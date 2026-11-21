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A komolyzene nemcsak a zeneszerzőkről és a híres művekről szól, hanem azokról a hangszerekről és zenészekről is, akik életre keltik a dallamokat. Sok zenei kifejezéssel találkozunk a hétköznapokban is, de nem biztos, hogy pontosan tudjuk, mit jelentenek, vagy hogyan működik egy szimfonikus zenekar. Most kiderül, mennyire vagy otthon a komolyzene világában! Tíz kérdéses kvízünkben a hangszerekkel, a zenekarok működésével és néhány alapvető zenei fogalommal kapcsolatos tudásodat teheted próbára.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered a klasszikus zene titkait? Mutasd meg, mennyit tudsz a szimfonikusok világáról! 1/10 kérdés Ki irányítja a szimfonikus zenekart az előadás során? Koncertmester Zeneszerző Karmester Korrepetitor Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyik hangszer tartozik a fafúvósok közé, noha ma már gyakran fémből készítik? Harsona Fuvola Trombita Tuba Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik hangszernek van hagyományosan 88 billentyűje? Csembaló Orgona Harmonika Zongora Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik hangszer tartozik a vonós hangszerek családjába? Tárogató Oboa Cselló Fagott Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik hangszer szólaltatható meg hosszú, fából készült vonóval? Nagybőgő Cimbalom Hárfa Zongora Következő kérdés 6/10 kérdés Mit nevezünk szólónak a zenében? A zenekar közös játékát Egyetlen előadó kiemelt zenei részét A hangszerek közötti szünetet A mű leggyorsabb részét Következő kérdés 7/10 kérdés Hány húrja van egy hagyományos hegedűnek? Hat Négy Öt Nyolc Következő kérdés 8/10 kérdés Mit jelent a crescendo kifejezés a kottában? Egyre gyorsabb játékot Fokozatos hangerőnövelést Fokozatos lassítást Hirtelen elhallgatást Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik hangszer hangját állítják elő a kifeszített húrok pengetésével? Üstdob Harsona Oboa Hárfa Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen hangszeren játszik a szimfonikus zenekar koncertmestere? Fuvolán Hegedűn Zongorán Csellón Eredmények

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