Jelentős uniós forrásdömpingre számíthat Magyarország 2027-ben.
Most érkezett: vagyonzárat rendeltek el Seszták Miklóssal szemben, házát és autószalonját is lefoglalták
Több mint kilencmilliárd forintos vagyonzárat rendelt el a hatóság a korrupcióval gyanúsított, letartóztatásban lévő volt fejlesztési miniszterrel, Seszták Miklóssal szemben.
A 24.hu információi szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának (NNI) vagyonvisszaszerzési osztálya hajtotta végre az intézkedést, amelynek értéke pontosan 9 090 080 000 forint.
A zárolás közvetlenül érinti az egykori tárcavezető kisvárdai házát, valamint a településen működő autószalonját üzemeltető vállalatát, a Ramiris Autó Kft.-t.
Címlapkép: Balázs Attila, MTI Fotószerkesztőség
A megnövekedett áramigény, a szűkülő hagyományos erőművi kapacitások és a szélsőséges időjárás komoly kihívásokat okozhatnak.
Történelmi megállapodás született: újra közeledik egymáshoz az Egyesült Királyság és az európai blokk
Az Európai Unió vezetői és Andy Burnham brit miniszterelnök újabb megállapodást kötöttek Brüsszelben, amely jelentősen szorosabbra fűzi a felek kapcsolatát.
Nem csak a minimálbéresek járhatnak jól 2027-ben: rengeteg magyar dolgozó fizetése ugorhat meg az emeléssel
A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről szóló megállapodás a teljes nemzetgazdasági bérdinamikára is hatással lehet.
Átment a magyar terv az uniós vizsgán, ezermilliárdokhoz juthat az ország: zöld az út a helyreállítási alap forrásai előtt
Az Európai Bizottság értékelése szerint az új magyar kormány a helyreállítási alap forrásainak lehívásához szükséges 127 mérföldkőből 126-ot sikeresen teljesített.
Tovább csökkent a szegénység a KSH friss jelentése szerint magyarországon. De valódi változás történt, vagy hibahatáron belül vannak a számok?
Nő a nyomás a fővárosi hajléktalanszállókon: 100-150 fővel többen keresnek éjszakai menedéket naponta, mint tavaly
A hideg beköszöntével naponta akár 150 fővel is nőtt a budapesti hajléktalanszállók forgalma a tavalyi évhez képest, a főváros azonban felkészült a téli krízisidőszakra.
Drasztikus energiaár-emelkedés fenyeget Magyarországon: rengeteg munkahelyen kezdődhetnek a problémák
Az európai áram- és gázárak 2026 őszére a 2022-es energiaválság óta nem látott szintre emelkedtek, az árak pedig a tavalyi értékek két-háromszorosára nőttek.
Változtatás nélkül tervezi újra elfogadni az Országgyűlés a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt, amit Baka András köztársasági elnök korábban nem írt alá.
Újabb fontos diplomáciai fejlemények történtek az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló egyeztetéseken.
Gyengült a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Kiszabadultak a milliárdos uniós források: megszólalt a szakértő, mire számíthat most a magyar gazdaság
Vajon tényleg beárazta már a GDP ezeket a pénzeket az előfinanszírozás miatt, vagy van tere a növekedésnek?
A Központi Nyomozó Főügyészség indítványozta Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint egy cégvezető letartóztatásának további három hónappal történő meghosszabbítását
Rendkívül borúlátóak a magyarok: a történelem legsötétebb korszaka vár ránk a többség szerint, a gyerekeink ihatják meg a levét
Egy friss hazai közvélemény-kutatás szerint a magyarok rendkívül borúlátóan tekintenek a jövőre.
A vádlottak padjára került az Országos Mentőszolgálat négy munkatársa, akik a vád szerint három évvel ezelőtt hibáztak Gálvölgyi János sürgősségi ellátásának megszervezésekor.
Eszméletlen összeget kaszált a tőzsdén az OpenAI riválisa: 1,5 billió dolláros gigacéggé vált az amerikai cég
Rekordösszegű nyilvános részvénykibocsátással (IPO) lép a New York-i tőzsde Nasdaq piacára csütörtökön az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat
Szigorúbb ellenőrzésekre számíthatnak jövőre a közfoglalkoztatók a Tisza-kormány újonnan közzétett, 2027-es terve alapján.
A héten megkezdi a Magyar Államkincstár a fiatal gazdálkodóknak járó kiegészítő területalapú támogatás előlegének folyósítását.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
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Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
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