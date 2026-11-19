A Magyar Közlöny 2026. évi 173. számában megjelent a rendelet, amely meghatározza a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésének módját 2027-től. Azóta pedig a kormany.hu oldalon megjelent tájékoztatás azt is tisztázta, hogy mire fordítható az új kártyás juttatási forma. Úgy tűnik, a kormány nem váltja be azt az ígéretét, hogy a SZÉP-kártya egyenleg gyógyszerre és bolti élelmiszervásárlásra is fordítható lesz.

Magyarország Kormánya közzétett egy tájékoztatást, miszerint "2027-től új juttatást kapnak az idősek: lépésről lépésre bevezetik a nyugdíjasoknak járó Széchenyi Pihenőkártyát, azaz SZÉP-kártyát". Ez már nem új információ, a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetéséről már a kampányidőszakban szó volt, szerepelt a Tisza Párt nyugdíjprogramjában, és a 2027-es nyugdíjemelés kapcsán is rendre elmondták: sávosan emelik a legalacsonyabb nyugdíjakat és a SZÉP-kártyára fizetett összegeket is a havi nyugdíjösszegtől teszik függővé. A kérdés sokáig leginkább az volt, mit is jelent a lépcsőzetes bevezetés, és hogy mire lehet majd elkölteni az összeget.

Tisztázták, kinek jár, mekkora összeg érkezik 2027-ben és mire (nem) lehet elkölteni azt

"Az új juttatást 2027-től lépcsőzetesen vezetik be mindazoknak, akik nyugdíjban vagy a nyugdíjakkal azonos módon emelendő más ellátásban részesülnek" - olvasható a kormany.hu-n. Mit is jelent ez, kik részesülnek nyugdíjban vagy azzal azonos módon emelkedő ellátásban?

Az öregségi nyugdíjasok mellett azok, akik

özvegyi nyugdíjat,

szülői nyugdíjat,

árvaellátást,

baleseti hozzátartozói nyugellátást,

mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

korhatár előtti ellátást,

szolgálati járandóságot,

átmeneti bányászjáradékot,

táncművészeti életjáradékot,

rokkantsági ellátást,

rehabilitációs ellátást,

baleseti járadékot,

bányászok egészségkárosodási járadékát,

fogyatékossági támogatást,

vakok személyi járadékát,

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

polgármesterek közszolgálati járadékát,

a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,

házastársi pótlékot,

házastárs után járó jövedelempótlékot,

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

nemzeti gondozási díjat és

bizonyos az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat

kapnak, de csak amennyiben a juttatásuk nem éri el az 500 ezer forintot.

Az viszont még így sem világos, hogy csak annak jár nyugdíjas SZÉP-kártya 2027-ben, akinek a nyugdíjemelés is jár - melynek feltétele, hogy 2026. december 31-ig legalább 1 napig biztosított legyen, vagyis 2027. január 1-je előtt vonuljon nyugdíjba -, vagy azoknak is, akik évközben vonulnak nyugdíjba. Láttunk több különböző gyakorlatot ennek kapcsán az elmúlt években: a 13. havi és 14. havi nyugdíj esetében például követi az új kormány is az előző gyakorlatát. Ez akár most is követhetik, és akkor 2027-ben csak az kap SZÉP-kártyát, aki még az idén nyugdíjba vonul, a többiek csak 2028-ban kerülnek sorra.

A nyugdíjas élelmiszer utalványoknál viszont az volt jogosult, aki 2025. július hónapban kapta a fenti ellátások valamelyikét, tehát egy évközi határidőt határoztak meg. Viszont azt érdemes látni, hogy ez egy rendkívüli juttatás volt, inkább arra láttunk jóval több példát, hogy évközben nem lehet az ilyen plusz juttatásokra jogosultságot szerezni.

Évről évre, lépésről lépésre

Azt már egy ideje lehetett tudni, hogy a korábban kommunikált 200 ezer, illetve 100 ezer forintos összegeket nem azonnal vágják hozzá a leginkább rászorulókhoz, hanem évente adagolják az. Ez sem új találmány: a korábbi Orbán-kormány így próbálta bevezetni a 13. havi és 14. havi nyugdíjat is. A 13. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetéséből az lett, hogy az első részletet - negyhavi nyugdíjat - még a terv szerint fizették ki, de a rákövetkező évben a félhavi nyugdíj helyett már a teljes 13. havi juttatást adták oda (ennyire hasított a gazdaság). A 14. havi nyugdíjnak szintén csak az első, egynegyed havi részlete érkezett meg idén februárban, a Magyar-kormánynak azonban időközben más tervei támadtak, így itt sem valósul meg a lépcsőzetes bevezetés. A 14. havi nyugdíj megmarad ezen a negyedhavi szinten 2027-től (most legalábbis ez a terv).

