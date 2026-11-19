Januárban újraindul az államilag támogatott lakástakarék Magyarországon, a részletes törvénytervezetből azonban kiderült egy fontos korlátozás. A Wekerle Plusz Lakástakarékban összegyűjtött pénzt nem lehet majd meglévő lakáshitel előtörlesztésére fordítani, miközben a korábbi lakástakarékoknál ez az egyik legnépszerűbb felhasználási lehetőség volt. Az új konstrukció ugyanakkor jelentős állami támogatást kínál, az első öt évben 10, a következő öt évben pedig már 20 százalékot írhatnak jóvá a befizetések után. A havi 100 ezer forintot félretevők tíz év alatt csaknem 16 millió forintot gyűjthetnek össze a Portfolio számításai szerint.

A Wekerle Plusz lakásprogram részeként 2027. január 1-jétől ismét állami támogatást kaphatnak azok, akik lakáscélú előtakarékossági szerződést kötnek. A parlament honlapján megjelent törvényjavaslat alapján az új konstrukció legalább öt-, legfeljebb tízéves megtakarítási időszakra épül.

Az állam az első öt évben a befizetések 10 százalékát egészítené ki, évente legfeljebb 120 ezer forinttal. A hatodik megtakarítási évtől a támogatás 20 százalékra emelkedne, az éves felső határ pedig 240 ezer forint lenne.

A lakástakarékpénztáraknak emellett legalább évi 3 százalékos betéti kamatot kellene fizetniük. Ez a minimum az első tíz évben, a támogatási plafon eléréséhez szükséges befizetésekre vonatkozna. A tízéves időszak után, illetve az éves támogatási maximumot meghaladó befizetésekre már a szolgáltató saját, változtatható kamatozású feltételei lennének érvényesek.

Van egy komoly korlátozás, amire sokan nem számítottak

Az új lakástakarék legfontosabb hátránya, hogy a megtakarítást a korábbi konstrukcióknál szűkebb körben lehet majd felhasználni. A törvénytervezet három fő lakáscélt határoz meg. A pénz lakás vagy családi ház vásárlására és építésére, energiahatékonysági korszerűsítésre, valamint akadálymentesítésre fordítható.

Ami viszont kimaradt, az a már meglévő lakáshitel előtörlesztése. A korábbi lakástakarékoknál erre is fel lehetett használni a felhalmozott összeget, így azok számára, akik már rendelkeznek saját ingatlannal és lakáshitelt törlesztenek, az új konstrukció jóval kevésbé lehet vonzó.

EZ IS ÉRDEKELHET A lakásvásárlók éve lesz 2027? Megállhat a drágulás a Wekerle Plusz miatt: felforgatja a piacot az új támogatás Miközben az új lakások vásárlói a 3 százalékos hitel miatt előnybe kerülhetnek, Budapesten továbbra is rendkívül szűk a programnak megfelelő kínálat.

A különbség különösen azoknak jelenthet csalódást, akik nem újabb ingatlan megvásárlására vagy építésére gyűjtenének, hanem a meglévő hitelükből szeretnének minél hamarabb megszabadulni. A tervezet az áthidaló kölcsön lehetőségét is kizárná. A megtakarítók ugyanakkor legalább öt év után kapcsolódó lakáskölcsönt igényelhetnének, amennyiben a teljes szerződéses összeget lakáscélra használják fel. A konstrukció lényege tehát az, hogy az ügyfelek előbb ténylegesen összegyűjtsék az önerőt, és ne a megtakarítási időszak alatt vegyenek fel áthidaló finanszírozást.

Akár 16 millió forint is összegyűlhet tíz év alatt

A Portfolio számításai szerint a konstrukció különösen azoknak lehet kedvező, akik havi 100 ezer forintot is képesek félretenni. Ezzel az összeggel ugyanis már kihasználható az állami támogatás éves maximális kerete.

A tízéves példában tehát a havi 100 ezer forintos befizetésekből 12 millió forint saját megtakarítás keletkezne, ehhez 1,8 millió forint állami támogatás és mintegy 2,19 millió forint betéti kamat társulhatna.

Az évesített hozam ötéves megtakarításnál 6,72 százalék, tízéves időtávon pedig 5,60 százalék lehet. Ezek becsült értékek, amelyek évi 3 százalékos betéti kamattal, év végi támogatásjóváírással és költségek nélkül számolnak, tehát nem garantált befektetési hozamok.

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Legalább öt évig nem lehet büntetlenül hozzányúlni a pénzhez

A támogatás megtartásának egyik legfontosabb feltétele az ötéves minimális megtakarítási idő. Aki ennél korábban venné fel a pénzt, elveszítené az addig kapott állami támogatást és az arra járó betéti kamatot is. Ezeket a lakástakarék levonná a számláról, majd visszautalná a központi költségvetésnek.

A kedvezmények megtartásához az is szükséges, hogy a megtakarítást Magyarországon megvalósuló, a jogszabályban meghatározott lakáscélra használják fel. Ha ez a feltétel nem teljesül, szintén elveszhet az állami támogatás és a legalább 3 százalékos kamatkedvezmény. A pénzt saját maguk, a megjelölt kedvezményezett vagy közeli hozzátartozójuk javára használhatják fel a szerződők.

Felújításra és akadálymentesítésre is fordítható lesz a pénz

Az új konstrukció nemcsak azoknak szólhat, akik lakást szeretnének vásárolni vagy építeni. A megtakarítás energetikai korszerűsítésekre és felújításokra is felhasználható lenne. A támogatható munkálatok között szerepel a hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, a használati melegvíz-rendszer korszerűsítése, a fűtési rendszer fejlesztése, valamint a napkollektorok, hőszivattyúk és napelemek telepítése. Az energiafelhasználást csökkentő okosotthon-rendszerek kialakítása szintén támogatható cél lehet.

Külön kategóriát jelent az akadálymentesítés és az önálló életvitelt segítő átalakítások finanszírozása. Ide tartozhat például a rámpák és felvonók kialakítása, az ajtók kiszélesítése, a küszöbök megszüntetése, a kapaszkodók felszerelése vagy a fürdőszobák átalakítása.

Még a parlamenti elfogadásra és a részletszabályokra is várni kell

A Wekerle Plusz Lakástakarék új szabályai egyelőre törvényjavaslatban szerepelnek, ezért a részletek a parlamenti tárgyalás során még változhatnak. A tervek szerint a támogatott konstrukció 2027. január 1-jétől indulhat. A lakástakarékok működési szabályai is módosulnának. A konstrukció fő feltételeit maga a jogszabály határozná meg, így a szerződési feltételek módosításához nem lenne szükség külön MNB-engedélyre.

Az új rendszer tehát jelentős állami ösztönzőt kínálhat a lakáscélú megtakarítóknak, de nem minden élethelyzetre ad megoldást. Akik új lakást vásárolnának, építkeznének vagy energetikai korszerűsítést terveznek, komoly támogatáshoz juthatnak. Akik viszont meglévő lakáshitelüket szeretnék előtörleszteni a megtakarításukból, azoknak más konstrukciót kell keresniük.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA