A Wekerle Plusz sem hozhat újabb lakáspiaci árrobbanást 2027-ben, a szakértők inkább a drágulás lassulására, helyenként pedig stagnálásra és kisebb árcsökkenésre számítanak. Miközben az új lakások vásárlói a 3 százalékos hitel miatt előnybe kerülhetnek, Budapesten továbbra is rendkívül szűk a programnak megfelelő kínálat. A Duna House, a Zenga.hu és az Otthon Centrum elemzői szerint egyre élesebben válhat ketté a piac, és az árkorlátoknak megfelelő vidéki nagyvárosok, illetve a külső budapesti kerületek kerülhetnek kedvezőbb helyzetbe.

Az Otthon Start után új lakástámogatási rendszerrel próbálja élénkíteni a magyar ingatlanpiacot a kormány. A Wekerle Plusz nemcsak a fiatalok lakásvásárlását támogatja, hanem az energetikai felújításokra, a lakáscélú megtakarításokra, valamint a megfizethető bérlakások és kollégiumok építésére is kiterjed. A következő évben így több irányból is érkezhet állami ösztönzés a lakáspiacra. Kérdés azonban, hogy mindez elegendő lesz-e a kereslet fenntartásához, és milyen hatással lesz az ingatlanárakra.

Október 28-án elindult a Wekerle Plusz, amely a korábbi Otthon Start program helyébe lépett. Az új konstrukció célja elsősorban a 18 és 45 év közötti fiatalok első saját otthonhoz jutásának támogatása, de a program ennél jóval szélesebb intézkedéscsomagot takar. A lakásvásárlási és építési hitel legfeljebb 50 millió forintos összegben, maximum 25 éves futamidőre vehető igénybe. A legfontosabb változás az Otthon Starthoz képest, hogy az új és a használt lakások finanszírozása eltérő kamatozással történik.

Új építésű lakás vásárlásakor vagy saját lakás építése esetén fix, évi 3 százalékos kamatot kell fizetni, míg használt ingatlan megvásárlásakor 5 százalékos a kamat. A kedvezményes kamat a teljes, legfeljebb 25 éves kamattámogatási időszak alatt változatlan marad.

Mire számíthatunk a jövő évben?

A Pénzcentrum most különböző szakértőkkel vizsgálta át, hogy mire lehet számítani a hazai ingatlanpaicon a Wekerle Plusz Program beindulásával. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint jelentős különbségek lehetnek Budapest és a vidéki piacok között, miközben a kisebb lakások és az agglomerációban található családi házak kerülhetnek előnybe.

Az elemző emlékeztetett, hogy a Wekerle Plusz árkorlátai megegyeznek az Otthon Start korábbi feltételeivel. A Duna House 2026 első tíz hónapjában értékesített budapesti új lakásainak mindössze 35 százaléka felelt meg ezeknek a feltételeknek, miközben a vármegyeszékhelyeken 90, Pest vármegyében 91, a kisebb vidéki településeken pedig 97 százalék volt az arány.

A használt lakásoknál is egyre szűkebb a fővárosi kínálat. Budapesten 2024-ben az eladások 90 százaléka, idén már csak 67 százaléka fért volna bele az árkorlátokba. A belső kerületekben különösen nehéz megfelelő ingatlant találni, a külső pesti városrészekben viszont az eladások több mint 90 százaléka megfelel a feltételeknek.

A kamatkülönbség ellenére sem várható tömeges átterelődés az új lakások felé. Egy 50 millió forintos, 25 éves hitel törlesztőrészlete 3 százalékos kamattal körülbelül 237 ezer, 5 százalékkal 292 ezer forint havonta. Az új lakások azonban Budapesten átlagosan 1,59 millió forintos négyzetméteráron keltek el, szemben a használt ingatlanok 1,22 milliós átlagával. Egy 50 négyzetméteres lakásnál ez közel 19 millió forintos vételárkülönbséget jelent.

