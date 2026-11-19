A nettó 450 ezer forintos fizetés sem álom egy pályakezdő gázszerelőnek Budapesten, a kiemelkedő szaktudással rendelkező tapasztalt szakemberek pedig akár havi egymillió forintot is hazavihetnek. A mesterséges intelligencia egyelőre egyáltalán nem jelent veszélyt a szakmára, a pályakezdőknek azonban komoly nehézségekkel kell szembenézniük: megfelelő gyakorlat nélkül a cégek sokszor nem szívesen alkalmazzák őket. Azokért viszont, akik túljutnak az első nehéz éveken, komoly verseny indul a cégek között. A folyamatos tanulást azonban itt sem lehet megúszni, ráadásul a továbbképzések jelentős bevételkieséssel járhatnak. Cikkünkben egy gyakorló szakember segítségével mutatjuk be, milyen kereseti lehetőségeket és kihívásokat tartogat ma a gázszerelői pálya.

A gázszerelői szakma jó példája annak, hogy hogyan lehet kétkezi munkával is igen magas összegeket megkeresni. A fizetésen túl a szakma nagy előnye még, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése egyáltalán nem fenyegeti. De pontosan mennyi is az az összeg, amit ezek a szakemberek hazavisznek, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a pályakezdőknek, és milyen tudásra lesz szükség a területen a következő években? A kérdések megválaszolásában egy szakembert is megkerestünk, aki a saját tapasztalatain keresztül mutatta be a szakma lehetőségeit, nehézségeit és jövőjét.

A szakember szerint elsőként fontos különbséget tenni a víz-, gáz- és fűtésszerelők, illetve a gázkészülék-szerelők között, mivel két külön szakmáról van szó, amelyeket a lakikusok gyakran összemosnak. Emellett a gázhálózat-szerelők is külön csoportot alkotnak: ez a terület jellemzően a gázművekhez és az infrastrukturális vállalatokhoz kötődik, ugyanakkor a szakember tapasztalatai szerint ez a szakma egyre inkább kihalófélben van. Ennek egyik oka, hogy a munka kifejezetten nehéz és nagy felelősséggel jár, viszont az anyagi megbecsültsége nem áll arányban mindezzel.

A víz-, gáz- és fűtésszerelők munkáját több tényező is befolyásolja. A munkamennyiség nemcsak az évszakoktól, hanem az építőipar aktuális helyzetétől is függ, emellett az sem mindegy, hogy valaki alkalmazottként vagy egyéni vállalkozóként dolgozik. A szakember úgy látja, hogy az elhelyezkedés és a jövedelem elsősorban a megszerzett szaktudáson múlik: megfelelő tapasztalattal akár kiemelkedően magas keresetet is el lehet érni, de az is előfordulhat, hogy valaki gyakorlatilag egyik napról a másikra él. A regionális különbségek szintén jelentősek: Budapesten 2-3-szor magasabb összegeket tudnak elkérni a szerelők ugyanazért a munkáért.

Az utánpótlás ugyanakkor komoly problémát jelent. A szakember tapasztalatai szerint kevés az új belépő, és azok közül is sokan hamar kiábrándulnak a szakmából. Ennek egyik oka, hogy a pályakezdőknek nem könnyű elhelyezkedniük: megfelelő gyakorlati tapasztalat nélkül a cégek nem szívesen alkalmaznak kezdőket, hiszen veszélyes munkáról van szó, amelyben egyetlen hiba is jelentős anyagi károkat okozhat. A helyzet azonban néhány év tapasztalat megszerzése után gyökeresen megváltozik. Akik 2–5 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek, azokért valóságos verseny alakulhat ki.

Mennyit keres egy gázszerelő?

Ha mégis sikerül elhelyezkedni pályakezdőként, a szakember szerint viszonylag magas fizetésre lehet számítani: Budapesten nettó 400-450 ezer forintos havi kereset teljesen reális, egy tapasztalt szerelőt pedig egy kisebb vállalkozásnál akár nettó 600-700 ezer forintos fizetéssel is alkalmazhat, a kiemelkedő szaktudással rendelkezők pedig akár milliós összegeket is megkereshetnek havonta.

