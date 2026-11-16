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Kvíz

Kvíz: Tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Most tényleg próbára tesszük a szókincsed!

Pénzcentrum
2026. november 16. 18:03 2 perc

Vannak szavak, amelyeket már számtalanszor hallottunk, mégis bajban lennénk, ha valaki megkérne minket, hogy magyarázzuk el a jelentésüket. Más kifejezések annyira szokatlanul hangzanak, hogy még megtippelni sem könnyű, mit takarnak. Ismét a Google keresési adatai alapján válogattunk össze tíz olyan szót és kifejezést, amelyek sokak kíváncsiságát felkeltették. Vajon te hányat ismersz közülük? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyire boldogulsz internetes segítség nélkül!

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Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Most tényleg próbára tesszük a szókincsed!

1/10 kérdés
Mit jelent a kontextus?
Személyes vélemény, álláspont
Ellentmondás, nézeteltérés
Tanulság, végső következtetés
Szövegösszefüggés, tágabb környezet
2/10 kérdés
Mi a hemoglobin?
A vércukorszintet szabályozó hormon
A fertőzések ellen védekező fehérvérsejt
A véralvadásért felelős sejttöredék
A vörösvértestek oxigénszállításban szerepet játszó fehérjéje
3/10 kérdés
Mit jelent, ha valami immerzív?
Távolságtartó, érzelmileg közömbös
Rövid ideig tartó, gyorsan múló
Magával ragadó, a résztvevőt teljesen bevonó
Látványos, de felszínes és kevés tartalommal bíró
4/10 kérdés
Kit nevezünk oligarchának?
Kiemelkedő tudományos eredményeket elérő kutatót
Kizárólag katonai hatalommal rendelkező vezetőt
Nagy gazdasági és politikai befolyással rendelkező személyt
Örökletes uralkodói címmel rendelkező személyt
5/10 kérdés
Mi az a prikézsia?
Váratlan szerencse, kedvező fordulat
Túlzott kíváncsiság, kotnyelesség
Balszerencse, átok
Makacsság, hajthatatlanság
6/10 kérdés
Ki a CEO egy vállalatnál?
Többségi tulajdonos
Pénzügyi igazgató
Vezérigazgató
Igazgatósági tag
7/10 kérdés
Mit jelent a parafrázis szó?
Nyelvtani és helyesírási javítás
Rövidítés, tömör összefoglalás
Átfogalmazás, más szavakkal történő kifejezés
Szó szerinti idézés
8/10 kérdés
Milyen az, ami látens?
Hirtelen kialakuló
Rejtett, lappangó
Nyilvánvaló, könnyen felismerhető
Állandóan változó
9/10 kérdés
Mi a tabula rasa?
Megváltoztathatatlan szabály
Titkos megállapodás
Tiszta lap
Írásos visszaemlékezés
10/10 kérdés
Mit jelent a „Tovarisi, konyec!” kifejezés?
Előre, elvtársak!
Vége, elvtársak!
Barátok, győztünk!
Béke, szabadság!

Jöhet még néhány nyelvi kvíz?

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