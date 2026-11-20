Az európai áram- és gázárak 2026 őszére a 2022-es energiaválság óta nem látott szintre emelkedtek, az árak pedig a tavalyi értékek két-háromszorosára nőttek.
Nő a nyomás a fővárosi hajléktalanszállókon: 100-150 fővel többen keresnek éjszakai menedéket naponta, mint tavaly
A hideg idő beköszöntével jelentősen, naponta akár 150 fővel is nőtt a budapesti hajléktalanszállók forgalma a tavalyi évhez képest, a főváros azonban felkészült a téli krízisidőszakra. Emellett a vízhálózat elavult állapota miatt a városvezetés a vízdíjak szociális alapú emelését szorgalmazza, áprilistól pedig átveszi a parkolás üzemeltetését a kerületektől, így a jövőben digitális ellenőrzés válthatja fel a szélvédőre helyezett pótdíjfizetési felszólításokat - számolt be a Népszabadság.
Idén novemberben tartósan megemelkedett az éjszakai menedéket keresők száma Budapesten. Míg 2025 őszén éjszakánként átlagosan 1280 és 1319 közötti ember vette igénybe a szállásokat, 2026 novemberében ez a szám már 1344 és 1384 között mozog. Bár a tavaly téli, 1440 fős csúcsot még nem érték el, az átmeneti szállók már most közel teljes kihasználtsággal működnek, a várólisták pedig ismét megteltek.
A megnövekedett igényekre válaszul az ellátórendszer felkészült a fokozott terhelésre. Három szállón összesen 120 pótmatracot helyeztek el a férőhely nélkül maradóknak, a Könyves Kálmán körúton pedig egy 25 fős életmentő pontot nyitottak. A XVI. kerületben új éjjeli melegedő várja azokat, akik eddig bizalmatlanok voltak a hivatalos intézményekkel szemben, például az aluljárókban meghúzódó embereket. Az utcai szociális hálózatot megerősítették, különös figyelmet fordítva a nőkre, a párokra és a kisállattal érkezőkre. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint bár a számok nem megnyugtatóak, a rendszer rendelkezik még tartalékokkal. A főváros emellett a téli időszakban bővíti a rászoruló gyermekes családok és az idősek támogatását is.
A szociális kérdések mellett a főváros infrastruktúrája is komoly kihívásokkal küzd. Egy friss jelentés rámutatott, hogy a budapesti víz- és csatornahálózat vezetékeinek 70 százaléka cserére szorul. Az idei nyári hőhullámok idején a víznyerő kutak maximális kapacitáson működtek, amit a városvezetés részben az alacsony, túlfogyasztásra ösztönző vízdíjakkal magyaráz. Bár a vízfogyasztás csaknem háromnegyedét a lakosság adja, a bevételeknek csupán 42 százaléka származik ebből a szegmensből. A helyzet megoldása érdekében a főváros kezdeményezte a kormánynál az árszabályozási jogkör átvételét, hogy egy szociális szempontokat is figyelembe vevő díjemelést hajthasson végre.
Jelentős változás várható a közlekedésszervezésben is, mivel jövő áprilisban a főváros átveszi a parkolási rendszer üzemeltetését a kerületektől. A tervek szerint – amennyiben a jogszabályi háttér is megteremtődik – megszűnik a papíralapú pótdíjazás, és a jogosultságokat kamerákkal felszerelt járművek ellenőrzik majd. A lakossági parkolási kedvezményeket 2027-re még a kerületek biztosítják, az év második felében azonban egységesítik a rendszert, így azt követően már közvetlenül a fővárostól kell igényelni az engedélyeket.
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