- összegezte az elemző, hozzátéve, hogy véleménye szerint a legnagyobb nyertesek a 40–60 négyzetméteres lakások lehetnek. Budapesten az ilyen méretű használt ingatlanok 77 százaléka megfelelne a feltételeknek, míg a 80 négyzetméternél nagyobbaknál csak 29 százalék ez az arány. Vidéken a vármegyeszékhelyek és Pest vármegye új építésű családi házai is profitálhatnak. A kereslet egy része az agglomeráció felé mozdulhat, de tömeges kiköltözésre a Duna House nem számít.

Visszavonuló befektetők?

A befektetési célú vásárlásokat visszafoghatja az ötéves bentlakási kötelezettség és a bérbeadás tilalma. A Duna House budapesti vevői között a befektetők aránya a korábbi 31–40 százalékról októberre 21 százalékra csökkent.

A lakásárak emelkedése közben már 2026-ban lassult. A Duna House országos lakásárindexe éves összevetésben 6 százalékos növekedést mutatott a harmadik negyedévben, negyedéves alapon viszont fél százalékkal csökkent. Budapesten a téglalakások ára egy év alatt 0,9 százalékkal mérséklődött, miközben Kelet-Magyarországon a panellakások 17 százalékkal drágultak.

A társaság 2027-re országosan 3–5 százalékos nominális áremelkedést vár, Budapesten viszont stagnálhatnak az árak. A vidéki nagyvárosokban és az olcsóbb ingatlanoknál folytatódhat a drágulás, míg a fővárosi, árkorlát feletti lakások reálértéke csökkenhet.

A Wekerle Plusz nem pótolhatja teljesen az Otthon Start keresletélénkítő hatását, mivel az előző program sok vásárlást előrehozott. A Duna House ezért gyengébb 2027-es első negyedévre számít, a második félévtől viszont stabilizálódhat a piac.

Budapesten alig találni megfelelő új lakást

A Wekerle Plusz feltételei jelentősen befolyásolhatják, hogy hol és milyen ingatlanokat keresnek majd a vásárlók 2027-ben. A program azonban nem minden térségben kínál azonos lehetőségeket. Budapesten az új építésű lakásoknak kevesebb mint tizede fér bele az árkorlátokba, miközben a vidéki vármegyék többségében jóval szélesebb a megfelelő kínálat. Futó Péter, a Zenga.hu elemzője szerint a kedvezményes hitelek átrendezhetik a keresletet, de nem várható, hogy tömegek költöznének emiatt egyik országrészből a másikba.

Jelentős különbség látható a főváros és a vidék között a Wekerle Plusz feltételeinek megfelelő új építésű lakások arányában. A Zenga.hu társasházi kínálatának Budapesten kevesebb mint 10 százaléka felel meg a program előírásainak, miközben a vármegyék többségében a meghirdetett új lakások több mint fele elérhető lehet a támogatással. A Balaton-parti térségekben ugyanakkor szintén szűkebb a választék. Somogyban mindössze minden ötödik, Veszprém vármegyében pedig minden negyedik lakás fér bele a limitekbe.

A fővárosban elsősorban az olcsóbb kerületekben találni olyan új lakásokat, amelyek megfelelnek az 1,5 millió forintos négyzetméterár- és a 100 millió forintos vételárkorlátnak. A X., XV. és XVIII. kerületben még akadnak ilyen ingatlanok, a belvárosban és a budai oldalon viszont szinte teljesen kiesik a kínálat a programból. 2027-ben is főként a külső pesti kerületekben valósulhatnak meg olyan projektek, amelyek megfelelnek a feltételeknek.

Vidéken azokban a városokban lehet nagyobb mozgástér, ahol a fizetőképes kereslet is indokolja az új lakások építését. Debrecen, Kecskemét, Szeged, Győr, Székesfehérvár és Veszprém is ilyen célpont lehet.

