések jelentősen mérsékelték a kormányzással és a jogállamisággal kapcsolatos korábbi kockázatokat. A hitelminősítő kifejezetten pozitívan ítélte meg az Integritás Hatóság megerősítését, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítását, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozást. Ezek az intézkedések – a közbeszerzések és az ügyészségi felügyelet átalakításával együtt – kulcsszerepet játszottak abban, hogy megnyílt az út a korábban felfüggesztett uniós fejlesztési források előtt, ami javította az ország megítélését. Az ítélet jelentőségéről előzetesen Virovácz Péter beszélt a Pénzcentrumnak.

A Moody's megalapozottnak tartja a kabinet jövő évi költségvetési céljait is. Előrejelzésük szerint a GDP-arányos államháztartási hiány az idei évre várt 7,2 százalékról 2027-ben 5, majd 2028-ban 4 százalékra csökkenhet. Ezt a minisztériumi kiadások visszafogása, a koncessziós szerződések módosítása és az egyszeri tételek kifutása egyaránt támogatja. Az elemzők ugyanakkor figyelmeztettek arra, hogy az évtized végi konszolidációhoz egyelőre hiányoznak a részletesen kidolgozott intézkedések, miközben a szociális, védelmi és energetikai kiadások tartós nyomást gyakorolnak a büdzsére. A GDP-arányos államadósság a tervek szerint a mostani 77,4 százalékos szinten tetőzik, majd 2030-ra fokozatosan 76 százalékra süllyed. A szakértők szintén fontos gazdaságpolitikai horgonyként tekintenek a kormány azon vállalására, hogy az évtized végére teljesíti az euróövezeti csatlakozás feltételeit.

A gazdasági növekedés a becslések alapján az idei 1,7 százalékról jövőre 2,2, 2028-ra pedig 2,8 százalékra gyorsulhat, amit elsősorban a reálbérek emelkedése által fűtött lakossági fogyasztás és az uniós beruházások hajtanak. A magyar gazdaság ugyanakkor továbbra is kitett a külső kereslet – főként a német ipar – gyengélkedésének, a demográfiai kihívásoknak és az orosz energiafüggőség leépítésével járó költségeknek. A hitelminősítő jelezte, hogy a reformok tartós folytatása és a vártnál gyorsabb adósságcsökkentés felminősítést hozhat, míg az uniós források esetleges újbóli elapadása vagy a költségvetési pálya feladása ismét ronthat a kilátásokon.

Kármán András pénzügyminiszter a döntésre reagálva hangsúlyozta, hogy a hitelminősítők a választások után megelőlegezték a bizalmat az új kormánynak a leminősítés elkerülésével, a Moody's pedig most elsőként értékelte a tényleges féléves munkát és a középtávú gazdasági programot.

A tárcavezető elismerte, hogy a pozitív tendenciák mellett maradtak még kihívások. Ennek megfelelően a kormány folytatja a költségvetés stabilizálását, a szakpolitikák hatékonyságát javító intézményi reformokat, valamint az euróbevezetéshez szükséges lépéseket.

A mostani döntés kedvező előjele lehet a következő hetek hitelminősítői felülvizsgálatainak is. Az előzetes naptár alapján jövő pénteken a Standard & Poor's, december 4-én pedig a Fitch Ratings vizsgálja felül a magyar adósbesorolást, amelyeknél a Moody's lépése után szintén esély nyílt a kilátások javítására.