Hollandia legalább 16 városában tartottak demonstrációkat pénteken középiskolások és egyetemisták a kötelező katonai szolgálat esetleges visszaállítása ellen, a tiltakozók azt követelik, hogy a kormány a fegyverkezés helyett a fiatalok megélhetésére és jövőjére fordítson több forrást - számolt be az NlTimes hírportál.

A megmozdulás egy nemzetközi tiltakozási nap része, amelynek keretében egyebek között Németországban, Portugáliában, Franciaországban és Olaszországban is utcára vonulnak a fiatalok. A hollandiai tiltakozó akcióban több mint 60 középiskola és felsőoktatási intézmény diákjai vettek részt egyebek között Amszterdamban és Utrechtben.

A hollandiai akciót a Stop de Oorlogskoorts (Állítsuk meg a háborús lázat!) nevű szervezet kezdeményezte, amely szerint a kormány egyre több pénzt fordít fegyverkezésre és egyéb katonai célokra, miközben a megélhetési költségek folyamatosan emelkednek.

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A szervezők három fő követelésüket adták elő: ne állítsák vissza a kötelező katonai szolgálatot, a védelmi minisztérium ne folytasson toborzótevékenységet az oktatási intézményekben, és a kormány a fegyverkezés helyett a fiatalok jövőjébe fektessen be. A tiltakozáshoz csatlakozott a holland országos diákszövetség (LSVb) is, amely szerint a védelmi minisztérium és a hadiipari vállalatok egyre nagyobb befolyást gyakorolnak a felsőoktatásra. A szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a minisztérium évente 260 millió eurót fordít toborzókampányokra, egyebek között iskolai tájékoztatókra és internetes hirdetésekre. A Delfti Műszaki Egyetem területén pedig már a védelmi minisztérium innovációs központja is működik.

Az LSVb elnöke azt mondta: véleménye szerint az egészségügytől, az oktatástól és a lakhatástól vonnak el forrásokat a védelmi kiadások növelése érdekében. "És közben azt akarják, hogy vonuljunk be katonának. A fiatalok elárulva érzik magukat, és azt mondják: ebből elég volt. Azt akarjuk, hogy hogy a mi jövőnkbe fektessenek be" - szögezte le a diákszövetség elnöke. Hollandiában minden 17 és 45 év közötti férfinak és nőnek regisztráltatnia kell magát a hadkötelezettségre, de 1997 óta nincs tényleges szolgálati kötelezettség. A holland kormány viszont olyan jogszabály előkészítésén dolgozik, amely biztonsági okokból szükség esetén lehetővé tenné a szelektív hadkötelezettség bevezetését.

Derk Boswijk védelmi államtitkár márciusban kijelentette: nem tudja kizárni a fiatalok mozgósításának szükségességét a következő években. "Most, hogy a háború már Európában, a közvetlen közelünkben folyik, sok fiatal érzi, hogy ez bekövetkezhet" - mondta a tüntetés egyik résztvevője.