A kamatelőny az új lakások felé terelheti a keresletet

Jelenleg országosan az ingatlanhirdetések iránti érdeklődések 8 százaléka irányul új építésű lakásokra, Budapesten pedig ez az arány 12 százalék. A Wekerle Plusz keretében az új lakásokhoz elérhető 3 százalékos kamat a használt ingatlanokra vonatkozó 5 százalékos kamattal szemben érezhető előnyt jelenthet, így a következő időszakban változhat a kereslet összetétele.

Az új lakások iránti érdeklődés elsősorban azokban a térségekben erősödhet, ahol a fejlesztők is látnak lehetőséget arra, hogy az 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt építsenek. Ide tartozhatnak a vidéki ipari és autóipari központok, a külső pesti kerületek, valamint Budapest néhány elővárosa.

A kedvezményes lakáshitel mellett a Wekerle Plusz felújítási pillére is élénkítheti a keresletet. Futó Péter szerint a felújítandó családi házak, valamint a programban részt vevő társasházak lakásai is vonzóbbá válhatnak, de elsősorban ott, ahol a vásárlók és a tulajdonosok rendelkeznek a hiteligényléshez szükséges pénzügyi háttérrel.

A szakértő nem számít arra, hogy a program önmagában jelentős költözési hullámot indítana el az országon belül. A budapesti árkorlátok miatt egyes vásárlók valóban az agglomeráció vagy a vidéki nagyvárosok felé fordulhatnak, de ez várhatóan nem eredményez tömeges elvándorlást a fővárosból.

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Legfeljebb 5 százalékos drágulás jöhet 2027-ben

A Wekerle Plusz igénylői köre szűkebb, mint az Otthon Start Programé volt, miközben az ingatlanpiac túlárazottsága továbbra is érezteti a hatását. Futó Péter ezért arra számít, hogy 2027-ben tovább lassul a lakásárak emelkedése. Országos szinten legfeljebb 5 százalékos drágulást tart elképzelhetőnek, ami nagyjából az inflációhoz és a bérek növekedéséhez igazodhat.

A piacon már most is vannak olyan szegmensek, ahol néhány százalékos korrekció következett be. Egyes budapesti kerületek panellakásainál, valamint a drágább fővárosi városrészekben, így az V., XII. és XIII. kerületben is mérséklődtek az árak. Hasonló folyamat figyelhető meg a Balaton-parti településeken is.

Vidéken jóval nagyobb a mozgástér

Az új lakások lehetnek a Wekerle Plusz nyertesei, de Budapesten alig van megfelelő kínálat

A Wekerle Plusz újabb lendületet adhat az új építésű lakások piacának, ám a program feltételeinek megfelelő ingatlanokból jelenleg meglehetősen szűkös a választék. Különösen igaz ez Budapestre, ahol az új lakások mindössze 3,5 százaléka fér bele az árkorlátokba. Az Otthon Centrum szerint a kedvezményes kamat a fejlesztőket is új projektek indítására ösztönözheti, a kínálat érdemi bővülésére azonban még várni kell.

Az Otthon Centrum jelenlegi kínálatában az új építésű lakások mintegy negyede felel meg a Wekerle Plusz feltételeinek. Budapesten mindössze 3,5 százalék ez az arány, vidéken viszont lényegesen kedvezőbb a helyzet. A vidéki városokban a lakások 44, a családi házak 75 százaléka már most is megfelel a program előírásainak.

A fővárosban elsősorban a külső kerületekben és a nagyobb lakásszámú beruházásoknál lehet esély arra, hogy a fejlesztők a támogatási korlátokhoz igazítsák az új lakások árazását. Budapesten ugyanis az új építésű ingatlanok négyzetméterára jellemzően meghaladja az 1,5 millió forintot, az átlag alatti árakkal főként a külső pesti városrészekben találkozhatnak a vevők.

A vidéki piac egyik legnagyobb problémája eddig nem az árkorlát, hanem a megfelelő kínálat hiánya volt. A program iránti érdeklődés azonban új beruházásokat ösztönözhet, bár ezekből várhatóan csak egy-másfél év múlva jelenhetnek meg nagyobb számban az elérhető lakások

- jegyezték meg.

