A csapadékos időt követően drasztikus változás áll be az időjárásban.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 22.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. november 22.
Névnap
Cecília
Friss hírek
- Komoly bajban a hazai színházak, múzeumok: szép lassan eltűnnek a cégek a magyar kultúra mögül
- Jó boltot csinált a karrierváltással a kiégett barista: nem semmi, mennyit keres új szakmájában
- Milliónyi baktérium hemzseghet ebben a mindennapi használati tárgyban: sokan veszélyesen rosszul tisztítják
- Kell ennél több? Teszten Magyarország egyik legolcsóbb új autója: ezt tudja a Dacia Sandero 6,6 millió forintért
- Máshol épülhet a jövő a magyar szakemberek tudásából: súlyos agyelszívás sújtja Magyarországot
- Új fűtési trend hódít Magyarországon: egyre többen keresik ezeket a berendezéseket, tényleg lefaraghatják a rezsit?
Deviza árfolyam
EUR: 373.89 Ft
CHF: 406.09 Ft
GBP: 446.01 Ft
USD: 340.97 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 38470 Ft
MOL: 4550 Ft
RICHTER: 13290 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.11.23: Északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így a képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Éjszaka még sokfelé várható csapadék, zömmel eső, viszont elsősorban a hegyekben, mielőtt szűnne a csapadék átmenetileg havas esőbe, havazásba is válthat a halmazállapot. Reggelre a délkeleti országrészt is elhagyja a csapadékzóna, többnyire szárazra fordul az idő, ezt követően már inkább csak északkeleten fordulhat elő estétől néhol hózápor. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik, a Dunántúl északi részein olykor viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3, 8 fok között valószínű.
2026.11.24: Napos időre van kilátás délnyugaton kevesebb, míg északkeleten több gomolyfelhővel, melyek főleg északkeleten jobban össze is állhatnak, arrafelé erősen felhős körzetek, időszakok mellett elvétve hózáporok is előfordulhatnak. Az ország túlnyomó részén viszont nem várható csapadék. Az északnyugati szelet több helyen kísérhetik erős lökések, északkeleten és a délnyugati határvidéken viszont mérsékelt marad az áramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5, 0 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 2, 6 fok között valószínű.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.22. vasárnap éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Vasárnap a térségünk fölé érkező ciklon miatt előbb a meleg-, estétől már a hidegfrontra érzékenyek szervezetét terheli meg az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.11.22)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Itt a bejelentés, meghosszabbítjuk a hármas metrót: igaz, nem Bicskéig, de már ennek is sok budapesti örülni fog
A beruházás legkritikusabb és legnehezebben megoldható pontja az ingatlanszerzés.
A Pénzcentrum 2026. november 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megszólalt a budapesti rendőrfőkapitány: 2000 egyenruhás hiányzik a fővárosból, így harcolnak a romló közbiztonság ellen
Az akciók során több mint 600 elfogást hajtottak végre, és mintegy 3000 esetben intézkedtek.
Rendkívüli időjárási jelenség csapna le a 2026 telén: kiderült, mennyi havazásra van kilátás Magyarországon
A Csendes-óceán felett kialakult, történelmi léptékű El Niño-jelenség határozza meg a 2026/2027-es tél időjárását.
Havazás, viharos szél és kemény fagyok jönnek Magyarországon: itt fehéredhet ki a táj már vasárnap este
A hegyekben már havazásra is van esély, hétfőre pedig jelentős lehűlés érkezik, kedden hajnalban országszerte fagyhat.
Új, kiszámíthatóbb beruházási stratégiát alkalmaz a BKK a budapesti közösségi közlekedés fejlesztésében, elkerülve a korábbi gigaprojektek okozta forráselvonásokat.
A Pénzcentrum 2026. november 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hét utolsó munkanapján változóan felhős időre készülhetünk, hosszabb-rövidebb napos időszakokkal.
Az adventi hétvégékre sokan csak az indulás előtt egy-két héttel foglalnak, szilveszterre viszont egyes szálláshelyeken már most elfogytak a szobák.
Egy Instagram-videó szerint Montenegróban egy hét nyaralás kevesebbe kerülhet, mint egy vacsora Párizsban.
A magyarok 21 százaléka tervezi, hogy utazási irodán keresztül foglal külföldi nyaralást 2027 nyarára.
Elfogadta a rövid távú lakáskiadás szabályozásáról szóló rendeletét az I. kerületi önkormányzat képviselő-testülete csütörtökön, így a budai Várban 2028. január elsejétől teljes tiltás lesz.
November 19-től már Nyíregyházán is elérhető a Budapesten és öt vidéki nagyvárosban működő, alkalmazásalapú taxiszolgáltatás.
Jövőre megkezdődik a Debrecen és Nagykereki közötti 106-os vasútvonal újjáépítése, hogy a szakaszon minél hamarabb újraindulhasson a személyszállítás.
A Pénzcentrum 2026. november 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
. A déli óráktól délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna éri el az országot, amely sokfelé hoz tartós esőt, estére pedig a déli és délkeleti tájakon viharossá...
Csütörtökön egy gyorsan kimélyülő és mozgó ciklon alakítja Magyarország időjárását, amely kiadós esőzést és viharos szelet hoz magával.
Vitézy Dávid bejelentette: megújul az egyik legfontosabb magyar elővárosi vasútvonal, új szerelvények is érkeznek
Európai uniós forrásokból újul meg a ráckevei (H6-os) HÉV vonala a Dunaharaszti és Tököl közötti szakaszon.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.