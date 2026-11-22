A múzeumi vitrinekben látható tárgyak mögött gyakran hónapokig tartó kutatás és aprólékos munka áll. Egy rosszul megválasztott anyag visszafordíthatatlan károkat okozhat, miközben egy gondosan megvizsgált lelet évezredes titkokat árulhat el. A CashTag eheti adásában a Magyar Nemzeti Múzeum restaurátorainak munkájába néztünk bele, akik egyre kisebb csapattal felelnek az egyre nagyobb műtárgyállományért.

Hogyan lehet megmenteni egy töredező zománcdíszítést, és mit árulhat el egy ősi balta az egykori használójáról? A Pénzcentrum videósorozatában, a CashTag-ben ezúttal dr. Lencz Balázs állományvédelmi főosztályvezető, Németh Norbert fegyver- és ötvösrestaurátor, valamint Lukács Balázs régészeti fémrestaurátor mutatta be a szakma különleges feladatait.

Az adásban közelről is megismerhetjük II. Ulászló pápai díszkardját, amelynek zománcdíszei apró darabokra töredeznek, és kezdenek leválni a fémfelületről. A megfelelő kezelés megtalálásához hónapokig tartó kutatásra és kísérletezésre volt szükség: a restaurátor saját készítésű zománcmintákon tesztelte az eljárásokat, mielőtt az eredeti tárgyon alkalmazta volna őket.

A régészeti leletek helyreállítása közben évezredes titkokra is fény derülhet. A Somló hegyről előkerült balták élén található korrózió vizsgálata például segíthet kideríteni, milyen anyagot vágtak velük. A műtárgyak megóvásához közben a raktározás és a szállítás körülményeire is figyelni kell, a beavatkozásokat pedig részletesen dokumentálják.

A videóban a szakemberhiányról is szó esik: a főosztályon ma 22-en dolgoznak, míg az 1980-as években 33 munkatárs felelt a jelenleginél jóval kisebb műtárgyállományért. Hogy milyen tudás és türelem kell ehhez a felelősségteljes munkához, és miért kezelnek ugyanolyan gondossággal egy királyi díszkardot és egy koporsószeget, az a CashTag legújabb részéből kiderül.