Magyarországon átlagosan 646 napot kell várni arra, hogy a betegek hozzáférjenek az új gyógyszeres terápiákhoz, egyes kezelések azonban van, hogy csak évekkel később válnak elérhetővé, mint a környező országokban, vagy éppen Nyugat-Európában. A helyzetet a jövőben ráadásul tovább nehezítheti az amerikai gyógyszerár-szabályozás átalakulása és a kínai gyógyszeripar térnyerése is. Dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója a Pénzcentrumnak adott interjújában arról beszélt, miért kerülhetnek hátrányba a magyar betegek, milyen kockázatokat jelent a jelenlegi gyógyszerfinanszírozási rendszer, és milyen változásokra lenne szükség a helyzet javításához.

Pénzcentrum: Az AIPM nemrég arra figyelmeztetett, hogy az amerikai gyógyszerár-szabályozás változásai a magyar betegek számára is kedvezőtlen következményekkel járhatnak. Hogyan érintheti ez az új gyógyszerek hazai bevezetését?

Dr. Szalóki Katalin: Fontos megjegyezni, hogy az amerikai árszabályozás szempontjából Magyarország nem tartozik a referenciaként figyelembe vett országok közé. Ez elsőre megnyugtatónak tűnhet, hiszen az amerikaiak nem közvetlenül a magyar gyógyszerárakhoz igazodnak. Az Európai Unióban azonban nagyon erős keresztreferencia-árazás működik, és a magyar piacot számos európai ország figyelembe veszi.

Magyarországon jogszabály írja elő, hogy a társadalombiztosítás által elfogadott ár nem lehet magasabb a három legalacsonyabb referenciaár átlagánál. Ez azt jelenti, hogy nálunk a listaárakat jogszabályi szinten is nagyon alacsonyan tartják, ami a nemzetközi referenciaárazás miatt más országok gyógyszeráraira is hatással lehet.

Miért jelent ez problémát a gyógyszergyártóknak? Dönthetnek úgy, hogy inkább nem hozzák be a készítményeiket Magyarországra?

Igen, egy gyártó vagy fejlesztő cég ilyenkor dönthet úgy, hogy inkább nem vezeti be a gyógyszerét a magyar piacra, mert nem szeretné, hogy a magyar ár referenciaként szolgáljon más országokban. Ha ugyanis van egy alacsony magyar referenciaár, az ronthatja például a gyógyszer spanyolországi árát, ahol lényegesen nagyobb piacról beszélünk.

Magyarország azért van nehéz helyzetben, mert viszonylag kis piac, kevés lakossal, ráadásul nagyon szigorúan szabályozott, alacsony árakkal. Ez a gyártók szempontjából azt jelenti, hogy egy viszonylag kis betegcsoportnak kellene nagyon alacsony áron biztosítaniuk azokat a gyógyszereket, amelyeket más országokban magasabb áron és jóval nagyobb piacon tudnak értékesíteni.

Ezzel gyakorlatilag ronthatjuk a gyártók üzleti lehetőségeit a nagyobb piacokon. Így előfordulhat, hogy egy cég inkább lemond a magyar piacról, mert nem akarja kockáztatni a nagyobb országokban elérhető bevételeit.

Ez azt jelenti, hogy a magyar betegek egyes új gyógyszerekhez egyáltalán nem juthatnak hozzá?

Nem feltétlenül, mert egyedi méltányossági eljárásban minden olyan gyógyszer kérelmezhető Magyarországon, amely európai törzskönyvet kapott. Ezzel azonban az a probléma, hogy a beteg szempontjából ez nem jelent megfelelő megoldást. A betegnek ugyanis sokszor arra van szüksége, hogy amikor szükségessé válik egy gyógyszeres kezelés, akkor az adott készítmény már rendelkezésre álljon, és az orvosa egyből fel tudja írni.

Az elmúlt években nagyon sok probléma volt Magyarországon az egyedi méltányossági eljárásokkal, többek között a Batthyány-Strattmann László Alapítványhoz kapcsolódó ügyintézéssel is. A betegek nem rendszerszinten jutnak hozzá ezekhez a gyógyszerekhez, hanem az orvosnak egy nagyon részletes dokumentációt kell összeállítania, amelyet benyújtanak az illetékes szervezethez. Ezután további kérdések, hiánypótlások és egyeztetések következhetnek. Ez rendkívül hosszadalmas folyamat lehet, és előfordulhat, hogy mire megszületik a döntés, a beteg már meghalt, például egy onkológiai kezelés esetében. Ezt a kockázatot nem szabadna vállalni.

