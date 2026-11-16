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A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
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A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)

PR
2026. november 16. 05:00 2 perc

Mit adjunk a kollégáknak karácsonyra? Elsőre egyszerű kérdésnek tűnik, ám minél nagyobb egy vállalat, annál nehezebb rá jó választ találni. Ami az egyik munkatársnak telitalálat, az a másiknak könnyen a fiók mélyén végezheti. A céges ajándékozásban ezért egyre vonzóbb megoldás lehet, ha nem magát az ajándékot, hanem a választás lehetőségét adjuk. A Rossmann ajándékkártyája pontosan erre épít: a vállalatoknak praktikus, a megajándékozottaknak pedig személyre szabható alternatívát kínál.

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Az igazán jó ajándékot nem feltétlenül mi választjuk ki

Egy ajándék akkor ér igazán célba, ha illeszkedik ahhoz, aki kapja. Csakhogy egy munkahelyen különböző élethelyzetű, érdeklődésű és igényű emberek dolgoznak együtt. Van, aki egy új illattal lepné meg magát, más a kedvenc bőrápolási termékét szerezné be, megint más a család mindennapi szükségleteire fordítaná az ajándékot.

A Rossmann ajándékkártya éppen ebben ad szabadságot. A megajándékozott maga döntheti el, mire van szüksége, a vállalatnak pedig nem kell minden egyes kolléga preferenciáját előre kitalálnia.

Az 1 000 és 100 000 forint közötti választható összeggel elérhető kártyák fizikai és digitális formában is rendelhetők, és országszerte bármely Rossmann üzletben, valamint a webshopban is felhasználhatók.

A megbecsülésnek nincs szezonja

A karácsony kézenfekvő alkalom a munkatársak megajándékozására, a figyelmesség azonban nem kell, hogy az év végére korlátozódjon.

Egy sikeresen lezárt projekt, egy kiemelkedő értékesítési eredmény, egy előléptetés vagy akár egy munkahelyi jubileum mind lehetőség arra, hogy a vállalat kézzelfogható módon is kifejezze az elismerését.

A Rossmann ajándékkártya ezért nem csupán ünnepi meglepetés, hanem a vállalati ösztönzési és elismerési programok rugalmas eszköze is lehet. A teljesítményjutalmazástól az új munkatársak köszöntésén át a nőnapi figyelmességekig számos helyzetben megállja a helyét. Sőt, karrierrendezvényeken, állásbörzéken vagy munkavállalói ajánlási programokban is szerepet kaphat.

Kevesebb szervezés, több figyelmesség

A céges ajándékozás a HR- és beszerzési területek számára komoly szervezési feladatot is jelenthet. Különösen akkor, ha több száz munkatársat kell megajándékozni, eltérő igényekkel és akár különböző telephelyeken.

A Rossmann ajándékkártyák nagy mennyiségben is rendelhetők, a digitális és fizikai változatok pedig lehetővé teszik, hogy a vállalatok az adott alkalomhoz és működésükhöz igazítsák az ajándékozást.

Mert a jó céges ajándék nem feltétlenül attól személyes, hogy mindenkinek külön választjuk ki. Hanem attól, hogy mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy megtalálja benne a saját örömét.

A Rossmann ajándékkártyákról és a rendelési lehetőségekről további információ a shop.rossmann.hu/ajandekkartya oldalon érhető el.

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