A Moody's hitelminősítő pénteken negatívról stabilra javította Magyarország – és ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank – Baa2 szintű adósbesorolásának kilátását.
Aláírta Vitézy Dávid: ezzel az egy tollvonással 21 ezer milliárdot spórolt a magyar államnak
Vitézy Dávid bejelentette, hogy aláírták azt a megállapodást, amely az első lépést jelenti a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó autópálya-koncessziós szerződés felmondása felé. A döntéssel a magyar állam 21 500 milliárd forintos jövőbeli kötelezettségtől mentesül, a hazai gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését pedig 2027 áprilisától ismét az állami tulajdonú Magyar Közút veszi át.
Az eredetileg 2057-ig szóló, ám a mostani döntéssel 2027-ben lezáruló szerződés felbontásával több évtizedes pénzügyi tehertől szabadul meg a központi költségvetés. Bár a korábbi kormányzat idején a konstrukciót úgy alakították ki, hogy egy esetleges kormányváltás után szinte lehetetlen legyen felmondani, az új vezetésnek alig több mint fél év alatt sikerült megállapodnia a kiszállásról. A mostani egyezség értelmében a szerződést véglegesen megszüntető dokumentumot még az idei év végéig aláírják.
Az üzemeltetés átvétele zökkenőmentes lesz, mivel a jelenlegi koncessziós társaság, az MKIF átadja a feladat ellátásához szükséges gépparkot és telephelyeket a Magyar Közútnak, emellett az állami vállalat az autópályák üzemeltetését végző munkavállalókat is átveszi.
A váltás a folyamatban lévő beruházásokban sem okoz fennakadást, így az M1-es autópályán zajló kivitelezési munkálatok is zavartalanul folytatódnak.
Jövő év áprilisától a Magyar Közút a korábbi költségek mintegy harmadáért látja majd el a gyorsforgalmi utak fenntartását és üzemeltetését. A koncessziós szerződés eddig évi 500-600 milliárd forintos kiadást jelentett az államkasszának, a megállapodásnak köszönhetően felszabaduló forrásokat pedig ezentúl a vasúti hálózat és az elhanyagolt országos közutak felújítására csoportosítják át.
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Fotó: MTI/Purger Tamás
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