Az egyedi méltányossági eljárások nemcsak időigényesek, hanem adott esetben drágábbak is lehetnek a társadalombiztosítás számára?

Pontosan. Amikor egy-két betegről beszélünk, akkor a költségkülönbség még viszonylag kicsi lehet. De amikor több száz vagy akár ezer betegről van szó, akkor már egyáltalán nem mindegy, hogy a biztosító milyen kedvezményt tud kialkudni a listaárból.

A pontos kedvezmények nem nyilvánosak, de több tízszázalékos árkülönbségekről is beszélhetünk. A bizalmas megállapodások révén a biztosító lényegesen kedvezőbb feltételekkel juthat hozzá egy gyógyszerhez, mint ha listaáron kellene megvásárolnia. Ehhez azonban erőforrásokra van szükség, mert ezeket a megállapodásokat ki kell tárgyalni. Ráadásul a gyógyszergyártók számára a kötelező visszafizetések és egyéb terhek is nehezítik a helyzetet.

Az AIPM adatai szerint Magyarországon átlagosan 646 napot kell várni az új terápiákhoz való hozzáférésre. Vannak olyan kezelések, amelyek esetében ennél is sokkal hosszabb a késlekedés?

Vannak olyan onkológiai terápiák, amelyeket Romániában már hét éve befogadtak, Magyarországon azonban még mindig nem érhetők el rendszerszinten. Hasonló esetekből számos példát tudnánk mondani. Az a probléma, hogy sok esetben nincs valódi magyarázat a késlekedésre. Ha például egy rendkívül drága génterápiáról beszélünk, és az a politikai döntés, hogy egy bizonyos összegnél nem vagyunk hajlandók többet fizetni egy gyógyszerért, az legalább egy egyértelmű álláspont lenne. De sok esetben nem erről van szó, hanem egyszerűen nincs koncepció, nincs nyomon követhetőség, és nincs kiszámíthatóság.

Tehát nemcsak a nyugat-európai országokhoz képest vagyunk lemaradva, hanem a közvetlen környezetünkben is?

Igen. Jelenleg az újonnan fejlesztett gyógyszereknek körülbelül az egyötödéhez férnek hozzá rendszerszinten a magyar betegek. És itt, ahogy említettem, nem Németországról vagy Franciaországról beszélünk, hanem mondjuk Ausztriáról, Csehországról vagy Romániáról. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy egy magyar beteg miért indul rosszabb gyógyulási esélyekkel, mint például egy osztrák vagy egy cseh beteg?

Reális veszélynek tartja, hogy az amerikai gyógyszerár-szabályozás változásai miatt a következő években egyre kevesebb új gyógyszer jelenik meg Magyarországon?

Igen. Úgy látom, hogy jöhet egy öt-hat éves időszak, amikor az olcsóbb kínai gyógyszerek még nem lesznek olyan mennyiségben és olyan terápiás választékban elérhetők, mint amire Magyarországnak szüksége lenne. Közben viszont az európai és amerikai fejlesztésű gyógyszerek egy része már nem jön be Magyarországra, mert a gyártó azt mondja, hogy neki nem éri meg behozni. Ha pedig a magyar biztosító mégis meg akarja vásárolni ezeket, akkor előfordulhat, hogy csak listaáron tud hozzájuk jutni, ami a bizalmas megállapodásokban elérhető kedvezményekhez képest lényegesen drágább lehet. Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha nem egy-két betegről, hanem több száz vagy több ezer ember kezeléséről van szó.

A kínai gyógyszeripar térnyerése hosszabb távon jelenthetne megoldást, ha olcsóbban válnak elérhetővé bizonyos készítmények?

A kínai gyógyszerek jönni fognak, ez nem kérdés. A gyógyszerpiac jelentősen átalakul, de most még nem tartunk ott, hogy mindent helyettesíteni lehetne kínai gyógyszerekkel. Ráadásul az ellátásbiztonság kérdését is figyelembe kell venni. Mi történik akkor, ha Kína egyik napról a másikra politikai okok miatt úgy dönt, hogy nem szállít Európába? Itt meg kell találni az egyensúlyt. Az egyensúly megtalálásához pedig a partnerség és az együttműködés lenne a kulcs. Ehhez a különböző szereplőknek együtt kell működniük egymással.

Fennáll annak a veszélye is, hogy nemcsak az új terápiákhoz, hanem alapvető gyógyszerekhez is nehezebb lesz hozzájutni?

