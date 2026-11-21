A Pénzcentrum 2026. november 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagy fordulat a gazdaságban: feljebb sorolta Magyarországot a neves hitelminősítő – már reagált is Kármán András
A Moody's hitelminősítő pénteken negatívról stabilra javította Magyarország – és ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank – Baa2 szintű adósbesorolásának kilátását. A döntés hátterében a 2026. májusi kormányváltás óta meghozott jogállamisági reformok, az európai uniós források fokozatos feloldása, valamint a 2027-es költségvetés hitelesnek ítélt hiánycsökkentési tervei állnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint az értékelés a gazdaságpolitikai fordulat első kézzelfogható elismerése, amely olcsóbb finanszírozást és nagyobb biztonságot jelent az országnak.
A Moody's jelentése szerint a tavaszi kormányváltást követő hónapokban végrehajtott intézményi lépések jelentősen mérsékelték a kormányzással és a jogállamisággal kapcsolatos korábbi kockázatokat. A hitelminősítő kifejezetten pozitívan ítélte meg az Integritás Hatóság megerősítését, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítását, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozást. Ezek az intézkedések – a közbeszerzések és az ügyészségi felügyelet átalakításával együtt – kulcsszerepet játszottak abban, hogy megnyílt az út a korábban felfüggesztett uniós fejlesztési források előtt, ami javította az ország megítélését. Az ítélet jelentőségéről előzetesen Virovácz Péter beszélt a Pénzcentrumnak.
A Moody's megalapozottnak tartja a kabinet jövő évi költségvetési céljait is. Előrejelzésük szerint a GDP-arányos államháztartási hiány az idei évre várt 7,2 százalékról 2027-ben 5, majd 2028-ban 4 százalékra csökkenhet. Ezt a minisztériumi kiadások visszafogása, a koncessziós szerződések módosítása és az egyszeri tételek kifutása egyaránt támogatja. Az elemzők ugyanakkor figyelmeztettek arra, hogy az évtized végi konszolidációhoz egyelőre hiányoznak a részletesen kidolgozott intézkedések, miközben a szociális, védelmi és energetikai kiadások tartós nyomást gyakorolnak a büdzsére. A GDP-arányos államadósság a tervek szerint a mostani 77,4 százalékos szinten tetőzik, majd 2030-ra fokozatosan 76 százalékra süllyed. A szakértők szintén fontos gazdaságpolitikai horgonyként tekintenek a kormány azon vállalására, hogy az évtized végére teljesíti az euróövezeti csatlakozás feltételeit.
A gazdasági növekedés a becslések alapján az idei 1,7 százalékról jövőre 2,2, 2028-ra pedig 2,8 százalékra gyorsulhat, amit elsősorban a reálbérek emelkedése által fűtött lakossági fogyasztás és az uniós beruházások hajtanak. A magyar gazdaság ugyanakkor továbbra is kitett a külső kereslet – főként a német ipar – gyengélkedésének, a demográfiai kihívásoknak és az orosz energiafüggőség leépítésével járó költségeknek. A hitelminősítő jelezte, hogy a reformok tartós folytatása és a vártnál gyorsabb adósságcsökkentés felminősítést hozhat, míg az uniós források esetleges újbóli elapadása vagy a költségvetési pálya feladása ismét ronthat a kilátásokon.
Kármán András pénzügyminiszter a döntésre reagálva hangsúlyozta, hogy a hitelminősítők a választások után megelőlegezték a bizalmat az új kormánynak a leminősítés elkerülésével, a Moody's pedig most elsőként értékelte a tényleges féléves munkát és a középtávú gazdasági programot.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A tárcavezető elismerte, hogy a pozitív tendenciák mellett maradtak még kihívások. Ennek megfelelően a kormány folytatja a költségvetés stabilizálását, a szakpolitikák hatékonyságát javító intézményi reformokat, valamint az euróbevezetéshez szükséges lépéseket.
A mostani döntés kedvező előjele lehet a következő hetek hitelminősítői felülvizsgálatainak is. Az előzetes naptár alapján jövő pénteken a Standard & Poor's, december 4-én pedig a Fitch Ratings vizsgálja felül a magyar adósbesorolást, amelyeknél a Moody's lépése után szintén esély nyílt a kilátások javítására.
Jönnek az uniós források, pénzeső hullhat a gazdaságra: hatalmas lehetőség előtt áll rengeteg magyar
Jelentős uniós forrásdömpingre számíthat Magyarország 2027-ben.
Fordulat az új minimálbérnél: itt a dolog, ami miatt a vártnál jóval több pénzt vihetnek haza a magyarok
A jövő évtől a bruttó minimálbér 7,5 százalékkal 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal 396 ezer forintra emelkedik.
A koncessziós szerződés eddig évi 500-600 milliárd forintos kiadást jelentett az államkasszának.
Átment a magyar terv az uniós vizsgán, ezermilliárdokhoz juthat az ország: zöld az út a helyreállítási alap forrásai előtt
Az Európai Bizottság értékelése szerint az új magyar kormány a helyreállítási alap forrásainak lehívásához szükséges 127 mérföldkőből 126-ot sikeresen teljesített.
Tovább csökkent a szegénység a KSH friss jelentése szerint magyarországon. De valódi változás történt, vagy hibahatáron belül vannak a számok?
Nő a nyomás a fővárosi hajléktalanszállókon: 100-150 fővel többen keresnek éjszakai menedéket naponta, mint tavaly
A hideg beköszöntével naponta akár 150 fővel is nőtt a budapesti hajléktalanszállók forgalma a tavalyi évhez képest, a főváros azonban felkészült a téli krízisidőszakra.
Drasztikus energiaár-emelkedés fenyeget Magyarországon: rengeteg munkahelyen kezdődhetnek a problémák
Az európai áram- és gázárak 2026 őszére a 2022-es energiaválság óta nem látott szintre emelkedtek, az árak pedig a tavalyi értékek két-háromszorosára nőttek.
Változtatás nélkül tervezi újra elfogadni az Országgyűlés a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt, amit Baka András köztársasági elnök korábban nem írt alá.
Újabb fontos diplomáciai fejlemények történtek az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló egyeztetéseken.
Gyengült a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Kiszabadultak a milliárdos uniós források: megszólalt a szakértő, mire számíthat most a magyar gazdaság
Vajon tényleg beárazta már a GDP ezeket a pénzeket az előfinanszírozás miatt, vagy van tere a növekedésnek?
A Központi Nyomozó Főügyészség indítványozta Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint egy cégvezető letartóztatásának további három hónappal történő meghosszabbítását
Rendkívül borúlátóak a magyarok: a történelem legsötétebb korszaka vár ránk a többség szerint, a gyerekeink ihatják meg a levét
Egy friss hazai közvélemény-kutatás szerint a magyarok rendkívül borúlátóan tekintenek a jövőre.
A vádlottak padjára került az Országos Mentőszolgálat négy munkatársa, akik a vád szerint három évvel ezelőtt hibáztak Gálvölgyi János sürgősségi ellátásának megszervezésekor.
Eszméletlen összeget kaszált a tőzsdén az OpenAI riválisa: 1,5 billió dolláros gigacéggé vált az amerikai cég
Rekordösszegű nyilvános részvénykibocsátással (IPO) lép a New York-i tőzsde Nasdaq piacára csütörtökön az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat
Szigorúbb ellenőrzésekre számíthatnak jövőre a közfoglalkoztatók a Tisza-kormány újonnan közzétett, 2027-es terve alapján.
A héten megkezdi a Magyar Államkincstár a fiatal gazdálkodóknak járó kiegészítő területalapú támogatás előlegének folyósítását.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.