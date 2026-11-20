Az Európai Unió vezetői és Andy Burnham brit miniszterelnök újabb megállapodást kötöttek Brüsszelben, amely jelentősen szorosabbra fűzi a felek kapcsolatát. A paktum értelmében az Egyesült Királyság visszatér az Erasmus+ programba, könnyítik a mezőgazdasági kereskedelmet – ami segíti az északír határvita rendezését is –, valamint összehangolják a klímavédelmi és migrációs intézkedéseiket. Bár a megállapodás történelmi lépésnek számít, a brit belpolitikai keretek továbbra is határt szabnak a mélyebb integrációnak.

António Costa, az Európai Tanács elnöke azzal a sokatmondó viccel fogadta a brüsszeli csúcstalálkozóra érkező brit kormányfőt, hogy az Európai Unióban mindig szívesen látják. Az évenkénti uniós–brit egyeztetésnek ezúttal különleges színezetet adott, hogy Andy Burnham egyre nyíltabban bírálja országa uniós kilépését. Costa hangsúlyozta, hogy bár a 2016-os brexitnépszavazás eredményét tiszteletben tartják, a lehető legszorosabb partnerségre törekednek, hiszen bár "az út ellentétes oldalán vezetnek, egy irányba tartanak" - jelentette a Telex.

A találkozó egyik legfontosabb eredményeként Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette az Egyesült Királyság visszatérését az Erasmus+ oktatási csereprogramba. Ezzel párhuzamosan a britek kivezetik a brexit után létrehozott saját, helyettesítő rendszerüket.

Megegyeztek az élelmiszerek és a mezőgazdasági termékek kereskedelmének adminisztratív könnyítésében is, ami várhatóan az árak csökkenését és a választék bővülését eredményezi majd a szigetországban. Emellett a felek összekapcsolják a szén-dioxid-kvótakereskedelmi rendszereiket, digitális partnerséget indítanak, az EU pedig megnyitja az utat a britek előtt a polgári misszióiba való bekapcsolódásra. A felek továbbá közösen lépnek fel az illegális migráció ellen a teljes brit útvonalon.

Az agrár- és egészségügyi megállapodás túlmutat az egyszerű kereskedelmen, ugyanis ez a kulcsa a több évtizedes feszültséggel terhelt északír helyzet rendezésének is. Mivel a korábbi brit kormány a brexittel az uniós vámunióból is kilépett, komoly diplomáciai és logisztikai fejtörést okozott az áruk ellenőrzése. A mostani lazításokkal úgy biztosítható az uniós szabályok betartása, hogy közben sem az Ír-szigeten nem kell fizikai határt húzni – ami sértené az 1998-as nagypénteki békemegállapodást –, sem a Nagy-Britanniából érkező termékeket nem vágják el Észak-Írországtól.

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Andy Burnham kölcsönös győzelemként értékelte az alkut. Rámutatott, hogy a brit lakosság háromnegyede szorosabb kapcsolatot szeretne az EU-val, miután a korábbi elszigetelődés gazdasági lassulást és élelmiszer-inflációt hozott. Bár a kormányfő kijelentette, hogy a "kemény brexitnél" sokkal jobb megállapodást sikerült kiharcolniuk, azt is elismerte, hogy a jelenlegi parlament összetétele megköti a kezét, így ez a paktum jelenti az elérhető maximumot. A Munkáspárt korábbi vállalásai ugyanis továbbra is kizárják a vámunióba vagy az egységes piacra való tényleges visszatérést. A brit vezetés ezzel a tavaly, még elődje, Keir Starmer által megkezdett óvatos közeledést folytatta.

Néhány kérdés ugyanakkor továbbra is nyitva maradt. Nem született döntés arról, hogy a brit termékeket egyenértékűnek tekintsék-e az unió saját ipari, védelmi vagy közbeszerzési kezdeményezéseiben. Szintén komoly vita tárgyát képezik a felsőoktatási tandíjak. Az EU szeretné elérni, hogy a brit egyetemek újra a kedvezményes díjszabást alkalmazzák az európai diákok esetében, és sajtóértesülések szerint több tagállam ehhez a feltételhez kötheti a mostani alku végleges jóváhagyását. Ursula von der Leyen szerint a következő hónapokban intenzíven dolgoznak majd ezen a kérdésen, és bízik a megegyezésben.