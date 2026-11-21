Közeleg Szent András napja, amely hagyományosan a disznóvágások kezdetét is jelezte. Ilyenkor előkerült a hurka, a kolbász, a friss pecsenye, és persze a toros káposzta sem maradhatott el. Csakhogy ahány vidék, annyi recept: Biharban például egy különleges fűszer, a csombor adja meg a húsos káposzta karakterét, a Nagykunságban pedig egy hájas, szilvalekváros sütemény, a papucs is a disznótoros vacsorák kedvelt édessége volt. A Gasztromesék legújabb fejezetében most ennek a két régi, tájjellegű magyar fogásnak eredtünk a nyomába: előkerestük a hagyományos recepteket is.

Amikor beköszöntött a hidegebb idő, a magyar vidéken lassan megkezdődött a disznótoros szezon is. November végén, Katalin és András napja környékén sok helyen már készülődtek a nagy családi eseményre: előkerült a hurkatöltő, sült a friss pecsenye, készült a kolbász, és persze a toros káposzta sem maradhatott el. András napját nem véletlenül nevezték Disznóölő Szent Andrásnak, november 30-át ugyanis sokfelé a disznóvágások hagyományos kezdetének tartották. Persze nem volt ez kőbe vésett szabály: az időjárás, a helyi szokások és az állat súlya is beleszólt abba, mikor jött el a nagy nap.

A disznótor azonban jóval több volt egyszerű húsfeldolgozásnál. A családtagok mellett gyakran rokonok és barátok is összegyűltek, hiszen egy nagyobb sertés feldolgozása komoly csapatmunkát igényelt. Hajnalban kezdődött a munka, a házigazda pálinkával, reggelivel fogadta a segítőket, a nap végére pedig a fáradozásból közös lakoma lett.

Disznóvágás 1933-ban: régen igazi ünnepnapnak számított a falvakban, hetekig készültek rá. (Fotó adományozó Szalay Réka / Fortepan)

Mi került a disznótoros asztalra? Sült vér, friss hurka, kolbász és toros káposzta

A disznótoros napnak megvolt a maga rendje, és az egyes munkafázisokhoz különféle hagyományos ételek kapcsolódtak. Hajnalban, miután leölték a disznót, felfogták a vérét, és vitték is a konyhára. Ami nem kellett a véres hurkához, abból hagymás sült vért készítettek, amit friss kenyérrel kínáltak. Közben megkezdődött a hús feldolgozása: a friss húsból pecsenye sült, a hurkához és a kolbászhoz pedig előkészítették a hozzávalókat. A munkával igyekezni kellett, hiszen a hús nagy részét még aznap feldolgozták. A nők is kivették a részüket a munkából: töltötték a hurkát és a kolbászt, és a konyhai előkészületekben is segédkeztek.

Asszonyok tisztítják a belet 1961-ben. Nem tartozott a disznótor legkedveltebb munkái közé, de ha hurkát akartak tölteni, ezt a feladatot sem lehetett megúszni. Régen nem volt műbél, valakinek ezt is el kellett végeznie. (Fotó adományozó: Tóth Ákos / Fortepan)

Másnap aztán folytatódott a munka: az üstben kisütötték a zsírt, elkészült a tepertő, abálták a szalonnát, megfőzték a disznósajtot, a kolbászokat pedig előkészítették a füstölésre. A sertés különböző részeit gondosan szétválogatták: a sonka, a szalonna és egyes húsdarabok sózva, füstölve kerültek a kamrába, más részekből hurka, kolbász és disznósajt készült. A csontosabb húsrészekből levest főztek, a friss húsból pedig olyan kiadós fogások kerültek az asztalra, amelyek jól illettek a hideg téli napokhoz.

Hűtő híján a lesütött hús is népszerű tartósítási módnak számított: a kisütött zsírral leöntött húsdarabokat zsírosbödönben tárolták, így hosszabb ideig eltarthatták őket. Ennél finomabb csemegét pedig nehéz elképzelni, különösen egy darab friss kenyérrel és kovászos uborkával.

Toros káposzta Zilahy Ágnes 1892-es szakácskönyvéből: egyszerű, de annál húsosabb fogás

Ha régi magyar receptet keresünk, érdemes elővenni Zilahy Ágnes Valódi magyar szakácskönyvét, amelynek 1892-es kiadása számos, ma is ismert fogás korabeli változatát őrzi. A könyvben külön receptként szerepel a toros káposzta, mégpedig a főzelékek között. A leírásból az is kiderül, hogy Zilahy nem bonyolította túl ezt az ételt: a hangsúly a jó minőségű sertéshúson és a savanyú káposztán volt. A recept szerint egy kilónyi, falatokra vágott kövér sertéshúst kell egy nagy lábasban pirítani. Sóval és tört borssal ízesítjük, majd amikor a hús már kissé megpirult, egy pohár vizet öntünk hozzá, és beletesszük a nagy tányérnyi savanyú káposztát. Az egészet jól összekeverjük, lefedjük, majd körülbelül fél órán át pároljuk. Közben időnként megkeverjük, és arra ügyelünk, hogy a hús és a káposzta ne száradjon ki.