Abszolút. Már most is vannak gyógyszerellátási nehézségek, és a felszín mögött több probléma van, mint amennyi a hírekben megjelenik. Ha kiírjuk magunkat a nemzetközi gyógyszerpiacból, akkor egyre több hiány lesz, és alapvető gyógyszerekhez sem fogunk hozzáférni. Ezért kell most foglalkozni a problémával, mert később csak nehezebb lesz kezelni.

Hogyan lehetne közelebb hozni egymáshoz a gyógyszergyártók és az állam érdekeit úgy, hogy közben a betegek időben hozzájussanak a szükséges kezelésekhez?

Az első és legfontosabb lépés egy kiszámítható gyógyszerbefogadási környezet kialakítása lenne, ahol az újonnan fejlesztett gyógyszerekhez a magyar betegek rendszerszinten hozzáférhetnek. A gyógyszerinnovációt is meg kell becsülni. Érdekes, hogy azon például nem akadunk fenn, hogy egy újonnan piacra dobott, korszerűbb autó drágább, mint egy tizenöt évvel ezelőtti modell. Ugyanez igaz a telefonokra is: elfogadjuk, hogy egy új iPhone 800 ezer forintba is kerülhet, de amikor egy új gyógyszer kerül ugyanennyibe, azt már sokkal nehezebben fogadjuk el.

Természetesen az sem lenne jó, ha egy egészségbiztosító korlátlanul kifizetne bármennyit egy gyógyszerért. Ezt nem is teheti meg. De olyan megoldást kell találni, amely mindkét fél számára elfogadható. Ez a magyar betegek számára ellátásbiztonsági kérdés is. Ha nem sikerül megfelelő együttműködést kialakítani, annak hosszabb távon a gyógyszerellátás láthatja kárát.

Ehhez a jelenlegi szigorú gyógyszerár-szabályozáson is változtatni kellene?

Olyan közösen elfogadható megoldást kell találnunk, amelyben az adott ország megbecsüli a gyógyszerinnovációt. Nem arról van szó, hogy az egészségbiztosítónak korlátlanul ki kellene fizetnie bármennyit, hanem arról, hogy meg kell találni az egyensúlyt. A magyar piac jelenleg nagyon szigorúan szabályozott, és a listaárakat is alacsonyan tartjuk. Ennek azonban nemzetközi következményei vannak, mert más országok is figyelembe veszik ezeket az árakat.

A megoldás az lenne, ha a finanszírozási rendszer egyszerre tudná biztosítani a gyártók számára elfogadható feltételeket és a magyar betegek hozzáférését. Ehhez kiszámíthatóságra, partnerségre és megfelelő megállapodásokra van szükség.

A gyógyszerellátás javításához elsősorban több pénzre lenne szükség, vagy a jelenlegi forrásokat kellene hatékonyabban felhasználni?

Mindkettőre. Ahhoz, hogy az embereket megfelelően gyógyítani tudjuk, sokkal több pénzt kell az egészségügyre fordítani. De nemcsak több pénzre, hanem több figyelemre is szükség lenne. Például arra, hogy az egészségbiztosító megfelelően fel legyen szerelve szakemberekkel, akik nyomon tudják követni, hogy egy gyógyszer valóban milyen hatékonyan működik. Beszélhetünk arról, hogy 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, de ebből reálértéken nagyjából 200 milliárd forint jelent valódi többletet, mert a többit egyébként is bele kellene tenni a rendszerbe. És ez még mindig nagyon kevés.

Lát előrelépést az új kormány részéről a gyógyszerhozzáférés javításában?

Az egészségbiztosító és a minisztérium részéről többször elhangzott, hogy szeretnék javítani a hozzáférést, de az elmúlt fél évben a szavakon kívül nem láttunk érdemi előrelépést. Pedig ez nemcsak a gyógyszeripar érdeke, hanem a magyar betegek ellátásának és az ország egészségügyi rendszerének alapvető kérdése. A nemzetközi gyógyszerpiac átalakulását nem tudjuk megállítani, de a magyar gyógyszerbefogadási rendszer működésén tudunk változtatni. Hosszabb távon csak akkor tudunk segíteni a magyar betegeknek, ha átlátható és kiszámítható finanszírozási környezetet alakítunk ki.

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A Pénzcentrum a témával kapcsolatban megkereste az egészségügyi minisztériumot is, hogy megtudjuk, milyen intézkedéseket terveznek az új gyógyszerekhez való hozzáférés javítása, a gyógyszerbefogadási eljárások felgyorsítása és az ellátásbiztonság erősítése érdekében. Kérdéseinkre a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz, amennyiben a minisztérium később reagál megkeresésünkre, álláspontjukról külön cikkben számolunk be.