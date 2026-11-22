Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A GTA VI megjelenése rengeteg embert hozott lázba világszerte, a magyar rajongók A Grand Theft Auto-sorozat a videojátékok történetének egyik legsikeresebb és legismertebb franchise-a, amelyben a nyílt világ, a fekete humor és a filmszerű történetmesélés sajátos elegyet alkot. A GTA-játékok az évek során számos emlékezetes helyszínnel, karakterrel, bandával és különleges járművel gazdagították a virtuális világot, miközben a popkultúrára is jelentős hatást gyakoroltak. A GTA VI megjelenése apropóján most felidézzük a sorozat korábbi epizódjainak legérdekesebb részleteit is. A mai kvíz során kiderül, mennyire ismered Liberty City, Vice City és Los Santos világát, felismered-e a meghatározó szereplőket, és eszedbe jutnak-e a játékok ikonikus bandái vagy éppen különleges járművei.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Anno te is sokat GTA-ztál? Lássuk, fel tudod-e idézni a legfontosabb helyszíneket, szereplőket, küldetéseket! 1/10 kérdés Mikor jelent meg a GTA2? 2002 2004 1999 1997 Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a GTA III főhősének neve? Toni Cipriani Claude Niko Bellic Victor Vance Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik város ihlette leginkább a GTA: Vice City helyszínét? San Francisco Los Angeles Chicago Miami Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik három város járható be a GTA: San Andreasban? Los Santos, San Fierro és Las Venturas San Fierro, Vice City és Carcer City Las Venturas, Liberty City és Anywhere City Los Santos, Vice City és Liberty City Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik városban játszódik a GTA IV? Vice City Anywhere City Liberty City Sun City Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik játékban lehet búvárkodni és a víz alatt felfedezni a környezetet a történet során? GTA III GTA: Vice City GTA IV GTA V Következő kérdés 7/10 kérdés A GTA III-ban milyen robbanóanyaggal felszerelt játékkal lehet támadni a konkurens bandákat a TOYZ furgonhoz kapcsolódó küldetésben? távirányítós repülővel RC Goblin helikopterrel RC-autókkal távirányítós kishajóval Következő kérdés 8/10 kérdés A GTA IV-ben milyen bandával kell többek közt felvenni a kesztyűt? haitiek jakuzák kubaiak orosz maffia Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik GTA-játékban kell egy távirányítós repülővel megsemmisíteni a városban közlekedő futárok járműveit? GTA IV GTA: San Andreas GTA III GTA: Vice City Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen különleges járművet szerezhet meg Tommy Vercetti egy küldetéssorozat teljesítése után? Combine Harvester Hydra harci repülőgép Monster Truck Zebra Cab Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK