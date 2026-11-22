Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. november 22.

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. november 21.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. héten emelkedő számsorrendben a következők:

18, 27, 57, 72, 85

Joker: 940808 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 25 db

3-as találat: 2151 db

2-es találat: 55738 db



OTP: 38470 Ft

MOL: 4550 Ft

RICHTER: 13290 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.23: Északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így a képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Éjszaka még sokfelé várható csapadék, zömmel eső, viszont elsősorban a hegyekben, mielőtt szűnne a csapadék átmenetileg havas esőbe, havazásba is válthat a halmazállapot. Reggelre a délkeleti országrészt is elhagyja a csapadékzóna, többnyire szárazra fordul az idő, ezt követően már inkább csak északkeleten fordulhat elő estétől néhol hózápor. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik, a Dunántúl északi részein olykor viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3, 8 fok között valószínű.

2026.11.24: Napos időre van kilátás délnyugaton kevesebb, míg északkeleten több gomolyfelhővel, melyek főleg északkeleten jobban össze is állhatnak, arrafelé erősen felhős körzetek, időszakok mellett elvétve hózáporok is előfordulhatnak. Az ország túlnyomó részén viszont nem várható csapadék. Az északnyugati szelet több helyen kísérhetik erős lökések, északkeleten és a délnyugati határvidéken viszont mérsékelt marad az áramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5, 0 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 2, 6 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.22. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Vasárnap a térségünk fölé érkező ciklon miatt előbb a meleg-, estétől már a hidegfrontra érzékenyek szervezetét terheli meg az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.11.22)

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