A gázkészülék-szerelők kereseti lehetőségei különösen kedvezőek lehetnek, ugyanakkor a szakember ezt tartja a legösszetettebb területnek. A munkához ugyanis a víz-, gáz- és fűtésszerelési ismeretek mellett a vezérlések működését, valamint fizikai és kémiai összefüggéseket is érteni kell. A fűtési szezonban azok a szakemberek, akik az alkatrészek után jutalékot vagy bónuszt is kapnak, havi szinten akár egymillió forint feletti jövedelmet is elérhetnek. Ez azonban elsősorban a szezonális időszakra jellemző: tavasszal és nyáron, amikor a munkák nagyobb része karbantartásokból áll, a kereseti lehetőségek is visszafogottabbak. Egyéni vállalkozóként még nagyobb lehet a jövedelem, de ez jelentős mértékben függ a megrendelések számától is.

Azonban egy saját vállalkozás elkezdéséhez igen jelentős tőkére van szükség. A legfontosabb kezdeti beruházások közé tartozik a megfelelő gépjármű és a munkavégzéshez szükséges szerszámok, felszerelések beszerzése. Ezek mellett a vállalkozás elindításának alapfeltétele a megfelelő szakmai dokumentumok és jogosultságok megléte is. Mindezek összesen több milliós költséget jelentenek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezért magasak a munkadíjak

A szakember tapasztalatai szerint a gázszerelési munkák jelentős része “tűzoltás” jellegű beavatkozás: a megrendelők sokszor csak akkor fordulnak szakemberhez, amikor már komolyabb probléma jelentkezik. A gépészeti rendszerek ugyanis többnyire rejtve maradnak, ezért az emberek kevésbé figyelnek az állapotukra. A fűtési és vízellátási rendszerek karbantartására sokan nem szívesen költenek, pedig ezekre is rendszeresen áldozni kellene.

A szakember szerint a magasabb javítási költségek egyik oka éppen ez a halogatás: gyakran olyan berendezéseket és rendszereket kell helyreállítani, amelyekkel a tulajdonosok akár 20-30 éve nem foglalkoztak, és ez idő alatt egyetlen forintot sem fordítottak a karbantartásukra. A szakember úgy véli, ez a kiszolgáltatott helyzet a gyorsszervizek elszaporodásának is kedvezett: egyes szolgáltatók visszaélnek azzal, hogy egy meghibásodás sürgős megoldást követel.

A szakma jövője

A mesterséges intelligencia jelenleg egyáltalán nem jelent veszélyt a gázszerelői szakmára, sokkal inkább a mindennapi munkavégzést segítő kiegészítő eszközként jelenik meg. Az AI például hatékonyabbá teheti a munkaszervezést azzal, hogy optimalizálja a napi kiszállások sorrendjét, így a szerelőknek nem kell feleslegesen utazniuk a különböző helyszínek között, emellett az árajánlatok összeállításában is hasznos segítséget nyújthat. A fizikai munkavégzés azonban továbbra is speciális szakirányú végzettséghez és szaktudáshoz kötött, ráadásul veszélyes tevékenységről van szó, ezért a szakember jelenleg nem lát olyan technológiai fejlődést, amely érdemben kiválthatná az emberi munkát.

Az alternatív fűtési rendszerek terjedése sem jelent önmagában fenyegetést a szakmára. A szakember szerint ugyanis a hőtermelő berendezés típusától függetlenül minden esetben szükség van megfelelő gépészeti rendszerekre, azok kiépítésére és karbantartására. Vagyis az, hogy egy ingatlanban milyen technológiával állítják elő a hőt, a gépészeti szakemberek munkájának szükségességét nem szünteti meg.

A következő öt-tíz évben ugyanakkor szerinte egyre nagyobb jelentősége lesz az elektronikai és villamosipari ismereteknek. A berendezésekben ugyanis folyamatosan nő az elektronika és a különböző vezérlőrendszerek szerepe, ezért a szerelőknek is egyre szélesebb körű tudásra lesz szükségük. A hosszú távú versenyképesség megőrzéséhez így elengedhetetlen lesz a folyamatos tanulás és továbbképzés. A szakember úgy látja, a jövőben egyre több területhez kell majd érteniük a szerelőknek, ami állandó szakmai fejlődést követel meg. Ennek azonban komoly szerinte gyakorlati akadályai vannak: a folyamatos munkavégzés mellett nehéz időt szakítani a tanulásra, egy három-hat hónapos képzés ugyanis jelentős bevételkiesést okozhat.