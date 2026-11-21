Néhány száz forintos ételekkel és italokkal várja a látogatókat az Aldi karácsonyi vására Budapesten. A háromnapos rendezvényen a gyerekek körhintázhatnak is, a vásár teljes bevételét pedig jótékony célra ajánlják fel.

November 27. és 29. között karácsonyi vásárt rendeznek a XIII. kerületi Pannónia utca 59–63. szám alatti Aldi parkolójában – derül ki az esemény plakátjáról, amelyet az Aldi a saját weboldalán tett közzé. A vásár mindhárom napon 15 és 21 óra között tart nyitva.

A látogatók 3 deciliter forró teát 180 forintért, ugyanennyi forralt bort 400 forintért vásárolhatnak. A hot dog 700 forintba, a 125 grammos kenyérlángos pedig 315 forintba kerül majd. A tavalyi árakhoz képest, amelyekről szintén írt a Pénzcentrum, némileg még olcsóbb is lett az idei vásár.

Az édességek között a 120 grammos kakaós csigát 155 forintért, a 117 grammos vegán almás háromszöget 205 forintért kínálják. A 300 grammos kakaós kalács csomagja 799 forint lesz, egy üveg forralt borért pedig 999 forintot kérnek.

A gyerekeket körhintával várják a helyszínen. A karácsonyi vásár teljes bevételét egy közhasznú szervezet részére ajánlják fel jótékony célra – áll az Aldi oldalán.