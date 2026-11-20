A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről szóló megállapodás a teljes nemzetgazdasági bérdinamikára is hatással lehet. Az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint 2027-ben 5,5–7 százalékkal emelkedhetnek a bruttó átlagbérek, vagyis a fizetések növekedése meghaladhatja a korábbi várakozásokat.

A kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői csütörtökön állapodtak meg a jövő évi béremelésről a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. A megállapodás szerint a minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 ezer forintra emelkedik, míg a garantált bérminimum 6,1 százalékos növekedéssel 396 ezer forintra nő.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza szerint a minimálbér emelésének mértéke magasabb lett az előzetesen várt, nagyjából 5 százalékos szintnél. Emiatt a bérek növekedési üteme is erősebb lehet annál, mint amivel a pénzintézet korábban számolt. Az ING Bank 2027-re eredetileg 5,5 százalékos bruttó átlagbér-növekedést jelzett előre, ezt azonban a megállapodás tükrében valamivel magasabb dinamika válthatja fel.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője ennél is erőteljesebb emelkedést vár. Becslése szerint jövőre körülbelül 6,5 százalékkal nőhet a bruttó átlagkereset, ami meghaladja a 2027-es költségvetési törvényjavaslatban szereplő 5,6 százalékos előrejelzést.

A fegyverpénz is beleszólhat az átlagbérek alakulásába

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése mellett a fegyverpénz hatása is befolyásolja a statisztikákban megjelenő átlagos béremelkedést.

A fegyverpénz kifizetése idén éves átlagban nagyjából 1,5 százalékponttal növelte a keresetek emelkedési ütemét. Mivel jövőre ez a többlethatás már nem jelentkezik ugyanígy, a bázishatás várhatóan körülbelül 1,5 százalékponttal visszafogja majd a kimutatott bérnövekedést.

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Regős Gábor számításai szerint a fegyverpénz hatásától eltekintve 6–7 százalékos átlagos béremelkedés jöhet 2027-ben. Ezzel együtt, vagyis a statisztikában várható hatást is figyelembe véve 5–6 százalékos növekedési ütemre számít.

Az elemzői várakozások tehát valamivel eltérnek egymástól, de abban egyetértenek, hogy a minimálbér-emelés a teljes bérdinamikát is felfelé húzhatja. A tényleges átlagkereset-növekedést ugyanakkor nemcsak a kötelező legkisebb bérek változása, hanem a vállalatok saját béremelési döntései és a fegyverpénz bázishatása is alakítja majd.