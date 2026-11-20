Az Európai Bizottság értékelése szerint az új magyar kormány a helyreállítási alap forrásainak lehívásához szükséges 127 mérföldkőből 126-ot sikeresen teljesített. Ha a tagállamok is jóváhagyják a döntést, a mintegy tízmilliárd eurós uniós támogatás már idén decemberben megérkezhet Magyarországra

Az Európai Bizottság hivatalosan is véleményezte a magyar kormány által a helyreállítási alap (RRF) forrásainak lehívása érdekében végrehajtott reformokat. A brüsszeli testület megállapítása szerint a kabinet szinte kifogástalan munkát végzett, ugyanis a kifizetésekhez kötött 127 mérföldkőből 126-ot maradéktalanul teljesítettnek minősítettek.

Mivel a folyósítások szorosan a vállalt feltételek megvalósításához kötődnek, az egyetlen hiányzó mérföldkő a források egy részének elvesztését vonja maga után. Bár a Bizottság a végleges jóváhagyásig nem közli a visszatartott összeg pontos mértékét, a levonás várhatóan elhanyagolható lesz a felszabaduló tízmilliárd euróhoz képest. A testület már tájékoztatta a magyar felet arról, hogy az adószabályokkal kapcsolatos értékelési folyamat egyik pontját látják csupán részben teljesítettnek.

A kormánynak hivatalosan két hónapja lenne reagálni az észrevételekre, ám mivel a kifizetéseket még az idei év végéig le kell bonyolítani, a rendelkezésre álló idő a gyakorlatban jóval szűkebb. A magyar válaszok beérkezése után a végső döntést a Bizottság hozza meg, ezt követően pedig az Európai Unió Tanácsában a tagállamoknak is szavazniuk kell az értékelésről. A testület pozitív szakmai állásfoglalása után a tagállami jóváhagyás várhatóan már nem ütközik akadályba, így a jelentős összegű uniós forrás még 2026 decemberében megérkezhet.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA