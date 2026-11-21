Egyre többen használnak újratölthető kulacsokat, ám sokan napokon, sőt heteken keresztül csak ismét feltöltik őket, anélkül hogy alaposan elmosnák. Pedig akár néhány óra alatt jelentősen elszaporodhatnak a baktériumok a rendszeresen használt kulacsokban, különösen akkor, ha azokat nem tisztítják megfelelően. A szakértők ezért napi, alapos mosogatást javasolnak, beleértve a kupakok és szívószálak tisztítását is.

Az újratölthető kulacsok ma már sokak mindennapjainak részei: munkába, iskolába, edzésre és utazáshoz is magunkkal visszük őket. Használatuk csökkentheti az egyszer használatos műanyag palackok iránti igényt és megkönnyítik a rendszeres folyadékfogyasztást is. Arról azonban sokkal kevesebb szó esik, milyen állapotban van maga a palack, amelyből naponta többször iszunk.

A kulacsok belseje a nedvesség miatt kedvező környezetet biztosíthat a mikroorganizmusok szaporodásához. A baktériumok nem feltétlenül a csapvízből származnak, a kezünkről, a szánkból és a palack különböző felületeiről is bekerülhetnek. A helyzetet tovább ronthatja, ha a kulacsot meleg autóban hagyjuk, cukros vagy tejes italokat tárolunk benne, esetleg napokon keresztül csak újratöltjük. A probléma azonban megfelelő tisztítási szokásokkal nagyrészt megelőzhető.

Akár néhány óra alatt is jelentősen nőhet a baktériumok száma

Egy szingapúri vizsgálatban a kulacsokban tárolt víz baktériumszáma a délelőtt mért, milliliterenként körülbelül 75 ezres értékről 24 óra alatt átlagosan 1–2 millió fölé emelkedett. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a víz veszélyessé vált. A környezetünkben, az ivóvízben és az emberi szervezetben is rengeteg ártalmatlan baktérium található. A kockázat elsősorban akkor jelentkezik, ha betegséget okozó mikroorganizmusok is bekerülnek a palackba, vagy a nem megfelelő higiénia miatt tartósan felhalmozódik a szennyeződés.

Primrose Freestone, a Leicesteri Egyetem mikrobiológusa szerint a kulacsokba a nyálunkkal is baktériumok és tápanyagok kerülhetnek. A szájüregben természetesen jelen lévő mikroorganizmusok egy része a palackban is képes tovább szaporodni, különösen akkor, ha a víz hosszabb ideig szobahőmérsékleten áll.

A kulacsok közel negyedében találtak jelentősebb szennyeződést

A kulacsok tisztaságát egy 2017-ben, a Food Protection Trends című szakfolyóiratban megjelent amerikai kutatás is vizsgálta. A Purdue Egyetem és együttműködő intézmények kutatói összesen 90, mindennapi használatban lévő kulacsot elemeztek, és a tulajdonosokat tisztítási, illetve használati szokásaikról is megkérdezték.

A The Cleanliness of Reusable Water Bottles című tanulmány szerint a mintákban jelentős eltérések mutatkoztak. A tenyészthető heterotróf baktériumok száma a kimutathatósági határ alatti értéktől egészen milliliterenként 8,03 millió telepképző egységig terjedt, a medián pedig 1115 volt.

A 90 kulacsból 21-ben, vagyis 23,3 százalékukban mértek 100 milliliterenként egynél több coliform baktériumot. Ez meghaladta a kutatók által összehasonlításként használt, palackozott vízre vonatkozó amerikai mikrobiológiai határértéket. A coliform baktériumok jelenléte ugyanakkor önmagában nem bizonyítja, hogy a víz fertőző volt.

A használati szokásokról is érdekes adatok derültek ki: a résztvevők 15,6 százaléka azt mondta, hogy soha nem tisztítja a kulacsát, 51,1 százalékuk pedig másokkal is megosztotta a palackját. Többen az előző napról megmaradt vízhez egyszerűen újabb adagot töltöttek.

A műanyag kulacsokban több baktérium lehet, mint a fémpalackokban

A kulacs anyaga szintén befolyásolhatja a mikroorganizmusok megtapadását. Egy 2024-ben, a Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences folyóiratban megjelent indiai kutatás a PET-műanyagból és a rozsdamentes acélból készült palackokat hasonlította össze.

A kutatók 30, orvostanhallgatók által használt kulacsot vizsgáltak: 15 műanyag és 15 rozsdamentes acél palackból vettek mintát. A kezdeti méréskor a műanyag kulacsokban átlagosan 68,8, míg az acélpalackokban 35,4 telepképző egységet mértek milliliterenként.

A műanyag palackokban tehát ebben a vizsgálatban közel kétszer akkora volt az átlagos baktériumterhelés, mint a rozsdamentes acélból készült kulacsokban. Háromórás használat után a műanyag kulacsoknál 70 százalékos, az acélpalackoknál 23 százalékos növekedésről számoltak be.