Az első lakásukat vásárlók fordulhatnak az új építésű ingatlanok felé

Az új lakások iránt élénkülhet a kereslet, különösen azok körében, akik még nem rendelkeznek saját ingatlannal, és jogosultak a 3 százalékos hitelre. A használt lakásokra vonatkozó 5 százalékos kamathoz képest ez érdemi előnyt jelenthet, ugyanakkor a vásárlók döntését továbbra is korlátozza a megfelelő új építésű ingatlanok szűkös kínálata.

A kereslet növekedése tehát önmagában még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül több új lakás kerül a piacra. A fejlesztések előkészítése és megvalósítása időigényes folyamat, ezért a kínálat bővülése legkorábban egy-másfél év múlva válhat érezhetővé.

Az Otthon Centrum szerint a Wekerle Plusz legnagyobb nyertesei azok a nagyvárosok lehetnek, ahol jelentős a fiatalok aránya. Budapest mellett Szeged, Debrecen, Pécs és Győr is profitálhat a programból.

A fővárosi árkorlátok miatt az agglomeráció szerepe szintén felértékelődhet, bár a környékbeli települések nem feltétlenül jelentenek ideális alternatívát az első lakásukat keresőknek.

Az agglomerációban ugyanis elsősorban családi házakból áll a kínálat, a jó állapotú ingatlanok pedig Budapesthez közel gyakran drágák. Az olcsóbb, felújításra szoruló házaknál pedig a rezsi- és fenntartási költségek jelenthetnek komolyabb terhet, különösen az egyedül költözők számára. A program hatása ráadásul túlmutathat a lakáshiteleken. A jövő februártól elérhető felújítási támogatás elsősorban a vidéki családi házak iránti keresletet élénkítheti.

Az Otthon Centrum inkább a lakásárak stagnálására, illetve kisebb korrekciójára számít 2027-ben. Ez különösen azokat az ingatlanokat érintheti, amelyek nem felelnek meg a kedvezményes hitel feltételeinek. Az Otthon Start Programhoz képest ugyanis szűkebb lett a jogosultak köre, ráadásul a használt lakások esetében elérhető kedvezményes hitel előnye is mérséklődött, ami visszafoghatja a keresletet. Drasztikus áresésre ugyanakkor nem számítanak. Az eladók várhatóan nem kerülnek olyan tömeges kényszerhelyzetbe, amely széles körű, jelentős árzuhanást idézne elő a lakáspiacon.

Stagnáló árak és kisebb korrekció jöhet 2027-ben

A szakértői várakozások alapján 2027-ben tovább lassulhat a lakásárak emelkedése, és egyre inkább kettéválhat a piac. A Duna House országosan 3–5 százalékos drágulást tart elképzelhetőnek, ami már közelíthet az infláció és a bérek növekedésének üteméhez, Budapesten viszont inkább stagnálásra számít. A Zenga.hu elemzője legfeljebb 5 százalékos országos áremelkedést vár, miközben egyes szegmensekben már most is láthatók kisebb korrekciók. Különösen a drágább budapesti kerületekben, egyes panellakásoknál és a Balaton-parti településeken mérséklődtek az árak.

Az Otthon Centrum még visszafogottabb forgatókönyvet vázol, szerintük 2027-ben inkább stagnálás vagy kisebb árcsökkenés jöhet, főként azoknál az ingatlanoknál, amelyek nem felelnek meg a támogatott hitelek feltételeinek. A szakértők egyetértenek abban, hogy a Wekerle Plusz keresletélénkítő hatása önmagában nem feltétlenül ellensúlyozza az Otthon Start által előrehozott vásárlások kifutását. Drasztikus áresésre ugyanakkor egyik elemző sem számít, inkább mérsékelt, ingatlantípusonként és térségenként eltérő ármozgások rajzolódhatnak ki.