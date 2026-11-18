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A filozófia világnapját minden évben november harmadik csütörtökén ünnepeljük. Ebből az alkalomból a mai kvíz során ismert filozófusok, meghatározó művek és elméletek kapcsán teszünk fel kérdéseket. Az ókori görög bölcselőktől a felvilágosodás nagy gondolkodóin át egészen a modern filozófiai irányzatokig számos olyan elmélet és gondolatkísérlet született, amely ma is foglalkoztatja az embereket. Te vajon eligazodsz a filozófiai fogalmak között, ismered a nagy gondolkodók elméleteit? Teszteld a tudásodat, és nézd meg, mennyire vagy otthon a filozófia világában!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mennyire vagy otthon a filozófia világában? Teszteld a tudásod ezzel a kvízzel! 1/10 kérdés Kitől származik a híres kijelentés: "Gondolkodom, tehát vagyok"? John Locke Immanuel Kant Friedrich Nietzsche René Descartes Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik filozófus nevéhez fűződik a barlanghasonlat, amely az érzékelhető világ és az ideák világának viszonyát szemlélteti? Hérakleitosz Platón Arisztotelész Szókratész Következő kérdés 3/10 kérdés Minek a tudománya a hermeneutika? a bizonyítás az értelmezés az etika az esztétika Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik ókori filozófus lakott egy hordóban a hagyomány szerint? Démokritosz milétoszi Thalész szinópéi Diogenész eleai Zénón Következő kérdés 5/10 kérdés Mi az alapja a Plutarkhosztól származó gondolatkísérletnek? A híres ókori filozófiai paradoxon lényege, hogy ha egy tárgynak fokozatosan minden egyes alkatrészét kicserélik, akkor a végeredmény ugyanaz a tárgy marad-e, mint az eredeti. Thészeusz hajója Odüsszeusz tutaja Héliosz szekere a trójai faló Következő kérdés 6/10 kérdés Ki fogalmazta meg a társadalmi szerződés elméletének egyik legismertebb változatát A társadalmi szerződésről című művében? Montesquieu John Locke Jean-Jacques Rousseau Thomas Hobbes Következő kérdés 7/10 kérdés Mit állít a determinizmus? Az erkölcsi igazságok kultúránként teljesen azonosak. Minden eseménynek vannak olyan előzményei és okai, amelyek meghatározzák annak bekövetkezését. A világ működését kizárólag a véletlen irányítja. Az emberi döntéseket semmi nem befolyásolja. Következő kérdés 8/10 kérdés Ki írta A tiszta ész kritikája című filozófiai művet? John Stuart Mill David Hume Immanuel Kant René Descartes Következő kérdés 9/10 kérdés Mit vizsgál a fenomenológia irányzata? egy gondolat jelentőségét és igazságát gyakorlati következményei felől hogyan jelennek meg a dolgok a tudatunkban, vagyis hogyan tapasztaljuk és éljük meg a világot hogy mit jelent a létezés, mi igazolja a létezést hogyan alakiítja az emberi megismerés és értelmezés a megismert valóságot Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a sztoikus filozófia egyik legfontosabb alapelve? Az embernek teljesen el kell szigetelődnie a társadalomtól. A saját ítéleteink és reakcióink felett van a legnagyobb hatalmunk, ezért arra kell összpontosítanunk, amit befolyásolni tudunk. A boldogság a minél több élvezet megszerzéséből fakad. A sors minden eseményét meg kell változtatni, ha lehetőségünk van rá. Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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