A közvetlenül szájhoz érintett palackokban szintén magasabb mikrobiológiai értékeket mértek. A kutatás ugyanakkor mindössze 30 kulacsot vizsgált, és nem azonosította részletesen a jelen lévő kórokozókat, ezért az eredmények nem bizonyítják, hogy minden műanyag palack veszélyesebb lenne a fémváltozatoknál.

Az indiai kutatók azt is megvizsgálták, hogyan változik a baktériumok mennyisége tisztítás után. A mosogatást követően átlagosan 11,2 telepképző egységet mértek milliliterenként, ami a korábbi értékekhez képest jelentős csökkenést jelentett.

Az sem mindegy, mit töltünk a kulacsba

A Purdue Egyetem kutatásában a kizárólag víz tárolására használt kulacsokban alacsonyabb mikrobiológiai szennyezettséget mértek, mint azokban, amelyekbe más italok, például kávé, tea, üdítő, sportital vagy gyümölcslé is került. A különbség statisztikailag is kimutatható volt. A kutatók szerint a cukor, a tej és más hozzáadott összetevők olyan tápanyagokat biztosíthatnak, amelyek elősegítik bizonyos mikroorganizmusok szaporodását.

A kutatás vezetője szerint különösen a fehérjeturmixok és más tápanyagban gazdag italok hagyhatnak olyan lerakódásokat a palack belsejében, amelyek kedveznek a baktériumok és gombák megtelepedésének. Ezért ezek után különösen fontos az alapos tisztítás.

Milyen gyakran kellene elmosni a kulacsot?

Roopa Shah, az amerikai SSM Health családorvosa szerint ideális esetben naponta el kell mosni a kulacsot és annak minden alkatrészét, meleg vízzel és mosogatószerrel. A szakértő palackmosó kefe használatát javasolja, mert így a belső falakon megtapadt lerakódások is könnyebben eltávolíthatók. A kupakot, az ivónyílást és a szívószálat külön, kisebb kefével érdemes megtisztítani. A mindennapos mosogatás mellett időnként alaposabb tisztításra is szükség lehet. Shah például heti egyszeri, ecetes vizes tisztítást is javasol.

A puszta vizes öblítés ugyanis nem feltétlenül távolítja el a palack belsejében kialakuló biofilmet. Ez a felületekhez tapadó mikroorganizmusokból és az általuk termelt anyagokból álló réteg, amely megnehezítheti a tisztítást.

A kulacs tisztításakor érdemes az alábbiakra figyelni:

A megmaradt italt ki kell önteni, a palackot pedig meleg, mosogatószeres vízzel és kefével alaposan át kell mosni.

A kupakot, a szívószálat, az ivónyílást és a kivehető tömítéseket külön is meg kell tisztítani.

Mosogatás után minden alkatrészt alaposan ki kell öblíteni, majd teljesen meg kell szárítani.

Mosogatógépet csak akkor szabad használni, ha azt a gyártó engedélyezi.

Fertőtlenítőszer használatakor követni kell a termék előírásait. A hipó ecettel vagy más tisztítószerekkel történő keverése veszélyes lehet.

A teljes száradás különösen fontos, mert a tartósan nedves környezet kedvezhet a mikroorganizmusok szaporodásának.

Mi történik, ha penészes kulacsból iszunk?

Ha a palack belsejében penész jelenik meg, a használatát azonnal abba kell hagyni, és alaposan meg kell tisztítani. Ha a penész a nehezen hozzáférhető alkatrészekből nem távolítható el, célszerű lecserélni a kulacsot. A szakértő szerint ugyanakkor nem kell automatikusan súlyos betegségre számítani, ha valaki véletlenül penészes kulacsból ivott. Az egészséges immunrendszerű emberek többségénél ez nem feltétlenül jár tünetekkel.

A legyengült immunrendszerű emberek érzékenyebbek lehetnek bizonyos fertőzésekre, a penészgombák pedig allergiás panaszokat is kiválthatnak. Ha a szennyezett kulacs használatát követően hányinger, hányás, hasi fájdalom, láz vagy más szokatlan tünet jelentkezik, érdemes orvossal konzultálni.

Melyik kulacsot érdemes választani?

A kutatások alapján a rozsdamentes acélból készült palackok bizonyos körülmények között kisebb baktériumterhelést mutathatnak, mint a műanyag változatok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fémből készült kulacsokat ritkábban kellene elmosni.

A palack kialakítása legalább ilyen fontos: a széles szájú, könnyen szétszedhető és egyszerűen tisztítható modellekben könnyebb eltávolítani a lerakódásokat, mint a bonyolult kupakokkal és szívószálakkal ellátott változatokban.

A legfontosabb tanulság, hogy a kulacsot ugyanúgy rendszeresen el kell mosni, mint bármely más, naponta használt edényt, vagy poharat. A kutatások alapján a baktériumok akár néhány óra alatt is elszaporodhatnak, de az alapos mosogatás jelentősen csökkentheti a szennyeződést. A napi tisztítás, az alkatrészek külön átmosása és a teljes szárítás egyszerű módszer lehet a higiéniai kockázatok mérséklésére.