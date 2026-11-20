Gyengült a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon. Az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is drágult a magyar fizetőeszközzel szemben.

Az euró árfolyama reggel 7 órakor 373,58 forinton állt, szemben a csütörtök esti 372,84 forinttal. A svájci frank jegyzése 402,95 forintról 404,01 forintra emelkedett, a dollár pedig 339,65 forintról 340,14 forintra drágult.

Az euró a dollárral szemben lényegében nem változott érdemben. A közös európai deviza jegyzése az előző esti 1,0979 dollárról 1,0983 dollárra módosult.