"A SZÉP-kártyákra juttatott kiegészítő támogatást évről évre fokozatosan emelik, és 2030-ra éri el a teljes összegét. Első lépésben jövőre az összeg 25 százalékát, 2028-ban az 50 százalékát, 2029-ben pedig az összeg 75 százalékát fizetik ki" - ismertették a lépcsőzetes terveket. Azon túl, hogy évről évre emelnék az összeget arra a szintre, amivel korábban kamányoltak, attól is függővé teszik annak nagyságát, kinek mekkora az ellátása.

"Ahogyan a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelésénél, úgy a SZÉP-kártya esetén is érvényesül az arányosság elve. Azokat szeretné a kormány jobban segíteni, akik eddig méltatlanul kevés ellátáshoz jutottak a ledolgozott éveik után" - írják.

Akiknek a nyugdíja nem éri el a havi 250 ezer forintot,

2027-ben évi 50 ezer forint;

2028-ban évi 100 ezer forint;

2029-ben évi 150 ezer forint;

2030-tól pedig évi 200 ezer forint

kiegészítő támogatást kapnak SZÉP-kártyájukra.

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Akiknek a nyugdíja nem éri el az 500 ezer forintot, de 250 ezer forint feletti a járandóságuk,

2027-ben évi 25 ezer forint;

2028-ban évi 50 ezer forint;

2029-ben évi 75 ezer forint;

2030-tól pedig évi 100 ezer forint

kiegészítő támogatást kapnak SZÉP-kártyájukra.

Érdekes információ az is, amit a rendelet is sugall és a tájékoztatásban is olvasható, hogy "a kártyák összegét pedig legkésőbb 2027. október 31-ig fizetik ki". Ez akár jelentheti azt is, hogy még azt a 25-50 ezer forintot, amit jövőre beígért, sem egy összegben fizeti majd ki a kormány. (Hiszen például a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást is végül kétösszegben adták oda a családoknak.) Előbb-utóbb bizonyára ez is kiderül majd.

Gyógyszerre és bolti élelmiszerre ezek szerint mégse lehet elkölteni

Többször elhangzott az ígéret, hogy a 2027-től bevezetendő nyugdíjas SZÉP-kártya összege gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre is fordítható lesz. A kormany.hu oldalon viszont most azt olvashatjuk:

A lépéssel 2,2 millió nyugdíjas jut kiegészítő támogatáshoz, amit a pihenésen túl melegételre és a fizikai közérzetet javító szolgáltatásokra is fordíthatnak majd. Fontos tudni, hogy a kártyáról készpénzt felvenni nem lehet, csak szolgáltatást vagy árut lehet venni belőle. A kártyát elfogadják különböző szálláshelyeken, de melegételt is lehet venni belőle éttermekben, cukrászdákban, menzákon vagy házhozszállítás esetén

- írják, azt is hozzátéve: "Színház-, koncert- vagy mozijegyeket, valamint múzeumi és állatkerti belépőket is lehet vásárolni a SZÉP-kártyára utalt összegéből. De beváltható a kártya fürdőkben, gyógyfürdőkben és fizikai közérzetet javító szolgáltatásoknál is, legyen szó fizioterápiáról, fogászati kezelésekről vagy diagnosztikáról."

Tehát a nyugdíjas SZÉP-kártya sem fog másként működni, mint a SZÉP-kártya jelenleg. Miközben az igazán nagy ígéret a gyógyszer és hideg élelmiszer lehetőség volt. Az pedig egyáltalán nem lenne ördögtől való, hogy hideg élelmiszert lehessen venni SZÉP-kártyával, mert több ilyen időszak is akadt, legutóbb 2025. december 1. és 2026. április 30. között volt erre lehetőség. Az ilyen meghatározott időszakokon kívül a hagyományos SZÉP-kártya általános bolti ételvásárlásra nem volt használható.

Ezek szerint vagy a mostani tájékoztatásból felejtették ki a gyógyszereket és az élelmiszert, vagy időközben változtak a tervek. Lehetséges, hogy "élelmiszer" alatt a korábbi ígéretekben sem olyan alapvető élelmiszereket értettek, mint a tej, tojás, kenyér, hanem éttermi fogyasztást, melegétel-rendelés. Bár az élelmiszer szó hallatán elsősorban a legtöbben bolti élelmiszerre gondolnak. Főként mert volt is példa rá, hogy erre lehetett költeni a SZÉP-kártyáról.