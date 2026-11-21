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Több mint kilencmilliárd forintos vagyonzárat rendelt el a hatóság a korrupcióval gyanúsított, letartóztatásban lévő volt fejlesztési miniszterrel, Seszták Miklóssal szemben.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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