Zilahy még egy fontos tanácsot is ad: ha sok idő telik el a tálalásig, időnként egy-két kanál vizet kell önteni a káposztához, hogy ne száradjon ki. A recept végén pedig ott az a mondat, amelyből jól látszik, mennyire szerették a tartalmas, húsos fogásokat: „Minél több a hús az efféle káposztában annál jobb.” Ez a változat tehát jóval egyszerűbb, mint sok mai, többféle hússal, fűszerrel vagy tejföllel gazdagított toroskáposzta. Éppen ettől érdekes: egy 19. század végi szakácskönyvben így örökítették meg a fogást, amelynek alapja ma is ismerős lehet a magyar konyhából.

Így készül a bihari toros: a savanyú káposzta mellé nem mindennapi hozzávalók kerülnek

A toroskáposzta sem mindenütt ugyanúgy került az asztalra: ahány tájegység, annyi szokás, és persze annyi recept. Biharban például többféle változata is ismert. Van, ahol háromféle sertéshúsból főzik, máshol árpagyöngyöt kevernek a savanyú káposztához. A tenkei változatba (Tenke Romániában, Bihar megyében található, Nagyváradtól délkeletre) pedig még paradicsomlé és tejföl is kerül. Utóbbi különösen érdekes, hiszen a legtöbben talán nem így képzelik el a klasszikus disznótoros káposztát. A receptet a Hagyományos bihari ételek című, 2023-ban megjelent gyűjteményből vettük.

A recept egyik érdekes fűszere a csombor, vagyis a borsikafű, ami nem véletlenül került a bihari fogásba: az erdélyi konyha egyik jellegzetes fűszere, amit nemcsak húsos káposztákhoz, hanem lucskos káposztához és töltött káposztához is szívesen használnak. Enyhén borsos, karakteres aromája különösen jól illik a savanyú káposztához és a sertéshúshoz. A borsikafű azonban nemcsak Erdélyben ismert: az Alföldön, az Őrségben és Göcsejben is használják.

Hozzávalók:

600 g sertéstarja (vagy lapocka)

300 g savanyú káposzta

250–300 g vöröshagyma

150 ml paradicsomlé

150 g tejföl

50 g sertészsír

20 g édesnemes fűszerpaprika

5–10 g só

5–10 g őrölt bors

5 g őrölt kömény

5 g szárított csombor (borsikafű)

A savanyú káposztát szükség esetén átöblítjük, majd lecsepegtetjük. A sertéshúst egyenletes kockákra vágjuk. A felhevített sertészsíron néhány perc alatt körbepirítjuk, majd kevés vizet öntünk alá, és lassú tűzön főzni kezdjük. Amikor a hús félig megpuhult, hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, a fűszerpaprikát, a köményt, a borsot és a csombort. Beletesszük a savanyú káposztát, hozzáöntjük a paradicsomlevet, majd annyi vizet adunk hozzá, hogy részben ellepje. Kis lángon, időnként megkeverve 60–90 percig főzzük, amíg a hús és a káposzta is megpuhul. Melegen, tejföllel kínáljuk.

Nem maradhatott el az édesség sem: így készült a disznótorok kedvence: a hájas szilvalekváros papucs

A disznótoros vacsora után az édességnek is jutott hely az asztalon. Nem feltétlenül bonyolult süteményekre kell gondolni: a gyorsan elkészíthető zsíros pogácsa, a fánk és a hájas tészta is a hagyományos disznótoros kínálathoz tartozott. A Nagykunságban azonban egy kevésbé ismert süteménynek is nagy keletje volt: T. Bereczki Ibolya néprajzi gyűjtése szerint Kisújszálláson és Vezsenyen a „papucs” számított kedvelt disznótori süteménynek.

A papucs hájas, szilvalekváros változata igazi régi sütemény: a titka a többször hajtogatott, sertéshájjal rétegzett tésztában rejlik, amely sütés közben leveles, omlós lesz. Nem éppen villámgyors édesség, de a hájas tészta rajongóinak aligha kell bemutatni, miért éri meg a pepecselést. A következőkben egy ilyen szilvalekváros változat receptjét hozzuk.

Hozzávalók (4 főre):

25 dkg ledarált sertésháj

1 evőkanál ecet

50 dkg liszt

1 evőkanál zsír

1 tojás

langyos, sós víz

500 g szilvalekvár

1 tojássárgája a sütemény lekenéséhez

porcukor a tetejére

A ledarált sertéshájat az ecettel és 13 dkg liszttel összedolgozzuk. A maradék 37 dkg lisztet a zsírral, a tojással és annyi langyos, sós vízzel gyúrjuk össze, hogy megfelelő állagú tésztát kapjunk. A tésztát kinyújtjuk, majd megkenjük a hájas keverék egyharmadával. Ezután összehajtjuk, és 20 percig pihentetjük. A kenést, hajtogatást és pihentetést még kétszer megismételjük.

Végül ismét kinyújtjuk a tésztát, és négyzetekre vágjuk. Mindegyik közepére szilvalekvárt teszünk, majd az egyik sarkát ráhajtjuk. A tetejüket tojássárgájával megkenjük, és világosbarnára sütjük. Az eredeti recept körülbelül 20 perces sütési időt ad meg. Ha kihűltek, porcukorral meghintve kínáljuk.