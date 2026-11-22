A hosszú és egészséges élethez nem feltétlenül van szükség különleges étrend-kiegészítőkre vagy drága szuperélelmiszerekre: a szakértők szerint már a mindennapi étkezési szokások megváltoztatása is sokat számíthat. A zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák és olajos magvak rendszeres fogyasztása hozzájárulhat az egészség megőrzéséhez, amit egy több mint 105 ezer ember adatait vizsgáló, három évtizedes kutatás eredményei is alátámasztanak.

A hosszú és egészséges élet titkát évtizedek óta kutatják a tudósok, az utóbbi években pedig egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy a mindennapi étkezési szokások milyen szerepet játszhatnak az öregedés folyamatában. A várható élettartamot számos tényező befolyásolja, a genetikai adottságoktól kezdve a rendszeres testmozgáson és az alvás minőségén át egészen a táplálkozásig.

Bár egyetlen élelmiszerről sem bizonyították, hogy önmagában meghosszabbítaná az életet, egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a kiegyensúlyozott, változatos étrend hozzájárulhat a krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez és az egészség hosszabb távú megőrzéséhez.

Több mint százezer embert követtek három évtizeden keresztül

Egy, a Nature Medicine folyóiratban 2025 márciusában megjelent tanulmány két nagy amerikai egészségügyi kutatás, a Nurses' Health Study és a Health Professionals Follow-Up Study adatait elemezte. Összesen 105 015 résztvevő táplálkozási szokásait vizsgálták, és azt elemezték, hogyan függ össze nyolc különböző étrendi minta követése az egészséges öregedéssel.

A kutatók nem csak azt nézték meg, a résztvevők közül ki éri meg a 70 éves kort. Az egészséges öregedés feltétele volt az is, hogy az érintettek ne szenvedjenek az általuk vizsgált krónikus betegségekben, és megfelelő fizikai, mentális, valamint kognitív állapotban legyenek. A legfeljebb 30 éves követési idő alatt 9771 ember, vagyis a résztvevők 9,3 százaléka felelt meg az egészséges öregedés valamennyi feltételének.

A nyolc vizsgált étrendi minta mindegyikénél kedvezőbb eredményeket találtak azoknál, akik következetesebben tartották magukat az egészséges táplálkozás alapelveihez. A legerősebb összefüggést az Alternative Healthy Eating Index (AHEI), vagyis a Harvard Egyetem kutatói által kidolgozott egészséges táplálkozási mutató alapján értékelt étrend mutatta. Az index többek között a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák és egészséges zsírok fogyasztását veszi figyelembe, miközben a cukros italokat, a feldolgozott húsokat és a túlzott sóbevitelt kedvezőtlenül értékeli. A legmagasabb pontszámot elérő csoportban 86 százalékkal magasabb volt az egészséges öregedés esélyhányadosa, mint a legalacsonyabb pontszámú résztvevőknél.

Ezeket az élelmiszereket érdemes rendszeresen fogyasztani

Linda Shiue, a Kaiser Permanente belgyógyásza és életmódorvostani szakértője a HuffPostnak arról beszélt, hogy a hosszabb élet érdekében az egyik legfontosabb lépés az étrend javítása és a rendszeres testmozgás. Szerinte elsősorban a természetes vagy minimálisan feldolgozott élelmiszereket, köztük a zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiőrlésű gabonákat, tojást és olajos magvakat érdemes előnyben részesíteni. A szakértő ajánlásai több ponton egybevágnak a nagyszabású kutatás eredményeivel is.

A keresztesvirágú zöldségek, például a brokkoli, a kelkáposzta, a kelbimbó és a káposzta rostokban, vitaminokban és különféle növényi hatóanyagokban gazdagok. Mark Hyman családorvos szerint ezek az élelmiszerek gyulladáscsökkentő tulajdonságú vegyületeket is tartalmaznak, amelyek hozzájárulhatnak a szervezet egészséges működéséhez.

A sötétzöld leveles zöldségek, például a spenót és a leveles kel különösen értékes folátforrások. A folát fontos szerepet játszik a sejtek működésében, míg a zöldségek rosttartalma az emésztőrendszer egészségét is támogathatja.

A teljes kiőrlésű gabonák, köztük a zab, a barna rizs és a teljes kiőrlésű kenyér rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a 2-es típusú cukorbetegség alacsonyabb kockázatával. A Nature Medicine kutatása is kedvező kapcsolatot talált a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása és az egészséges öregedés között.

Az olajos magvak és hüvelyesek, például a dió, a mandula, a lencse, a bab és a csicseriborsó növényi fehérjét, rostokat és telítetlen zsírsavakat biztosítanak. Florence Comite, a hosszú élettel foglalkozó amerikai orvos különösen a diót emelte ki, amely növényi eredetű omega-3 zsírsavakat is tartalmaz.

A zsíros halak, például a lazac, a szardínia, a hering és a makréla szintén értékes omega-3-források. Rendszeres fogyasztásuk a szív- és érrendszeri egészség szempontjából lehet előnyös.

Az extra szűz olívaolaj egyszeresen telítetlen zsírsavakat és polifenolokat tartalmaz. A mediterrán étrend egyik alapvető összetevője, amelyet számos kutatás összefüggésbe hozott a kedvezőbb szív- és érrendszeri egészséggel.

Az édességekről sem feltétlenül kell lemondani

A szakértők szerint az egészséges táplálkozás nem jelenti azt, hogy minden édes ételt ki kell zárni az étrendből. A bogyós gyümölcsök, például az áfonya, a málna és az eper rostokat és antioxidáns hatású növényi vegyületeket tartalmaznak, miközben általában viszonylag alacsony a glikémiás terhelésük.

Az egyik szakértő az étcsokoládét is megemlítette, amely magas kakaótartalom esetén jelentős mennyiségű polifenolt tartalmazhat. Ezeket a vegyületeket több kutatás is vizsgálta a szív- és érrendszeri egészséggel összefüggésben. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a csokoládé korlátlan fogyasztása egészséges lenne, hiszen energiatartalma magas lehet.

A szakértők a natúr joghurtot és a fermentált élelmiszereket, például a kefirt, a savanyú káposztát és a kimchit is ajánlják. Ezek egy része élő mikroorganizmusokat tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a bélflóra sokféleségéhez. A joghurt emellett fehérjét és kalciumot is biztosíthat a szervezetnek.

Nem egyetlen ételen múlik a hosszú élet

A Nature Medicine tanulmányának eredményei alapján az egészséges öregedés szempontjából elsősorban a teljes étrend minősége lehet meghatározó. A kedvezőbb eredmények a gyümölcsök, zöldségek, teljes kiőrlésű gabonák, telítetlen zsírsavak, olajos magvak, hüvelyesek és alacsony zsírtartalmú tejtermékek magasabb fogyasztásával függtek össze.

Ezzel szemben a nagyobb sóbevitel, a transzzsírok, a cukros italok, valamint a vörös és feldolgozott húsok magasabb fogyasztása kedvezőtlenebb eredményekkel járt együtt. A kutatók azt is megállapították, hogy a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztó csoportban 32 százalékkal alacsonyabb volt az egészséges öregedés esélyhányadosa, mint a legkevesebbet fogyasztók körében.