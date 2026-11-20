Jelentős eladási hullám söpört végig pénteken a részvénypiacokon, a magyar tőzsde a zárás előtt 4 százalékos mínuszban állt. A Mol több mint 5 százalékot, az OTP közel 5 százalékot veszített értékéből, miközben Európában és az amerikai technológiai papíroknál is felerősödött az eladói nyomás. Gyengült a forint, estek a nemesfémek és a kriptoeszközök, valamint a csütörtökön tőzsdére lépett Anthropic árfolyama is meredeken visszaesett.

A BUX péntek késő délután, a záráshoz közeledve 4 százalékos zuhanást mutatott, a Mol árfolyama több mint 5 százalékkal, az OTP-é 4,7 százalékkal került lejjebb. A bankpapír délután 39 ezer forint alá is benézett, ahol legutóbb október 9-én járt. A nemzetközi piacokon sem tartott sokáig a délutáni átmeneti megnyugvás: a német DAX ismét 2,2 százalékos, a páneurópai Stoxx 600 pedig 1,7 százalékos mínuszba került. Amerikában az S&P 500 vesztesége 1 százalékra, a Nasdaqé 2 százalékra nőtt, miközben a Dow Jones még enyhe pluszban tartózkodott.

Széles körű eladási hullám a magyar piacon

Nemcsak a legnagyobb hazai blue chipeket érintette az esés. A délutáni kereskedés korábbi szakaszában a 4iG több mint 6 százalékos mínuszban is járt, a Masterplast 4,5, a Rába 4, az Appeninn 3,8, az ANY Biztonsági Nyomda pedig 3 százalékot veszített értékéből.

Folytatódott a Magyar Telekom lejtmenete is. A részvény a hét elején még történelmi csúcsot ért el, az ezt követő három kereskedési napot azonban jelentősebb korrekcióval zárta, és pénteken is lefelé tartott. A társaságnak korábban kedvezett, hogy a befektetők a hevesen ingadozó mesterségesintelligencia-részvények helyett a defenzívebb, kiszámíthatóbb üzletmenetű vállalatokat keresték, az elmúlt napokban azonban itt is megfordult a hangulat.

A hazai visszaesés a régiós piacok gyengülésébe illeszkedett. Kora délután az osztrák ATX 2,6 százalékos, a lengyel WIG20 pedig 4,2 százalékos mínuszban állt. A bankrészvények másutt is nyomás alá kerültek, az Erste és a Raiffeisen már délelőtt több mint 3 százalékot esett.

Amerikában is elfogyott a kezdeti lendület

Az amerikai nyitás eleinte kedvezőbb képet mutatott annál, mint amit a határidős indexek előrevetítettek. A Dow Jones ekkor még 0,3 százalékkal emelkedett, az S&P 500 pedig ugyanekkora mínuszban állt, később azonban ismét felerősödött az eladói nyomás.

Az S&P 500 már a pénteki kereskedés előtt hat egymást követő napon csökkent. Az elmúlt hetekben elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok, a chipgyártók, az adatközpontok és a szoftvercégek papírjai gyengültek, pénteken viszont az európai piacokon is szinte minden szektorra kiterjedt a lejtmenet.

Az Anthropic sem tudta kivonni magát a negatív hangulat alól. A csütörtöki tőzsdei debütálás során elért 17 százalékos szárnyalás után pénteken, az amerikai kereskedés kezdetén közel 8 százalékos mínuszban is forgott a papír. A jegyzés napközben 87 dollárig süllyedt, megközelítve a 83 dolláros kibocsátási árat.

A forint és a nemesfémek is gyengültek

A részvénypiaci eladásokkal párhuzamosan a forint is gyengült, az euró jegyzése kora délután a 374-es szint közvetlen közelében járt.

A dollár erősödése mellett az arany és az ezüst árfolyama is lefelé vette az irányt. Délelőtt mindkét nemesfém közel másfél százalékos napi mínuszt mutatott, amivel az arany idei vesztesége 17 százalékra, az ezüsté 40 százalékra mélyült. A kriptopiacon sem látszott fordulat: a bitcoin és az ethereum az előző napok masszív eladásai után tovább amortizálódott.

Saját részvényeit vásárolta az OTP

Az OTP csütörtökön is folytatta saját részvényeinek visszavásárlását. A hitelintézet 34 817 darab részvényt vett meg, darabonként átlagosan 40 578 forintért, összesen mintegy 1,41 milliárd forint értékben.

A tranzakciót követően az OTP-csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 17 286 623 darabra emelkedett, ami a teljes részvényállomány 6,17 százalékának felel meg.

Hatalmas várakozások övezik az Anthropicot

Az Anthropic csütörtökön minden idők legnagyobb elsődleges nyilvános részvénykibocsátását (IPO) hajtotta végre. A vállalat 81,3 milliárd dollár értékben értékesített részvényeket, a párhuzamos zártkörű tőkebevonással együtt pedig a tranzakció összértéke elérte a 107,3 milliárd dollárt. Az első kereskedési nap végére a világ tizenkettedik legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalata lett.

A kezdeti elemzői vélemények kedvezőek, a céget követni kezdő szakértők többsége vételi ajánlást adott ki, céláraik pedig további érdemi felértékelődési potenciált jeleznek. A prémium értékeltség ugyanakkor rendkívül agresszív növekedési várakozásokat áraz.

A társaság tavaly 4,6 milliárd dolláros árbevételt könyvelt el, idén pedig pusztán a harmadik negyedévben már 17 milliárd dollárt. Az októberi bevételből éves szintre extrapolált összeg (run-rate) 81 milliárd dollárt tett ki, ez azonban nem tényleges éves árbevétel, hanem az adott havi teljesítmény tizenkétszerese. A cég emellett továbbra is veszteséges működésről számol be.

A vállalatot Dario Amodei 2021-ben alapította húgával, Danielával és öt korábbi OpenAI-munkatársával. A korábban biofizikusként dolgozó szakember az OpenAI-nál a GPT-2 és a GPT-3 fejlesztésében is kulcsszerepet vállalt. Az Anthropic szárnyalását a Claude, majd a fejlesztői feladatokat automatizáló Claude Code sikere alapozta meg.

A dinamikus expanzió mellett azonban komoly üzleti és szabályozási kockázatot jelent az amerikai adminisztrációval kialakult konfliktus. A vállalat nem engedélyezte volna technológiájának bevetését amerikai állampolgárok tömeges megfigyelésére vagy teljesen autonóm fegyverrendszerek vezérlésére. A vitát követően a kormányzat tiltólistára helyezte a céget, amely bíróságon támadta meg a szankciót. A nyilvános tőzsdei jelenlét így a növekedési kényszer mellett azt is próbára teszi, miként egyeztethetők össze Amodei etikai és biztonsági vezérelvei a részvényesek profitérdekeivel.